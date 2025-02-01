Сегодня в Алматы состоится заседание Евразийского межправсовета в расширенном составе

Фото: primeminister.kz

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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - ВВП ЕАЭС демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2024 года ключевой показатель функционирования экономики союза составит около 4%. Об этом заявили участники заседания Евразийского межправительственного совета в узком составе в Алматы, - ВВП ЕАЭС демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2024 года ключевой показатель функционирования экономики союза составит около 4%. Об этом заявили участники заседания Евразийского межправительственного совета в узком составе в Алматы, сообщила пресс-служба правительства РК.





Премьер-министр Беларуси, председатель ЕМПС Роман Головченко подчеркнул, что страны ЕАЭС связывают тесные экономические отношения и масштабный торговый оборот.





По данным председательствующей стороны, по итогам 2024 года ключевой показатель функционирования экономики союза составит около 4%.





Вместе с тем отмечена необходимость совместных усилий для того, чтобы приблизиться к общему видению Союза, отраженного в декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года, в том числе с учетом последних тенденций развития мировой экономики, появления новых технологий и инноваций.





На заседании были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества стран в рамках ЕАЭС.





Обсужден механизм поддержки реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе, направленных на повышение устойчивости производства и обеспечение инновационного развития отрасли. Особое внимание было уделено таким направлениям, как развитие селекции, семеноводства сельскохозяйственных растений, животноводства, переработки сельхозпродукции, расширение инфраструктуры АПК.





Также состоялся обмен мнениями по перспективам развития интегрированной информационной системы ЕАЭС. Отмечена необходимость активизации работы по данному направлению.





В заседании ЕМПС в узком составе приняли участие главы правительств стран - участниц Союза: Республики Казахстан - Олжас Бектенов, Республики Беларусь - Роман Головченко, Кыргызской Республики - Адылбек Касымалиев, Российской Федерации - Михаил Мишустин; вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.





Олжас Бектенов отметил важность международного диалога на площадке Евразийского межправительственного совета и выразил уверенность, что принятые решения придадут новый импульс развитию интеграционных процессов.





Сегодня заседание ЕМПС продолжится в расширенном формате.





По данным ЕЭК, на заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:



