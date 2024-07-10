Карабаев ответил на заявления о высоких кредитных рисках "Қазақстан темір жолы"

В 2023 году чистая прибыль компании после выплаты всех долгов и обязательств составила 134 млрд тенге

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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Республики Казахстана Марат Карабаев ответил на заявления Высшей аудиторской палаты по задолженности национальной компании "Қазақстан темір жолы" в 2,9 трлн тенге и о ее высоких кредитных рисках.





По словам главы Минтранспорта, с 2020 года КТЖ является прибыльной компанией, а до этого предшествовал убыточный период.





Он заверил, что сейчас все проекты, обновление локомотивного парка осуществляется за счет собственных средств нацкомпании. В определенный случаях государство субсидирует часть затрат.





Объем кредита в 2,9 трлн тенге был потрачен на то, чтобы обновить подвижной состав и реализовать крупные инфраструктурные проекты. До сегодняшнего дня КТЖ не просрочила ни один кредитный заем. Все кредиты национальной компании выплачиваются вовремя", - заверил Карабаев.





По его словам, в 2023 году чистая прибыль компании после выплаты всех долгов и обязательств составила 134 млрд тенге.





Напомним, 12 июня на пленарном заседании мажилиса председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил , что КТЖ находится в "красной" зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти.





Некогда самодостаточная компания "Қазақстан темір жолы" по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления, находится на грани выживания. Все высокодоходные услуги переданы в руки частных компаний. Созданные условия для излишних посредников вокруг КТЖ привели к завышению стоимости приобретаемых товаров и услуг более чем на 80 млрд тенге", - сказал Смаилов.