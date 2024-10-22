В третьем квартале 2024 года казахстанцы купили более 14 тысяч золотых слитков

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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Период снижения цен, вызванный поступлением зерна урожая 2024 года, сменился на устойчиво повышающийся тренд, информирует Министерство сельского хозяйства Казахстана.





С начала уборочных работ в июле экспортная цена российской пшеницы на Черном море оценивалась в 216 долларов США за тонну согласно данным Международного совета по зерну. Это означает, что за минусом стоимости логистики (90 долларов за тонну) цена на казахстанскую пшеницу приравнивалась к 61 тыс. тенге за тонну. Однако цена пшеницы на Черном море увеличилась до 250 долларов США за тонну, или в пересчете на тенге - до 78 тыс. тенге за тонну.





Вслед за экспортными ценами дорожают цены на российском рынке. К настоящему времени цена пшеницы 3-го класса с клейковиной 23% в Омской области составляет 14,5 тыс. рублей за тонну. С учетом транспортных затрат (2 тыс. рублей за тонну) оплаты входного НДС цена российской пшеницы в Кокшетау составит 84 тыс. тенге за тонну.





При сложившихся мировых ценах отечественные производители находятся в выгодном конкурентном положении. Предложение от покупателей из стран Центральной Азии сейчас сложилось на уровне 65-70 тыс. тенге за тонну, исходя из уровня российских цен. При этом есть задел для роста до 75 тыс. тенге за тонну за пшеницу с клейковиной 23%, так как альтернативных поставок пшеницы по таким ценам для данных рынков нет",- отметили в ведомстве.





Аналогичная ситуация также складывается по ячменю: текущие цены на экспортный ячмень на Черном море подорожали до 206 долларов США за тонну и еще есть тенденция к дальнейшему повышению. В то же время казахстанский ячмень в настоящее время отгружается в порту Актау по 165-168 долларов США за тонну. Есть также задел для роста до уровня не ниже 175-185 долларов США. В этом случае цены на ячмень вырастут как минимум до 55-60 тыс. тенге за тонну против нынешних цен 47-50 тыс. тенге.



