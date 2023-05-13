12.05.2023, 09:39 29161
В правительстве рассказали о мерах поддержки бизнеса
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство продолжит принимать все необходимые меры по созданию благоприятных условий и всесторонней поддержке бизнеса. Об этом заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов на встрече с представителями среднего бизнеса.
Глава правительства добавил, что разрабатывается новый Налоговый кодекс, предусматривающий сокращение нагрузки и упрощение процедур налогового администрирования.
Кроме того, в целях дальнейшей защиты прав предпринимателей внедряется регулирование "с чистого листа", в рамках которого будут отменены 10 тысяч необоснованных требований к бизнесу и автоматизированы процедуры во всех сферах госконтроля.
Это позволит с нового года, после завершения моратория на проверки бизнеса, все графики проверок формировать на основе автоматизированных систем управления рисками, исключая человеческий фактор. Это снизит количество проверок и повысит эффективность госконтроля", - отметил премьер-министр.
Он также добавил, что для облегчения доступа к государственным ресурсам и инфраструктуре по поручению президента разработана новая модель государственно-частного партнерства. На местном уровне также будет продолжена поддержка по выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и другим вопросам, входящим в компетенцию акиматов.
Перед акиматами поставлены конкретные KPI по привлечению инвестиций в основной капитал и созданию новых рабочих мест. При этом сегодня на уровень местного бюджета переданы корпоративные подоходные налоги от МСБ, поэтому акиматы заинтересованы в том, чтобы расширять частный сектор. Хочу еще раз подчеркнуть, что правительство также всегда открыто к диалогу с бизнесом и готово поддерживать проекты, способствующие его развитию", - сказал Алихан Смаилов.
Он отметил, что именно на средний бизнес возлагаются большие ожидания, он должен стать ядром этого прогресса, драйвером роста обрабатывающего сектора с выпуском конкурентоспособной продукции и предоставлением широкого спектра услуг.
В рамках встречи участники обсудили вопросы обеспечения доступности финансирования, увеличения объемов выпуска продукции, импортозамещения и освоения новых производственных ниш, реализации государственных программ поддержки, госзакупок, налогообложения, сертификации, развития индустриальных зон и промышленных парков, внедрения инноваций, экспорта, создания рабочих мест, обучения специалистов и ряд других.
Премьер-министр подчеркнул, что госорганам будут даны поручения совместно с бизнес-сообществом проработать решение всех озвученных вопросов.
Он отметил, что согласно мировой практике средний бизнес наиболее адаптирован к постоянно изменяющимся рыночным условиям. Это делает его основным игроком экономического развития. В этой связи наиболее развитые государства активно стимулируют небольшие предприятия к расширению и укреплению позиций на мировом рынке.
Здесь за примерами далеко ходить не надо. Такие компании, как Samsung, Toyota или Hyundai, тоже начинали свой путь как малые и средние предприятия, а сегодня мы их знаем как успешных мировых лидеров", - сказал премьер.
Напомним, в марте на открытии первой сессии парламента VIII созыва президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что стране нужна "новая волна" предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс.
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13.05.2023, 15:42 996
Ряд нарушений выявлен в финансово-хозяйственной деятельности "Озенмунайгаза"
Фото: ozen.kz
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Жанаозен. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене работает специальная рабочая группа АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) по проверке деятельности "Озенмунайгаза" (ОМГ) и нефтесервисных предприятий города. Выявлен ряд нарушений в финансово-хозяйственной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе КМГ.
К настоящему времени специалистами выявлена значительная разница между стоимостью работ при реконструкции однотипных водогрейных установок. Так, общая стоимость реконструкции 3-х водогрейных установок (ВГУ-1 НГДУ-3) составила 525 млн 482 тыс. тенге с НДС, тогда как стоимость реконструкции только одной установки (ВГУ-3а-С НГДУ-1) превысила сумму в 380 миллионов тенге с НДС. Это более чем в 2 раза дороже реконструкции аналогичной установки НГДУ-3. Причины столь серьезной разницы выясняются специалистами", - проинформировали в КМГ.
Также, сообщается, что в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью между ОМГ и ТОО "БерАли Мангистау Company" в 2022 году были заключены договора на работы по подземному ремонту скважин на общую сумму 2 млрд 582 млн 699 тыс. тенге с общим объемом работы - подземный ремонт 371 скважин (или 30 040,7 бригада-часов).
