Возить товары в Китай и обратно станет намного проще
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы приняли законопроекты о ратификации соглашений с Китаем об автомобильных и железнодорожных перевозках.
Китай является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана. За последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста объемов автотранспортных перевозок между двумя странами. В 2023 году объем перевезенных грузов автотранспортом составил 1,8 млн тонн, что вдвое больше по сравнению с показателем 2022 года. Основные перевозимые грузы: оборудование, аппаратура, ТНП, продукты растительного происхождения, текстиль черные и цветные металлы и т.д.", - сообщил, представляя законопроекты, сенатор Андрей Лукин.
Сенаторы одобрили ратификацию соглашения о международных автомобильных перевозках и соглашения по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай - Европа.
Цель первого соглашения - создать благоприятные условия для осуществления автомобильных перевозок между странами.
Оно регулирует:
- вопросы пассажирских и грузовых перевозок;
- условия выдачи разрешения на проезд транспортного средства и освобождения от таковых;
- требования к водителям и транспортным средствам;
- вопросы страхования, налогообложения и контроля на пунктах пропуска;
- нормы по внедрению информационных технологий и усовершенствованию условий перевозок, которые предусматривают возможность проезда перевозчиков вглубь территорий Казахстана и Китая.
Благодаря соглашению автоперевозчики будут иметь возможность доезжать до крупных грузообразующих городов и международных морских портов Китая.
Кроме того, двусторонние и транзитные перевозки грузов, а также перевозки в третьи страны будут осуществляться на разрешительной основе. Это позволит регулировать паритетное участие перевозчиков обеих стран в автомобильных перевозках.
Таким образом, китайские автоперевозчики смогут осуществлять транзитные перевозки через территорию Казахстана в страны Европы и Азии, что в свою очередь будет способствовать увеличению транзитного потенциала нашей страны", - резюмировал Лукин.
Цель второго соглашения - организовать обмен данными по слежению за подвижным составом на территории обеих государств, чтобы обеспечить повышение безопасности и эффективности перевозок.
В 2023 году объем контейнерных перевозок по Транскаспийскому маршруту составил 20,5 тысячи двадцатифутовых эквивалентов. Примечательно, что по итогам первых четырех месяцев текущего года контейнерные перевозки по данному маршруту увеличились на 70% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Этот значительный рост свидетельствует о возрастающей роли данного маршрута в международных транспортных и логистических цепочках, что делает соглашение крайне актуальным и своевременным", - подчеркнул Лукин.
По его словам, ратификация соглашения:
- будет способствовать углублению сотрудничества между Казахстаном и Китаем;
- станет важным шагом в развитии торгово-экономических отношений;
- позволит значительно увеличить объемы грузоперевозок;
- позитивно скажется на экономическом развитии Казахстана и укреплении его позиций в качестве ключевого транспортно-логистического хаба в Центральной Азии.
Напомним, в конце прошлого года Казахстан заявил о намерении нарастить уровень транзита грузов из Китая в Европу в 5 раз.