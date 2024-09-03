02.09.2024, 17:44 21566
Взлет цен на услуги железнодорожного транспорта ожидается в Казахстане
Цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта для населения по итогам июля текущего года выросли на 8% за год
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Услуги железнодорожного транспорта подорожали на 8% за год, и ожидается новый взлет цен, сообщают аналитики портала finprom.kz.
Цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта для населения по итогам июля текущего года выросли на 8% за год. В том числе проезд в пригородном поезде подорожал на 10,4%, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения - на 7,8%, в купейном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения - на 6,7%, информируют обозреватели.
Уточняется, что сильнее всего цены ударили по карманам жителей Шымкента, где удорожание услуг составило сразу 19,1%. Среди самых "пострадавших" также оказались Западно-Казахстанская (на 16,2%), Восточно-Казахстанская (на 13,6%), Атырауская (на 12,4%) области и Алматы (на 11,9%).
За январь-июль текущего года инвестиции в основной капитал в сфере пассажирского железнодорожного транспорта достигли 129,7 млрд тенге против всего 13,3 млрд тенге годом ранее. Годовой рост в стоимостном выражении - в 9,8 раза. Тем временем инвестиции в сегменте грузового железнодорожного транспорта, напротив, сократились на 26,3%, до 122,9 млрд тенге", - рассказали аналитики.
Между тем Министерство транспорта планирует повысить тариф на железнодорожные перевозки на 20% с 1 октября, сообщает Atameken Business. В стране курсирует 140 пассажирских маршрута, повышение тарифа коснется 62 из них. Это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг и повышения заработной платы работникам.
Ранее в ВАП сообщили, что долг КТЖ на начало года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти.
На это министр транспорта Республики Казахстана Марат Карабаев ответил, что с 2020 года КТЖ является прибыльной компанией, а до этого предшествовал убыточный период.
Он заверил, что сейчас все проекты, обновление локомотивного парка осуществляется за счет собственных средств нацкомпании. В определенных случаях государство субсидирует часть затрат.
Объем кредита в 2,9 трлн тенге был потрачен на то, чтобы обновить подвижной состав и реализовать крупные инфраструктурные проекты. До сегодняшнего дня КТЖ не просрочила ни один кредитный заем. Все кредиты национальной компании выплачиваются вовремя", - заверил Карабаев.
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03.09.2024, 15:22 2331
Дифтарифы на коммунальные услуги введут в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане введут нормы потребления ресурсов физлицами. В случае превышения этих норм оплата за коммунальные услуги будет осуществляться по дифференцированному тарифу, сообщил на заседании правительства заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
До конца года предполагается масштабировать утвержденные социальные нормы потребления коммунальных услуг по видам источников. Они будут учитывать объективно необходимые объемы ресурсов для потребления физическими лицами. В случае потребления свыше утвержденных норм, предполагается дифференциация тарифов и расценок. Наряду с этим социальным блоком правительства будут проработаны вопросы защиты интересов социально-уязвимых слоев населения на оплату коммунальных услуг", - рассказал Бозумбаев.
Также в своем докладе зампремьера указал на высокий износ коммунальных сетей в стране. На 22 предприятиях теплоснабжения он составил от 65% до 90%, на 18 объектах электроснабжения - от 70% до 97%, на 13 предприятиях водоснабжения - от 70% до 100%, на 24 предприятиях водоотведения - от 70% до 100%. В тоже время, в 55 энергопроизводящих организациях средний износ оборудования составляет 56%.
По предварительным оценкам, на реализацию национального проекта необходимо свыше 10 трлн тенге инвестиций. Деньги планируется привлечь из 4 источников. Это отечественные и международные финансовые институты, банки второго уровня, средства бюджета и Национального фонда, а также собственников энергетических объектов", - сказал Бозумбаев.
В целях инвестиционной привлекательности Национального проекта на уровне правительства планируется принять документы, гарантирующие финансовым институтам и бизнесу необходимые уровни тарифов, возврат капитала и займы.
Ранее сообщалось, что в РК вводят дифференцированный тариф на питьевую воду.
03.09.2024, 14:11 4576
ЕАБР и ЭСКАТО усиливают партнерство: подписан новый Меморандум о взаимопонимании
Подписание документа ознаменовало новый этап сотрудничества организаций, направленного на укрепление региональной экономической интеграции и продвижение устойчивого развития в Евразийском регионе
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) и Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) подписали Меморандум о взаимопонимании в ходе Азиатско-Тихоокеанской конференции министров по цифровой доступности и трансформации, проходящей в Астане, сообщили в пресс-службе ЕАБР.
Меморандум подтверждает стремление обеих сторон развивать сотрудничество в приоритетных областях, таких как макроэкономическая политика и финансирование развития, торговля, инвестиции и инновации, транспорт, водное хозяйство и энергетика, информационно-коммуникационные технологии и снижение риска бедствий. Особое внимание будет уделено совместной подготовке аналитических и иных обзоров в вышеупомянутых областях, подготовке совместных проектов, проведению консультаций и мероприятий", - отметила исполнительный секретарь ЭСКАТО ООН Армида Салсия Алишахбана.
Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что банк и ЭСКАТО объединяют общие цели в продвижении социально-экономического развития и решении острых экологических проблем, а также достижении целей устойчивого развития стран - участниц банка.
ЕАБР уделяет особое внимание странам Центральной Азии, не имеющим выхода к морю. В частности, наша деятельность сосредоточена на улучшении транспортной связности в регионе, модернизации водного и энергетического секторов, включая ирригацию, и создании Евразийской товарораспределительной системы, что также должно способствовать обеспечению продовольственной безопасности в регионе. Мы уверены, что подписание данного меморандума придаст необходимый импульс нашему дальнейшему плодотворному сотрудничеству в этих сферах", - подчеркнул Подгузов.
Меморандум, подписанный между ЕАБР и ЭСКАТО, является логическим продолжением многолетнего сотрудничества организаций, начавшегося с подписания первого соглашения в 2013 году.
ЕАБР и ЭСКАТО проводят совместные исследования по актуальной проблематике региона. В частности, в 2021 году был совместно подготовлен доклад "Устойчивые экономические преобразования для достижения целей устойчивого развития в Северной и Центральной Азии". Подписание документа ознаменовало новый этап сотрудничества организаций, направленного на укрепление региональной экономической интеграции и продвижение устойчивого развития в Евразийском регионе", - рассказали в пресс-службе банка.
Проходящая с 3 по 5 сентября Азиатско-Тихоокеанская конференция министров посвящена вопросам цифровой интеграции и трансформации. В конференции принимают участие руководители правительств и министры из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также другие ключевые заинтересованные стороны. В рамках мероприятия обсуждаются инициативы, направленные на преодоление цифрового разрыва, развитие цифрового сотрудничества и содействие инклюзивной цифровой экономике в регионе.
Евразийский банк развития(ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
03.09.2024, 12:10 6976
Названы сроки ввода в эксплуатацию новых газоперерабатывающих заводов в Казахстане
По итогам 2023 года 60% населения страны имеют доступ к газу
Фото: pnhz.kz
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в ходе заседания правительства назвал сроки ввода в эксплуатацию новых газоперерабатывающих заводов в стране.
На Кашагане строятся 2 завода мощностью 1 и 2,5 млрд кубометров, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2026 и 2030 годы. Запуск ГПЗ на Карачаганаке мощностью 4 млрд кубометров запланирован на 2028 год. На сегодня определен потенциальный подрядчик. По ГПЗ в Жанаозене начата разработка ПСД, ведутся полевые работы. Ввод запланирован на 2027 год", - сообщил Роман Скляр.
Он также отметил, что по итогам 2023 года 60% населения имеют доступ к газу.
До конца текущего года будет обеспечено газом еще более 300 тысяч человек и модернизировано более 1,7 тысяч километров газовых сетей, на что выделено 194 млрд тенге. Ведутся подготовительные работы к строительству газопроводов "Бейнеу - Бозой - Шымкент 2", "Актобе - Костанай" и "Талдыкорган - Ушарал", - добавил первый заместитель премьер-министра.
Ранее сообщалось, что с 2026 по 2030 года начнется поэтапный ввод в эксплуатацию четырех газоперерабатывающих заводов.
02.09.2024, 13:39 26206
Инфляция снизилась, а товары и услуги подорожали в Казахстане - Нацстат
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Месячный уровень инфляции в Казахстане в августе 2024 года замедлился и составил 0,6%, сообщает Бюро национальной статистики.
Цены на платные услуги повысились на 1,1%, непродовольственные товары - на 0,8%. Индекс цен на продовольственные товары составил 100%", - говорится в информации.
В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на водоотведение - на 1,6%, холодную воду - на 0,9%. Проезд городским автобусом подорожал на 9,3%, такси - на 1,8%. Повышение цен отмечено на аренду жилья на 1,4%.
Среди непродовольственных товаров прирост цен на школьные рюкзаки составил 4,7%, детскую одежду - 1,8%, детскую обувь - 1,3%, канцелярские товары - 1,1%.
Также на 1,7% подорожал сжиженный газ в баллонах.
Из продуктов питания цены на апельсины выросли на 4,2%, подсолнечное масло, капусту - по 2,2%, лук репчатый - на 1,9%. Снижение цен отмечено на виноград на 10%, перец сладкий - на 8,6%, помидоры - на 7,8%, огурцы - на 6,1%, крупу гречневую - на 3,6%, свеклу - на 3,2%", - сообщает БНС.
Также на 28,3% подорожали бананы, помидоры - на 24,9%, огурцы, масло оливковое - по 21,6%, виноград - на 21,2%.
В то же время в стране подешевела капуста - на 27,6%, крупа гречневая - на 23,4%, масло подсолнечное - на 17,2%, лук репчатый - на 14,2%.
Цены на продовольственные товары больше всех выросли в области Абай - на 0,6%, на непродовольственные товары - в Туркестанской области, на 1,7%, на платные услуги - в Алматы, на 2,2%.
Инфляция в августе в годовом исчислении составила 8,4%. Цены на платные услуги повысились на 13,6%, непродовольственные товары - на 7,7%, продовольственные товары - на 5,5%", - пишет ведомство.
За год существенно выросли в цене коммунальные услуги.
Цены на отопление поднялись на 33%, вывоз мусора - на 23,5%, водоотведение - на 22,9%, электроэнергию - на 22,8%, холодную воду - на 21,9% горячую воду - на 20,2%.
Также существенно подорожали услуги здравоохранения - на 12% и связи - на 14,9%.
Более всего подорожали лекарства.
Цены на ацетилсалициловую кислоту возросли на 58,5%, активированный уголь - на 30,4%, хилак форте - на 24,3%, парацетамол - на 20,1%", - говорится в отчете.
02.09.2024, 11:16 28971
Назрела необходимость установления дифференцированных ставок ИПН - Токаев
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Назрела необходимость установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".
Следует отказаться и от карательного подхода при налоговом администрировании. Считаю возможным увеличить порог налоговой задолженности, при котором будут направляться извещения без применения принудительного взыскания. В случае превышения порога налоговой задолженности ограничения должны налагаться только в пределах задолженности, то есть весь банковский счет блокироваться не будет. При крупной налоговой задолженности следует предоставлять рассрочку по уплате без залогового обеспечения. Надо стремиться к полному отказу от налоговых проверок по плану. Для этого предстоит усовершенствовать систему управления рисками", - сказал Токаев.
По его словам, актуальной задачей стало повышение эффективности налоговых льгот.
По всем льготам должна предоставляться налоговая отчетность. Сохранить надо те из них, которые реально стимулируют бизнес. Например, можно предусмотреть преференции инвесторам, нацеленным на развитие производства. Речь идет об единовременном вычете на строительство, приобретение, модернизацию, реконструкцию активов", - отметил глава государства.
Также, по его словам, важно предусмотреть льготы для экспортеров продукции высокого передела, они должны получать больше поддержки, чем любой другой бизнес.
В рамках рассмотрения проекта нового Налогового кодекса поручаю провести в правительстве и парламенте обстоятельную дискуссию. Сложные, но нужные решения должны быть найдены. Спешка в этом вопросе недопустима. Поэтому считаю возможным перенести принятие нового Кодекса на следующий год, чтобы подготовить данный закон на качественном уровне", - сказал Токаев.
Глава государства отметил, что новый Налоговый кодекс важно упростить, сделать его положения понятными для всех экономически активных граждан, чтобы исключить возможности различного толкования норм.
Нужно оптимизировать налоговые режимы, не ухудшая при этом действующие выгодные условия для предпринимателей. В качестве примера можно привести введение розничного налога. Бизнес поверил в эту норму, стал выходить из тени, уменьшилось дробление. Но под данный режим должны подпадать предприниматели, которые работают преимущественно с населением", - сказал президент.
30.08.2024, 12:59 108006
Совместные проекты и экспорт казахстанского газа в Китай обсудил глава QazaqGaz с руководством PetroChina
Фото: АО НК QazaqGaz
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Пекин. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов в рамках рабочей поездки министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева в КНР встретился с президентом PetroChina Хуаном Юнчжан и исполнительным директором PetroChina International У Цзюньли, сообщает пресс-служба компании.