В ходе проверки установлена, что ОМГ в нарушение пункта 6-1. статьи 97 Бюджетного кодекса приняты акты выполненных работ с завышенными нормами времени работ на 300 часов на общую сумму 26 млн 951 тыс. тенге. Кроме того, выявлены не выполненные объемы работ. Ведется уточнение причин", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, рабочей группой выявлено, что с декабря 2022 года по январь 2023 года и с марта 2023 года по настоящее время ОМГ без применения норм Порядка закупок АО ФНБ "Самрук-Казына" производится закуп бензина марки АИ-95 путем перечисления средств на зарплатные карты водителей.
Также, в январе текущего года в нарушение Порядка закупок ОМГ произведен закуп бензина марки АИ-95 объемом в 69 тонн без утвержденного перечня на приобретение товаров, работ и услуг, необходимых в рамках ежедневной и (или) еженедельной потребности", - заключили в компании.
Напомним, 20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа, которая проводит анализ деятельности нефтедобывающих предприятий города. В нее вошли 33 различных специалиста во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым.
22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.
29 апреля стало известно, что Генеральная прокуратура Республики Казахстан изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз".
Как сообщалось ранее, КМГ направил в Жанаозен новых экспертов - выявлено 130 фактов нарушений.
12.05.2023, 20:31 16256
НБ РК: результаты мониторинга предприятий указывают на рост экономической активности
Предприятия по-прежнему считают состояние экономики Казахстана основным препятствием в ведении бизнеса
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Директор ДДКП НБ РК Рустем Оразалин рассказал о результатах мониторинга предприятий за I квартал 2023 года.
Результаты мониторинга предприятий за I квартал 2023 года указывают на умеренный темп роста экономической активности в реальном секторе. Отмечено увеличение спроса в реальном секторе, замедление темпа роста цен на готовую продукцию, снижение уровня загрузки производственных мощностей и инвестиционной активности.
В I квартале 2023 года спрос на готовую продукцию улучшился. Диффузионный индекс (ДИ) увеличился с 51,4 до 52,9. Улучшение показателя отмечено в секторе производства товаров (53,4) и в секторе услуг (52,7). Темп роста цен на готовую продукцию предприятий замедлился, ДИ составил 59,6 (в IV квартале 2022 года - 62,3)", - сообщил Рустем Оразалин.
Он добавил, что предприятия по-прежнему считают состояние экономики Казахстана основным препятствием в ведении бизнеса. Об этом заявили 34,1% опрошенных предприятий. Другими препятствиями выступают: конкуренция (30,0%); уровень налогов (24,8%); нехватка квалифицированных кадров (23,9%); поиск покупателей (23,5%); регулятивные изменения (15,1%); сложность возврата дебиторской задолженности (13,9%). Доступ к финансированию по значимости располагается на 8-м месте (13,5%).
Композитный опережающий индикатор (КОИ), представляющий собой агрегированную оценку опросов предприятий реального сектора сохранился на уровне 100,3, что говорит о сохранении положительной, хотя и слабой динамики экономического роста. В I квартале 2023 года в опросе приняли участие 3366 предприятий, из них крупных и средних - 1587", - сообщил директор ДДКП НБ РК.
12.05.2023, 19:11 18736
Министр торговли провел совещание по вопросам сдерживания цен на молочные продукты
В Казахстане сегодня серьезно отстают товарные ресурсы от возможностей в переработке
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина состоялось совещание с представителями производителей молочных продуктов, отраслевых объединений, НПП "Атамекен" и заинтересованных госорганов. На повестке дня стоял вопрос по сдерживанию роста цен на молочные продукты, сообщает пресс-служба главы правительства.
По словам директора Молочного союза Казахстана Владимира Кожевникова, в Казахстане есть все необходимые мощности для переработки молока и обеспечения потребности населения в молочных продуктах. Но заводы недозагружены из-за нехватки сырья.
У нас сегодня серьезно отстают товарные ресурсы от возможностей в переработке. Причин несколько, а главная - это нехватка товарного молока. Сегодня 50% молока, поступающего на переработку, производится на личных подсобных хозяйствах и не отвечает требованиям технических регламентов ТС", - отметил Владимир Кожевников.
Директор ТОО "Айс-плюс" Куаныш Ищанов заявил о резком спаде продаж из-за наплыва импортного молока.
В апреле наши продажи упали до 50%. Наши склады переполнены молочной продукцией. Мы натуральное молоко закупаем дороже, тогда как готовая импортная продукция заходит к нам в страну по заниженной цене", - подчеркнул он.
