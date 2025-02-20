19.02.2025, 16:02 46001
Верховный суд признал незаконным договор ГЧП по управлению платными парковками в Астане
Конкурс был проведен с ограничениями для других потенциальных участников
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд признал законными выводы департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Астане в отношении правомерности привлечения в качестве партнера в рамках проекта ГЧП по управлению парковочным пространством столицы ТОО "Парковочное пространство Астаны", сообщили в пресс-службе АЗРК.
Расследование столичного департамента АЗРК, проведенное в 2023 году, установило, что управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны неправомерно предоставило преимущества частному партнеру - ТОО "Парковочное пространство Астаны". С данным ТОО столичный акимат заключил договор государственно-частного партнерства для реализации проекта "Создание, эксплуатация и управление платным парковочным пространством города Астаны" в 2018 году.
При проведении конкурса управлением установлены квалификационные требования, ограничивающие других потенциальных участников.
Более того, договор ГЧП с частным партнером был подписан до утверждения маслихатом столицы, что противоречит нормам законодательства о государственно-частном партнерстве", - подчеркнули в АЗРК.
Результаты расследования были обжалованы сторонами в суде. После судебных разбирательств, судебная коллегия по административным делам Верховного суда признала законность результатов антимонопольного расследования.
В связи с этим антимонопольный орган вынес предписание управлению о принятии мер по расторжению договора ГЧП с ТОО "Парковочное пространство Астаны".
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20.02.2025, 11:01 6356
В 2024 году в Казахстане введено в эксплуатацию 230 инвестпроектов на 1,85 трлн тенге
Внедряется подход таргетированного привлечения инвесторов в приоритетные ниши
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году в Казахстане введено в эксплуатацию 230 инвестпроектов на 1,85 трлн тенге. Об этом сообщили в ходе совещания в правительстве.
Работа инвестиционного штаба за год позволила устранить 115 проблемных вопросов инвесторов по проектам на общую сумму свыше $50 млрд.
Внедряется подход таргетированного привлечения инвесторов в приоритетные ниши, где у Казахстана имеется конкурентное преимущество с потенциалом для более высокого передела и экспортных возможностей. Определены ТОП-10 компаний - лидеров отраслей для переговоров по конкретным перспективам сотрудничества и перехода в стадию активного инвестирования. Работа перестраивается через принцип "заказа на инвестиции" с учетом потребностей экономики, конкурентных преимуществ регионов и других факторов", - отметили в правительстве.
К примеру, продуктивная работа проведена с крупнейшими китайскими агропромышленными компаниями. Fufeng Group в ближайшее время планирует начать строительство завода по производству глутомата натрия за счет глубокой переработки кукурузы на $350 млн в Жамбылской области. Dalian Hesheng Holding Group летом текущего года приступит к СМР в рамках комплекса по глубокой переработке пшеницы в Акмолинской области на $650 млн. Со всеми компаниями продолжается активная работа по "приземлению" проектов, т.е. созданию благоприятных условий, включая доступную инфраструктуру и оперативное решение административных вопросов.
Кроме того, определены 20 стратегических проектов с общим объемом инвестиций в $12 млрд, охватывающие ключевые отрасли экономики, включая агропромышленный комплекс, энергетику, промышленность, производство строительных материалов и другие.
Из числа представленных проектов в текущем году планируется заключение Соглашений об инвестициях по 14 проектам, по 13 проектам - начало строительно-монтажных работ, и еще по 16 проектам планируется начать разработку проектно-сметной документации.
Внимание также было акцентировано на проектах, договоренности о реализации, которых, были заключены в рамках рабочих поездок, встреч и иных мероприятий.
Премьер-министр Олжас Бектенов детально остановился на инвестпроектах, где были сорваны сроки их реализации. Заслушаны акимы Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской областей, городов Астаны, Шымкента и министры здравоохранения, торговли.