Стороны обсудили реализацию совместных проектов и вопросы экспорта казахстанского газа в Китай.
Мы высоко ценим сложившиеся многолетние взаимовыгодные отношения с PetroChina Company Limited, носящие стратегический характер и имеющие большое будущее", - отметил Жаркешов.
В заключение встречи глава нацкомпании поблагодарил партнеров за проделанную совместную работу и заверил, что QazaqGaz примет все необходимые меры для стабилизации экспортных поставок в Китай в предстоящий зимний период.
Также Жаркешов обсудил возможности расширения сотрудничества, совместные проекты по геологоразведке, а также вопросы экспорта казахстанского газа в Китай с председателем совета директоров CNPC Дай Хоуляном.
По словам главы QazaqGaz, национальная компания активно проводит работу по приобретению новых участков. Представители компании CNPС выразили заинтересованность в совместном изучении перспективных участков.
30.08.2024, 11:52 110646
В Казахстане выделят 3 тыс. ваучеров для обучения IT-специальностям
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году планируется выделить еще 3 тыс. ваучеров для обучения IT-специальностям граждан Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Эти меры способствуют подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных как в крупных корпорациях, так и в секторе малого и среднего бизнеса", - отметили в пресс-службе.
По данным правительства, Казахстан активно развивает меры государственной поддержки для стимулирования частных инициатив в IT-сфере, открывая новые перспективы для технологического предпринимательства и международного сотрудничества.
Казахстан уже достиг определенных успехов в развитии цифровой инфраструктуры и создании инновационной экосистемы. Развитие сетей 5G, запуск инициативы "Astana Hub" и привлечение международных инвестиций создают прочную основу для ускоренного роста IT-сектора. На сегодняшний день Astana Hub является важнейшим цифровым центром, претендующим на лидерство в Центральной Азии, с годовым экспортом IT-услуг и продуктов, достигшим $500 млн", - говорится в сообщении.
Программа "Tech Orda", направленная на развитие человеческого капитала в IT-сфере, реализуется на базе Astana Hub с 2021 года. На сегодняшний день по программе "Tech Orda" было представлено более 6 тыс. образовательных грантов для IT-школ.
Напомним, по поручению президента планируется превратить Казахстан в IT-лидера мирового уровня с экспортом IT-услуг на сумму до $1 млрд к 2026 году. Для достижения этой цели Казахстан планирует активно развивать цифровую дипломатию и международное экономическое сотрудничество. Уже сегодня Казахстан экспортирует свои решения в сфере GovTech в Таджикистан, Того и Сьерра-Леоне, подтверждая стремление стать важным игроком на глобальном IT-рынке. Экспорт информационных технологий страны практически удвоился, достигнув $529,1 млн в 2023 году.
Профильное ведомство в лице Министерства цифрового развития активно содействует открытию представительств инновационных хабов как в стране, так и за рубежом, что привлекает международных инвесторов и партнеров к отечественным компаниям. В республике уже действуют 15 IT-хабов в разных регионах страны, а недавние открытия инновационных хабов в Калифорнии, Эр-Рияде и Сингапуре значительно укрепляют позиции Казахстана на международной арене.
Следующими шагами станут открытие технологического парка в Таджикистане, поддержка стартапов и развитие цифровых экосистем, сообщили в правительстве.
29.08.2024, 21:20 140796
В правительстве РК обсудили сотрудничество с ЕБРР
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров провел встречу с представителями Европейского банка реконструкции и развития, сообщает пресс-служба правительства РК.
Стороны обменялись мнениями о взаимном сотрудничестве, совместно реализуемых проектах и накопленном опыте, эффективных экономических изменениях, произошедших в нашей стране за последние годы.
ЕБРР, имея большой опыт в финансировании инфраструктурных проектов, проявил интерес к рассмотрению возможности финансирования проектов, входящих в Национальный инфраструктурный план, а также к структурированию проектов в целях привлечения инвестиций со стороны других международных финансовых организаций.
Благодаря целенаправленной поддержке и активному участию ЕБРР, в Казахстане успешно реализуется ряд совместных проектов, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию РК", - отметил на встрече Байбазаров.
Отмечена готовность правительства Казахстана к продуктивной работе с ЕБРР по реализации инфраструктурных проектов в сферах "зеленой" энергетики, транспорта и логистики, развития возобновляемых источников энергии и частного бизнеса.
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