Другие производители помимо нехватки отметили дороговизну сырья. В частности, в течение этого года цена на сырое молоко поднималась каждый месяц вне зависимости от сезона.
На сегодняшний день в стране внутреннее потребление молочной продукции составляет 2,3 млн тонн в год. 172 молокоперерабатывающих предприятия ежегодно перерабатывают 1,8 млн тонн молока, что составляет 46% от общего объема его производства. Мощности предприятий позволяют перерабатывать порядка 2,5 млн тонн в год, но загружены на 77%. В результате обеспеченность молочными продуктами за счет отечественного производства достигает 81,6%. Остальная часть восполняется за счет импортных поставок.
Со стороны государства переработчикам оказываются различного рода меры господдержки. За последние 4 года молокоперерабатывающим предприятиям выданы субсидии на сумму 35 млрд тенге. Для развития переработки молока сохранены все меры государственной поддержки. Это инвестиционные субсидии по возмещению части расходов при строительстве и модернизации молзаводов, ставки вознаграждения по лизингу и кредитам. Также для развития сырьевой базы в животноводстве субсидируется племенная работа и повышение продуктивности и качества продукции животноводства. За последние 7 лет объем субсидий для развития молочного скотоводства вырос в 1,8 раза, в 2022 году составил 22,5 млрд тенге (в 2016 г. - 12,1 млрд тенге).
Кроме этого, оказывается помощь по снятию различного рода барьеров, препятствующих торговле. Действует ситуационный штаб на уровне трех министерств - торговли и интеграции, сельского хозяйства и здравоохранения. Этот рабочий орган координирует деятельность ведомств в части обеспечения контроля за соответствием ввозимых в страну продуктов обязательным требованиям техрегламентов качества и при необходимости принятия оперативных мер по ограничению несоответствующего импорта.
Что касается нехватки сырья, то уже в этом году будет дан старт строительству 65 молочно-товарных ферм в рамках большого проекта. На это из бюджета уже выделено 100 млрд тенге под низкий процент. На следующий год планируем продолжить строительство молочно-товарных ферм по стране, что позволит практически полностью обеспечить производство в стране сырья в нужном объеме. Мы рассмотрим все поступившие предложения и в конце мая еще раз соберемся для обсуждения результатов", - подвел итоги совещания Серик Жумангарин.
Напомним, в Казахстане планируют объединить функции ветеринарного и фитосанитарного надзора. Основная цель планируемого объединения - устранить "слепые зоны" в процедурах контроля за безопасностью пищевой продукции.
6 мая на совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина рассмотрели результаты анализа цепочки посредников при реализации социально значимых продовольственных товаров. На сегодняшний день Комитет торговли выявил 22 риска превышения торговой надбавки.
12.05.2023, 12:39 25061
Казахстан планирует увеличить экспорт зерна в Китай до миллиона тонн в год
Казахстанские предприятия также ожидают скорейшего возобновления экспорта замороженного мяса: говядины, баранины и свинины
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Пекин. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев рассказал об обширных перспективах роста и сотрудничества с Китаем в сфере АПК и планах по налаживанию прямых контактов между бизнес-сообществами двух стран, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
В ходе встречи с ведущими агрокомпаниями Китая руководству двух китайский компаний COFCO и CITIC Group было предложено осуществлять поставки зерновых через отечественные компании, которые имеют значительные запасы зерновых в Казахстане и могут обеспечить необходимые объемы и качество зерна для экспорта. Кроме того, при возникновении проблемных вопросов в логистике МСХ готово оказать содействие в их оперативном разрешении.
В приграничных городах Алашанькоу и Хоргос имеются терминалы мощностью приема до 10 тысяч тонн зерновых грузов в сутки", - отметили в министерстве.
На встрече с представителями Мясной ассоциации КНР Ербол Карашукеев отметил, что казахстанские предприятия ожидают скорейшего возобновления экспорта замороженного мяса: говядины, баранины и свинины. Кроме того, отечественные заводы готовы поставлять охлажденную мясную и рыбную продукцию, мясо птицы, яйца и другие виды товаров.
Глава МСХ обсудил возможность аккредитации отечественных мясокомбинатов для допуска экспорта в КНР. В настоящее время только 4 предприятия имеют соответствующее разрешение, список может пополниться еще 13 компаниями.
По данным ведомства, в прошлом году в Казахстане произведено 1,06 млн тонн мяса. Основная доля экспорта приходится на Узбекистан, ОАЭ и Кувейт.