На сегодня принимаемые меры по привлечению инвестиций со стороны акиматов не раскрывают возможности регионов, недостаточно задействован экономический потенциал. Работа в данном направлении должна вестись на всех уровнях вертикали местной власти - включая районных акимов", - поручил руководитель правительства.
Одобрены подходы по внедрению плановых индикаторов работы акиматов регионов, министерств.
Действенным механизмом мониторинга и усиления контроля за реализацией проектов станет новая Национальная цифровая инвестиционная платформа, где на сегодня уже имеются данные о 1159 проектах. Данные будут наполняться совместно с НПП "Атамекен" и верифицироваться на местах акиматами.
Вместе с тем, в ходе совещания отмечен ряд проблемных вопросов, влияющих на оперативность работы госорганов и требующих принятия мер.
Среди них дефицит и отсутствие оперативного подведения инфраструктуры, сложные административные процедуры и задержки в выдаче разрешений, длительные сроки предоставления земельных участков. По всем вопросам приняты необходимые решения.
Президент на расширенном заседании отметил, что привлечение инвестиций - это критически важный вопрос, требующий более оперативной работы без излишней бюрократии. Со стороны госорганов и особенно акиматов необходимо в ручном режиме контролировать ход реализации проектов. Акимы и министры в ежедневном режиме должны заниматься этим вопросом. Это главная задача на сегодня - нужно оперативно решать вопросы инвесторов", - подчеркнул Олжас Бектенов.
19.02.2025, 21:12 36031
Товарооборот между России и Казахстана увеличился в 2024 году
Товарооборот составил 27,8 млрд долларов
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот с Россией в 2024 году увеличился на 2,7%, составив 27,8 млрд долларов, сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.
Объем экспортных поставок из России в Казахстан составил 18,2 млрд долларов (+8,3%), импорт - 9,5 млрд долларов (-6,5%).
По данным Бюро нацстатистики РК, внешнеторговый оборот Казахстана в 2024 году составил 141,4 млрд долларов (+1,3% к 2023). Экспорт Казахстана составил 81,6 млрд долларов (+3,1%). Импорт - 59,8 млрд долларов (-1%).
Топ-3 внешнеторговых партеров Казахстана (доля в %):
- Китай (21,3%);
- Россия (19,7%);
- Италия (14,1%).
Ранее аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев и вице-губернатор Оренбургской области обсудили развитие сотрудничества между двумя регионами. Внешний торговый оборот Западно-Казахстанской области с Российской Федерацией составил 681,6 миллиона долларов.
19.02.2025, 20:11 37631
В Казахстане билеты на поезда подорожают на 7%
Фото: КТЖ
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 19 февраля, во время брифинга в СЦК заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК Нуржан Кельбуганов заявил, что с весны билеты на поезда в Казахстане подорожают на 7%.
На пассажирские перевозки в рамках индексации к инфляции в разовом порядке с 1 марта будет повышение на 7%. Больше повышения в этом году не будет", - сказал Нуржан Кельбуганов.
Он также рассказала об обновлении подвижного состава.
Если два года назад мы закупили 118 вагонов, то уже в 2024 году закупили 143, а в этом году поставлено 226 вагонов, которые будут курсировать на самых востребованных маршрутах", - сообщил представитель Минтранса.
Всего на сегодня в Казахстане курсируют 2672 пассажирских вагона.
Ранее сообщалось, что в казахстанских поездах появится спутниковый интернет для пассажиров. Поезд № 3/4 по маршруту Астана - Алматы стал первым в Казахстане, предоставившим пассажирам доступ к интернету в рамках пилотного проекта.
19.02.2025, 16:37 44131
Казахстан и Иордания договорились о сотрудничестве в урановой отрасли
Стороны намерены совместно изучать проекты по разведке и добыче урана
Фото: Казатомпром
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Иорданию нацкомпания "Казатомпром" и государственная уранодобывающая компания Jordan Uranium Mining Company (JUMCO) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе "Казатомпрома".
