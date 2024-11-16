15.11.2024, 19:04 11581
За 10 месяцев объем перевозок через морские порты Казахстана составил 6,2 млн тонн
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем перевозок вырос на 3%
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За 10 месяцев объем перевозок через морские порты Казахстана составил 6,2 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем перевозок вырос на 3%, в том числе транзитных грузов - на 18%, сообщает пресс-служба Комитета железнодорожного и водного транспорта МТ РК.
Отмечается рост в обработке грузовиков через паромный комплекс Курык на 22% и увеличение контейнерных перевозок через порт Актау на 84%, включая около 27 тыс. контейнеров в транзитном сообщении Восток - Запад.
Также в 2024 году терминал "Саржа" порта Курык за указанный период обработал порядка 55 тыс. тонн грузов (цветные металлы, аммофос, ячмень) в направлении Турции и Ирана. В то же время с терминала "Ерсай" порта Курык в 2024 году транзитом через Казахстан из Азербайджана в Узбекистан транспортировано 153 единицы негабаритных грузов.
Напомним, что в октябре 2024 года введен в эксплуатацию еще один зерновой терминал в порту Курык мощностью 1 млн тонн в год. В рамках поручения главы государства ведется планомерная работа по созданию на базе порта Курык полноценного логистического кластера.
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15.11.2024, 18:00 13431
В Казахстане появится институт коневодства
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт в ходе своего выступления на первом форуме работников сельского хозяйства поручил правительству страны создать институт коневодства, сообщает пресс-служба главы государства.
В этом году был принят специальный закон по сохранению и воспроизводству отечественных пород лошадей. Таким образом, сделан еще один важный шаг. Поручаю правительству создать институт коневодства. Вопрос о его открытии уже давно поднимают эксперты. Уполномоченные органы должны в кратчайшие сроки проработать данный вопрос и определить источники финансирования", - заявил президент.
По его словам, в Казахстане выращивают несколько видов лошадей.
Среди них особое место занимает порода джабе, история которой неразрывно связано с жизнью и бытом казахского народа. Позднее были выведены костанайская, кушумская, мугалджарская породы. Каждая из них имеет свои достоинства и особенности. В одном из своих выступлений я уже говорил об адайской породе, являющейся бесценным богатством Мангистау. Тогда я поручил принять конкретные меры по популяризации этой породы в мире. В настоящее время порода адай получила официальное признание. Сегодня эти величественные скакуны достойно представляют нашу страну на различных скачках и соревнованиях. Костанайская лошадь тоже отличается выносливостью, но, к сожалению, эта порода находится на грани исчезновения. На сегодняшний день осталось всего 280 голов. Поэтому ключевыми задачами наряду с увеличением поголовья лошадей является повышение их племенных и продуктивных качеств", - добавил глава государства.
Ранее сообщалось, что в РК появятся три новых направления субсидирования коневодства.
15.11.2024, 16:29 17221
Вопрос целесообразности заключительного этапа всеобщего декларирования поднял глава государства
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе первого форума работников сельского хозяйства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о целесообразности четвертого этапа всеобщего декларирования доходов.
Глава государства отметил, что, согласно планам, в следующем году декларации будут сдавать еще около 8 млн человек.
Однако следует учесть тот факт, что концепция всеобщего декларирования доходов была принята уже 14 лет назад. За это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха. Обеспечена интеграция баз данных различных государственных учреждений. Усилен финансовый и налоговый контроль. С учетом этих масштабных изменений возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный этап. Правительству необходимо проработать решение этого вопроса", - сказал Токаев.
В своем выступлении глава государства также анонсировал включение в систему государственных наград еще 9 почетных званий.
В частности, в знак признания огромного вклада работников сельского хозяйства в развитие страны будет учреждено звание "Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері". Депутаты рассматривают вопрос о внесении изменений в соответствующие законы", - заключил Токаев.
Напомним, с 2024 года декларацию обязаны представить руководители, учредители (участники) юридических лиц, ИП, а также их супруги. Срок представления декларации до 15 сентября 2024 года. В 2025 году стартует четвертый, заключительный этап всеобщего декларирования, который охватывает всех граждан Казахстана.
15.11.2024, 15:58 19076
Льготные кредиты для казахстанских фермеров станут доступны в декабре Дополнено
Объем льготного кредитования аграриев будет доведен до полутора триллионов тенге
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Льготные кредиты для фермеров станут доступны в декабре текущего года, об этом в ходе первого форума работников сельского хозяйства сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Залог богатого урожая - своевременное финансирование посевных и уборочных работ. Ежегодно фермеры испытывали трудности с посевной из-за задержек по выплатам. Поэтому по моему поручению льготные кредиты на весенние полевые работы будут доступны уже с декабря текущего года. В результате фермеры смогут заблаговременно закупить топливо, запчасти, другие необходимые товары и услуги", - сказал президент.