Вместе с тем в Туркестанской области планируется построить современное мясоперерабатывающее предприятие с мощностью убоя до 1500 голов КРС в сутки, также завод по переработке субпродуктов. Кроме того, в регионе планируется создать крупную площадку по торговле сельхозживотными.
Напомним, товарооборот между Казахстаном и Синьцзяном планируют увеличить в 3 раза.
12.05.2023, 11:49 25926
На 40 тысяч выросло число малообеспеченных людей в Казахстане
Удельный вес городских жителей, живущих в бедности, вырос с 3,8% до 4%, а сельских - с 7,2% до 7,3%
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане абсолютное число бедных за прошлый год увеличилось на 39,7 тысячи - с 992,1 тысячи до 1,031 млн человек (плюс 4%).
За прошлый год удельный вес казахстанцев, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, не изменился. Как и в 2021 году, официально доля бедных в Казахстане составляет 5,2%. На первый взгляд, хуже не стало. Но если рассмотреть все составляющие этого индикатора детально, вывод будет другим. Во-первых, несмотря на неизменность общей доли, удельный вес городских жителей, живущих в бедности, вырос с 3,8% до 4%, а сельских - с 7,2% до 7,3%. Во-вторых, абсолютное число бедных за прошлый год увеличилось на 39,7 тысячи - с 992,1 тысячи до 1,031 млн человек (плюс 4%). Особенно это заметно среди горожан, где в абсолютных значениях численность бедняков увеличилась на 12%, информирует finprom.kz.
Аналитики пояснили, что все эти показатели относятся к национальному уровню бедности, определяемому как доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. Но есть еще и международные стандарты. В прошлом году Министерство труда и соцзащиты населения (МТСЗН) РК предприняло попытку посчитать количество бедных в РК по методу западных ученых Алькире и Фостера, рекомендованному ПРООН. Согласно этой методике все семьи делят на пять уровней благосостояния - благополучный, удовлетворительный, неблагополучный, кризисный и экстренный.
По этим расчетам в Казахстане лишь 50,5% семей, или 10,4 млн человек, можно отнести к благополучному и удовлетворительному уровням благосостояния. Остальные 49,5% семей, или 9,1 млн человек, отнесены к проблемным категориям.
Какая огромная разница в сравнении с количеством бедных, посчитанным по нацстандартам: 9,1 млн и 1 млн человек", - обратили внимание эксперты.
По результатам этой работы МТСЗН создало цифровую карту семьи и начало внедрять проактивную форму соцподдержки. Это значит, что тем, кто оказался в одной из проблемных категорий, начали рассылать SMS c уведомлениями о том, какую соцпомощь они могут получить.
Это пока пилотный проект. С начала года такие SMS получили 87 тысяч казахстанцев, из них 11 тысяч человек пришли за пособиями. О полном пересмотре системы господдержки для социально уязвимых слоев населения речь пока не идет", - отметили обозреватели.
В исследованиях доходов и расходов населения Бюро национальной статистики АСПиР РК использует анализ по децильным группам. Всех граждан делят на 10 групп по уровню доходов и в каждой сравнивают показатели. Например, в прошлом году среднемесячный доход группы 10% наименее обеспеченного населения был равен всего 33,5 тысячи тенге на душу населения. По сравнению с 2021 годом он вырос всего на 4,6 тысячи тенге, или на 15,8%.
В группе 10% наиболее обеспеченных граждан средний доход в месяц в 2022 году составил 191,7 тысячи тенге, увеличившись за год на 11,1%.
Впрочем, что касается усреднения доходов богатых, оно может быть далеко от медианных (наиболее часто встречающихся) значений. Ведь, согласно данным БНС АСПиР РК, в этой группе оказались люди, которые зарабатывают суммы как в пределах 200 тысяч тенге, так и более 1,7 млн тенге в месяц", - отметили экономисты.
Оценить, хуже или лучше стали жить казахстанцы из этих двух групп, можно по отношению доходов, использованных на потребление, к величине прожиточного минимума.
Понятно, что бедные не дотягивают до этого уровня. Вопрос в том, насколько. В 2022 году отношение доходов к прожиточному минимуму в группе наименее обеспеченных составило 76,8%, что ниже уровня 2021-го (77,6%). Это значит, что на полученный доход они могли купить чуть меньше. В группе наиболее обеспеченных ситуация тоже изменилась. Если в 2021 году их доход составлял 463,1% от прожиточного минимума, то в 2022-м это соотношение уменьшилось до 440%", - заключили аналитики.