Документ направлен на совместное изучение проектов по разведке и добыче урана на территории Иордании, в результате которого будет рассмотрена целесообразность их дальнейшего развития сторонами. В рамках этой работы планируется уточнение геологических характеристик месторождений и оценка запасов с учетом применения технологий кучного выщелачивания. Особое внимание будет уделено вопросам экологической устойчивости и экономической эффективности проекта, что позволит принять взвешенное решение о его дальнейшей реализации.
Потенциальное изучение проектов за пределами Казахстана - это уникальная возможность для получения мирового опыта и вклада в устойчивое развитие наших стран", - отметил председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов.
Реализация совместных проектов открывает для Иордании перспективы развития атомной промышленности, включая создание рабочих мест, развитие инфраструктуры и привлечение местных подрядчиков. Для Казахстана, как мирового лидера по добыче урана, потенциальный выход на новый рынок может стать важным шагом в расширении глобального присутствия, укреплении стратегических позиций и двусторонних экономических связей с Иорданией.
Данный меморандум направлен на развитие совместных уранодобывающих проектов в Иордании и потенциально позволит JUMCO ускорить выход на коммерческое производство урана в сотрудничестве с Казатомпромом. Более того, он откроет новые возможности для обмена знаниями, передачи опыта и совместного использования маркетинговых стратегий с "Казатомпромом" - мировым лидером по добыче урана", - сказал генеральный директор JUMCO Мохаммад Аль-Шаннаг.
Компании нацелены на долгосрочное сотрудничество, которое будет основано на принципах безопасности, эффективности и экологической ответственности. Обмен опытом, внедрение новых технологий и совместная работа над улучшением отраслевых стандартов создадут прочную и устойчивую основу для развития урановой отрасли обеих стран.
19.02.2025, 15:30 47176
Китай инвестирует 1 млрд юаней на строительство транспортно-логистического хаба в Алматинской области
Фото: t.me/PR_KTZh
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Урумчи. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Китай инвестирует в строительство транспортно-логистического хаба в Алматинской агломерации. Об этом было заявлено в ходе встречи председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Нурлана Сауранбаева и члена политбюро ЦК КПК, секретаря Коммунистической партии СУАР КНР Ма Синжуя в Урумчи.
Ма Синжуй отметил устойчивую динамику роста железнодорожных перевозок между РК и КНР, объем которых в 2024 году достиг рекордного уровня - 32 млн тонн.
Также на встрече стороны наметили планы на 2025-2026 годы, среди которых: создание транспортно-логистического хаба в Алматинской агломерации, развитие пограничного перехода Достык - Алашанькоу и скорейшая реализация строительства железнодорожной линии Бахты - Аягоз.
Отмечена необходимость создания смешанной комиссии с участием государственных органов для общей координации в вопросах перевозки грузов всеми видами транспорта.
На совещании руководство СУАР приняло решение об инвестировании 1 млрд юаней на строительство транспортно-логистического хаба в Казахстане.
Также в ходе визита в КНР руководство АО "НК "Қазақстан темір жолы" встретилось с председателем правления ООО "Урумчийская железная дорога" Го Цзианем.
В ходе переговоров казахстанская сторона сообщила о досрочном завершении в текущем году строительства вторых путей на участке Достык - Мойынты и железнодорожной линии в обход Алматы, что позволит значительно нарастить пропускную способность в направлении КНР.
Стороны договорились с 1 марта текущего года увеличить в 2 раза сдачу поездов из Казахстана в Китай через погранпереход Алтынколь - Хоргос с 8 до 15 поездов в сутки и с 1 июля текущего года через погранпереход Достык - Алашанькоу с 14 до 28 поездов в сутки.
Ранее сообщалось, что китайская компания запустит металлургический проект на $12 млрд в Казахстане.
19.02.2025, 14:09 51126
Казахстан будет поставлять нефть в Венгрию
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает проработку вопроса поставок казахстанской нефти в Венгрию, сообщает Министерство энергетики РК.
