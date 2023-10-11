Что сдерживает развитие аэропортов в Казахстане

Продолжаются работы по реализации крупных проектов по строительству новых пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Шымкента, Кызылорды, которые планируется завершить в следующем году

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел совещание с центральными и местными исполнительными органами по вопросам развития деятельности аэропортов страны, сообщили в пресс-службе правительства.





В ходе совещания Министерством транспорта озвучены сдерживающие факторы развития транзитного потенциала страны, такие как: нехватка авиатоплива, изношенность спецтехники и оборудования в аэропортах, тарифная политика, а также таможенные и налоговые процедуры в аэропортах.





Также были рассмотрены вопросы развития инфраструктуры, привлечения инвестиций в аэропорты. За счет частных инвестиций продолжаются работы по реализации крупных проектов по строительству новых пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Шымкента, Кызылорды, которые планируется завершить в следующем году.





В целом было отмечено, что на сегодняшний день основные показатели отрасли гражданской авиации демонстрируют стабильный рост. По итогам 2022 года в аэропортах обслужено 21,1 млн пассажиров, что на 16 % больше в сравнении с 2021 годом (18,2 млн человек). Динамика роста сохраняется и в этом году.









В правительстве отметили, что за 8 месяцев текущего года число обслуженных пассажиров увеличилось на 28% и составило 17 млн человек (2022 год - 13,3 млн человек).





Напомним, в своем послании народу Казахстана президент отметил необходимость развития аэропортов как мультимодальных центров, оказывающих конкурентоспособные и качественные услуги по аккумулированию и распределению грузов.