12.05.2023, 10:06 28281
Пилот по распределению удешевленного топлива запущен в Казахстане через ЕГИСС
Идет подача заявок на ГСМ фермерами Костанайской и Жамбылской областей
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Функционал распределения удешевленного топлива появился в системе gosagro.kz. В пилотном режиме идет подача заявок на ГСМ фермерами Костанайской и Жамбылской областей, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
Автоматизированный процесс в ЕГИСС позволяет также сформировать карты полей на основе данных АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары". Площадь обрабатываемых земель обрисовывается автоматически посредством космических снимков и отображается для фермера на портале аgroopen.kz. Интеграция с государственной системой субсидирования функционирует в том числе для внедрения встречных обязательств. Напомним, до 31 декабря 2023 года требования по оцифровке карты полей отменены. До этого времени фермерам необходимо в обязательном порядке откорректировать данные полей в соответствии с правоустанавливающими документами, рассказали в МСХ.
В gosagro.kz также реализован функционал блокировки электронных счетов-фактур, которые поданы на субсидии. Ранее в частной системе такой механизм отсутствовал, что создавало возможность для отзыва ЭСФ и различных манипуляций. Имеются факты, когда один и тот же субъект через отзыв ЭСФ был просубсидирован в частной системе несколько раз. В ЕГИСС такая возможность полностью исключена, а значит, бюджетные средства, направленные на господдержку фермеров, используются эффективно и по назначению.
С момента открытия приема заявок в системе согласно правилам субсидирования фермерами по всей стране подано 28 447 заявок, зарегистрировано 20 767 пользователей. Согласно "Листу ожидания" одобрено (выплачено) заявок на 57,7 млрд тенге. По субсидированию процентной ставки в системе зарегистрировано 355 финансовых институтов (АКК, КАФ, БВУ, кредитные товарищества), ими подана 2 891 заявок в управления сельского хозяйства, 16,3 млрд тенге субсидий выплачено, заявки еще на 22,4 млрд тенге одобрены и ожидают оплаты. Таким образом, через новую систему gosagro.kz обработано, одобрено и частично оплачено заявок на сумму 96,5 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее в НПП "Атамекен" заявили, что из-за проблем с ЕГИСС фермеры не могут получить субсидии.
11.05.2023, 18:43 39076
Фискальная дубинка: правительство обложит налогом доходы банков от инвестиций в ноты Нацбанка
Прорабатывается вопрос стимулирования банков второго уровня по направлению свободных ликвидных средств на кредитование реального сектора экономики
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана намерено облагать налогом процентные доходы банков от инвестиций свободных денежных средств в ноты Нацбанка, сообщает inbusiness.kz.
Об этом на заседании круглого стола на тему "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики" в сенате сообщил вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков.
На сегодня прорабатывается вопрос стимулирования банков второго уровня по направлению свободных ликвидных средств на кредитование реального сектора экономики. В этой связи правительством совместно с Нацбанком будут приняты меры по налогообложению доходов, полученных банками от размещения средств в ноты", - сообщил Жаксылыков.
По данным Национального банка на 31 марта 2023 года, совокупный объем изъятой у банков ликвидности составил 4,12 трлн тенге. Из них в ноты Нацбанка было инвестировано 2,63 трлн тенге. Размер ставки налога и другие параметры налогообложения чиновники пока не озвучили. Однако, по задумке чиновников, фискальная нагрузка должна снизить процентные доходы банков до уровня, когда бизнес-кредитование станет привлекательным.
Очевидно и то, что фискальная дубинка может не сработать. По словам Жаксылыкова, расширение кредитования реального сектора экономики ограничено сложившимися высокими ставками по кредитам, вызванными рекордной инфляцией, и нехваткой обеспечения по кредитам субъектов бизнеса. Именно поэтому государство повсеместно расширяет инструменты финансовой поддержки приоритетных отраслей МСП в виде субсидирования ставки вознаграждения и частичного гарантирования по кредитам БВУ. Оно и понятно, ведь иначе создаются риски для средств вкладчиков.
Он привел некоторые цифры. Средневзвешенная ставка на рынке по кредитам БВУ составляет 19,5%. В рамках субсидирования по кредитам государство снижает ставку вознаграждения для субъектов МСП до уровня 8%. В целом за последние 5 лет кредиты МСП выросли с 4 трлн тенге до 6,3 трлн тенге. При этом мерами господдержки охвачены кредиты МСП на сумму 2,3 трлн тенге. Это составляет 40% в общем портфеле БВУ по кредитам МСП. Количество проектов с 2019 года выросло в 9 раз, а сумма выплаченных субсидий в 5 раз.