В ведомстве подчеркнули, что последовательно развивают новые возможности и маршруты транспортировки нефти для повышения рентабельности экспортных операций и укрепления энергетической безопасности страны.
На данном этапе подтверждена техническая возможность транспортировки с казахстанской стороны, что создает основу для дальнейших шагов. Переговоры по коммерческим условиям - сложный и многоэтапный процесс, требующий тщательной проработки, поэтому следующим этапом станет обсуждение ключевых коммерческих условий между АО "КазМунайГаз" (КМГ) и венгерской компанией MOL Group, включая вопросы объемов поставок, ценообразования и условий транзита. Проведение тестовых поставок нефти рассматривается как инструмент для оценки долгосрочных перспектив сотрудничества", - отметили в Минэнерго.
Точные сроки и условия постоянных поставок будут определены после завершения переговоров и подписания соответствующих документов.
Ранее министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили текущее состояние и перспективы развития энергетического взаимодействия, включая вопросы поставок казахстанской нефти.
19.02.2025, 09:12 59011
В области Жетысу намерены построить третий сахарный завод
Фото: gov.kz
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Талдыкорган. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Жетісу Бейбит Исабаев заявил, что в регионе планируют построить третий сахарный завод и уже ведутся переговоры с инвесторами, информирует пресс-служба акима области.
Мы начинаем модернизацию Коксуского сахарного завода. После обновления он сможет перерабатывать 500 тысяч тонн свеклы в год. На эти цели привлекаются инвестиции в размере 60 млн евро. Аксуский сахарный завод переработает еще 350-400 тысяч тонн. В итоге наш регион сможет перерабатывать 800-900 тысяч тонн сахарной свеклы. При этом параллельно будем увеличивать площади поливных земель, вводимых в оборот, в том числе за счет проводимой работы по реконструкции ирригационных сетей. Благодаря чему если построим третий сахарный завод, то объем переработки сладкого корнеплода дойдет уже до 1 млн тонн", - заявил он в ходе развернутого интервью для областных СМИ в студии телеканала Jetisy.
По данным пресс-службы, в прошлом году в области Жетысу собран рекордный урожай сахарной свеклы - 630 тысяч тонн с 13 тысяч гектаров.
Это лучший результат за годы независимости. В среднем урожайность составила 450-500 центнеров с гектара", - отметили в акимате.
Ранее в Жетысуской области начали строить завод по производству ветрогенераторов.
18.02.2025, 18:30 75121
Китайская компания запустит металлургический проект на $12 млрд в Казахстане
Проект предусматривает создание новых производственных мощностей в двух регионах страны
Фото: invest.gov.kz
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская компания запустит East Hope Group крупнейший металлургический проект на $12 млрд в Казахстане, сообщает пресс-служба национальной компании Kazakh Invest.
В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялось подписание соглашения о реализации инвестиционного проекта в сфере производства и глубокой переработки цветных металлов в Казахстане. В церемонии подписания приняли участие Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров, Вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков и Генеральный директор East Hope Group Чанцзюнь Мэн", - проинформировали в пресс-службе.
По данным нацкомпании, проект предусматривает создание новых производственных мощностей в двух регионах страны, что позволит внедрить передовые технологии в металлургической отрасли и расширить экспорт готовой продукции на международные рынки, включая Евросоюз, Центральную Азию и Китай.
Общий объем инвестиций оценивается в $12 млрд. Реализация проекта приведет к созданию более 10000 рабочих мест. В рамках проекта подразумевается строительство электрических мощностей, в том числе ветровой станции на 3 ГВт", - заявили в Kazakh Invest.
Кроме того, стороны договорились о детальной проработке соглашения об инвестициях, которое будет включать конкретные условия сотрудничества, меры государственной поддержки и обязательства сторон.
Ранее сообщалось, что китайская компания будет производить человекоподобных роботов в Казахстане.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?