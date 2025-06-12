В СКО запустят производство лапши на экспорт в Китай  

Фото: Kazakhstan Today

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Петропавловск. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая побывали в цехах агропромышленного комплекса в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.









Агропромышленный кластер образован казахстанской компанией ТОО "Мемолюкс" совместно с китайской корпорацией "Ай Цзюй" в селе Аймак Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. Цель проекта - создание инновационных предприятий по глубокой переработки пшеницы и масличных культур.





Kazakhstan Today

Как рассказал журналистам директор предприятия Фан Лунфей, в ближайшее время производство планируют расширить, запустив цех по изготовлению лапши быстрого приготовления. Ожидаемая мощность производства составит 20 тонн в сутки. Всю продукцию будут отправлять на экспорт в Китай.





Kazakhstan Today

В тестовом режиме на предприятии заработал комбикормовый завод, перерабатывающий тысячу тонн зерна в сутки. ТОО "Мемолюкс" нарастило объемы хранения зерна до 75 тысяч тонн. Новые объекты обеспечили работой 98 специалистов.





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Как следствие, введение проекта станет очередной ступенью экономического роста и развития экспортного потенциала СКО. Это позволит региону нарастить долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе страны", - отметил руководитель.





Директор предприятия также подчеркнул, что компания выполняет стратегическую задачу в рамках Шанхайской организации сотрудничества.





Мы являемся официальным представителем Казахстана по ШОС в сфере экспертизы зерновых культур. Здесь проходят тестирование и сертификация продукции, предназначенной для стран - участниц ШОС", - заявил Фан Лунфей.





Kazakhstan Today

Казахстанско-китайское сотрудничество в рамках создания агропромышленного кластера началось со строительства завода по переработке масличных культур - ТОО "Тайынша-Май". Мощность производства, запущенного еще в 2016 году, 300 тысяч тонн маслосемян в год или до тысячи тонн сырья в сутки. Предприятие оснащено современным оборудованием европейского. производства. Многие процессы автоматизированы.





Основное сырье, с которым работают на заводе - лен, подсолнечник и рапс. Рапсовое масло экспортируют в Китай, так как оно высоко ценится китайскими потребителями. Так же отправляют жмых и шрот, которые в дальнейшем используют для комбикормов. Комбикорма реализуют и на казахстанском рынке.





В 2024 году агропромышленный кластер Тайыншинского района дополнен еще несколькими звеньями. Одно из них - мельница, мощностью 300 тонн в сутки. Здесь выпускают муку экстракласса.





Kazakhstan Today

До конца года компания планирует запустить второю очередь мельничного комплекса. Его мощность которого составит 500 тонн муки в сутки.