По данным МНЭ в целях расширения кредитования реального сектора экономики и снижения закредитованности населения главой государства поручено пересмотреть условия программы "Экономика простых вещей" в части увеличения срока субсидирования ставок вознаграждения с 5 до 7 лет и установления дифференцированных ставок субсидирования. Не исключено, что расширение господдержки пойдет за счет новых налоговых поступлений от банков.
Кроме того, обсуждается совершенствование закона в части упрощения выдачи синдицированного кредитования банками второго уровня, а также пересмотр подходов налоговой политики в части налогообложения доходов банков второго уровня, микрофинансовых организаций и физических лиц. Однако подробностей в этой части озвучено не было.
11.05.2023, 16:12 41591
Более чем 12 тысяч проектов в обрабатывающей промышленности профинансируют на 500 млрд тенге - Смаилов
За счет средств бюджета будет также профинансировано строительство малых промышленных зон, чтобы малый бизнес мог получить готовые производственные площадки и начинать работу
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов сегодня на XI Форуме машиностроителей Казахстана рассказал о мерах правительства по дальнейшему развитию обрабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба главы правительства.
В этом году на льготное финансирование инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, в том числе касающихся модернизации производства, по линии Банка развития Казахстана и Фонда развития промышленности мы предусмотрели 500 млрд тенге. На сегодня проекты более чем на 200 млрд тенге уже одобрены. Мы планируем в текущем году увеличить это финансирование до триллиона тенге, что станет значительной поддержкой в нынешних условиях", - сказал Смаилов.
По его словам, в рамках программ "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей" сегодня субсидируются процентные ставки и предоставляются гарантии по банковским кредитам, финансируется строительство недостающей инфраструктуры.
В текущем году мы планируем просубсидировать более чем 12 тысяч проектов малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности на сумму около 520 млрд тенге. Гарантии планируется предоставить еще порядка 12 тысячам проектов на сумму 400 млрд тенге", - отметил глава кабмина.
Дополнительно рассматривается вопрос выделения в программе "Дорожная карта бизнеса" отдельной подпрограммы "Өндіріс" для малых машиностроительных компаний, чтобы они могли брать небольшие суммы на свои инвестиции и модернизацию производства.
За счет средств бюджета будет также профинансировано строительство малых промышленных зон, чтобы малый бизнес мог получить готовые производственные площадки и начинать работу. Эту программу мы будем проводить во всех регионах", - подчеркнул Смаилов.
Кроме того, в настоящее время в республике действует соглашение о промышленной сборке, в соответствии с которым производители сельхозтехники и автомобилей освобождаются от таможенных пошлин и НДС. Правительство прорабатывает вопрос расширения этой меры на производителей бытовой техники сроком на 5 лет.
Также в РК возмещается до 40% затрат на внедрение цифровых технологий, приобретение программного обеспечения и привлечение иностранных специалистов для модернизации производства.
В настоящее время закончена разработка нового комплексного плана развития машиностроения, в рамках которого тоже предусмотрен ряд конкретных мер поддержки обрабатывающей промышленности, включая машиностроение. Например, планируется в 1,5 раза увеличить вычет затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это будет стимулировать предприятия инвестировать средства в разработку и внедрение инноваций.
Смаилов также посетил выставку по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair 2023, на которой ему были представлены новейшие образцы сельскохозяйственной, грузовой и спецтехники, станки и устройства для металлообработки, сварочное оборудование и сопутствующие материалы, средства коммуникации, оптические приборы, а также элементы робототехники, промышленной 3D-печати, автоматизации производства, инжиниринга и т.д.
В текущем году в выставке участвуют порядка 200 отечественных и зарубежных компаний.
В частности, главе правительства презентовали выпущенный в Казахстане автомобиль скорой медицинской помощи на базе модели Hyundai Staria. Он оснащен мощным двигателем и современным оборудованием ведущих мировых производителей. Несмотря на вместительный салон, автомобиль способен проезжать в оживленные жилые кварталы и узкие дворы.
Также ему представили различные образцы сельхозтехники, среди которых трактор "Кировец К-742" ТОО "Костанайский тракторный завод", тракторы Lovol и Deutz Fahr, а также комбайны Essil АО "Агромашхолдинг KZ", трактор Jinma ТОО "СемАЗ" и другие.
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