Взлет цен на услуги железнодорожного транспорта ожидается в Казахстане

Цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта для населения по итогам июля текущего года выросли на 8% за год

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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Услуги железнодорожного транспорта подорожали на 8% за год, и ожидается новый взлет цен, сообщают аналитики портала - Услуги железнодорожного транспорта подорожали на 8% за год, и ожидается новый взлет цен, сообщают аналитики портала finprom.kz





Цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта для населения по итогам июля текущего года выросли на 8% за год. В том числе проезд в пригородном поезде подорожал на 10,4%, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения - на 7,8%, в купейном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения - на 6,7%, информируют обозреватели.





Уточняется, что сильнее всего цены ударили по карманам жителей Шымкента, где удорожание услуг составило сразу 19,1%. Среди самых "пострадавших" также оказались Западно-Казахстанская (на 16,2%), Восточно-Казахстанская (на 13,6%), Атырауская (на 12,4%) области и Алматы (на 11,9%).





За январь-июль текущего года инвестиции в основной капитал в сфере пассажирского железнодорожного транспорта достигли 129,7 млрд тенге против всего 13,3 млрд тенге годом ранее. Годовой рост в стоимостном выражении - в 9,8 раза. Тем временем инвестиции в сегменте грузового железнодорожного транспорта, напротив, сократились на 26,3%, до 122,9 млрд тенге", - рассказали аналитики.









Между тем Министерство транспорта планирует повысить тариф на железнодорожные перевозки на 20% с 1 октября, сообщает Atameken Business. В стране курсирует 140 пассажирских маршрута, повышение тарифа коснется 62 из них. Это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг и повышения заработной платы работникам.





Ранее в ВАП сообщили, что долг КТЖ на начало года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти.





На это министр транспорта Республики Казахстана Марат Карабаев ответил, что с 2020 года КТЖ является прибыльной компанией, а до этого предшествовал убыточный период.





Он заверил, что сейчас все проекты, обновление локомотивного парка осуществляется за счет собственных средств нацкомпании. В определенных случаях государство субсидирует часть затрат.





Объем кредита в 2,9 трлн тенге был потрачен на то, чтобы обновить подвижной состав и реализовать крупные инфраструктурные проекты. До сегодняшнего дня КТЖ не просрочила ни один кредитный заем. Все кредиты национальной компании выплачиваются вовремя", - заверил Карабаев.