Он подчеркнул, что Казахстан отошел от сложной и непрозрачной схемы предоставления кредитов через субсидирование процентных ставок. Теперь фермеры получают льготные кредиты на весенние полевые и уборочные работы напрямую по ставке 5%. Впервые объем такого кредитования превысил полтриллиона тенге (580 млрд тенге, ранее 180 млрд тенге), в последующем он будет доведен до полутора триллионов тенге.
Урожайность зерновых культур в этом году составила 16 центнеров с гектара, что существенно выше средних многолетних значений. С некоторых полей убрано 40 и более центнеров с гектара при достаточно высоком качестве и уровне клейковины (32%). Это стало возможным благодаря применению современных агротехнологий, использованию высококачественных семян, удобрений и пестицидов, а также обновлению сельхозтехники.
Отмечая рекордный урожай зерновых культур в нынешнем году, президент отметил задачу по его сохранению и недопущению обвала цен.
Поручаю правительству организовать через Продкорпорацию закуп зерна у фермеров в объемах, достаточных для удержания приемлемых цен на рынке. В целях высвобождения мощностей хранения в зерносеющих регионах министерствам сельского хозяйства и транспорта следует оперативно обеспечить перемещение зерна в другие области. Здесь необходима слаженная работа акимов регионов", - сказал глава государства.
Также он обратил внимание на необходимость активной работы по индустриализации АПК.
В ближайшие годы будет построено 116 современных молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объемы производства молока на 600 тысяч тонн. Намечен ввод в эксплуатацию 29 мясных птицефабрик общей мощностью более 220 тысяч тонн мяса в год, а также 11 яичных птицефабрик мощностью 850 миллионов яиц в год. Планируется создать 6 откормочных площадок на почти 100 тысяч голов крупного рогатого скота, а также запустить комплекс для откорма 50 тысяч голов мелкого рогатого скота. Кроме того, правительством прорабатывается открытие первой специализированной биржи, которая обеспечит цивилизованные правила торговли скотом и позволит устранить непродуктивных посредников между фермерами и покупателями", - поделился планами президент.
Еще одной задачей глава государства определи развитие сельскохозяйственной науки, где одним из стратегических приоритетов является возрождение селекции и семеноводства. Он обратил внимание на низкую долю отечественных семян в производстве некоторых культур.
Эту проблему нужно срочно решать (...) Поручаю правительству обеспечить аграриев семенами отечественного производства. В 2028 году данный показатель должен быть увеличен до 80%, а доля высококачественных (то есть элитных) семян должна составить не менее 15%. Для достижения этого результата следует изучить передовой опыт зарубежных стран", - распорядился Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, глава государства затронул вопрос повышения доступности сельхозтехники. Он отметил, что правительству нужно сделать акцент на повышение производительности труда, поддержку мелкоузловой сборки, локализацию импортных комплектующих и создание продуктивных рабочих мест.
Следует укрепить экспортный потенциал сельского хозяйства.
Токаев также обратил внимание, что развитию экспортного потенциала страны препятствуют транспортно-логистические ограничения. В стране фиксируются значительные потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения. Поэтому важным направлением должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ.
В последние годы одним из главных вопросов повестки моих международных переговоров является решение стратегической задачи по становлению Казахстана как полноценного транспортно-логистического центра Евразии. Большое значение в этом вопросе имеет удобный выход на указанные коридоры, а также улучшение внутренней логистики. Поэтому на ближайшие шесть лет (до 2030 года) мы наметили масштабную модернизацию железнодорожной сети. Планируется отремонтировать 11 тысяч и построить более 5 тысяч километров железных дорог (...) Продолжается масштабная работа по развитию сети автомобильных дорог. До конца года будет завершено строительство дорог Астана - Балхаш - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Актобе - Кандыагаш и Атырау - Астрахань", - пообещал глава государства.
Дополнено 15.11.2024, 18.20
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в канун Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности за плодотворный труд в сфере отечественного агропромышленного комплекса, вклад в инфраструктурное развитие сельской отрасли Казахстана наградил группу работников сферы, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с орденом "Отан" присуждено генеральному директору товарищества "Зенченко и К" Геннадию Зенченко.
Кроме того, ряд работников сельского хозяйства стали кавалерами орденов "Барыс" ІІ, ІІІ степеней, "Парасат" и "Құрмет", "Еңбек даңқы" ІІІ степени, а также награждены медалью "Ерен еңбегі үшін".
Также президент осмотрел выставку сельхозтоваропроизводителей, на которой были представлены продукты глубокой переработки, современные агротехнологии, инвестиционные проекты, в том числе и с участием иностранных инвесторов.
15.11.2024, 12:33 23336
Строительство первого контейнерного хаба началось на побережье Каспия
Проект реализуют ГК "Порт Ляньюньган" совместно с Актауским морским торговым портом
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Актау. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - в Мангистауской области началось строительство первого контейнерного хаба на побережье Каспийского моря, который увеличит пропускную способность порта Актау до 240 тыс. ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов) в год.
Проект реализуют ГК "Порт Ляньюньган" совместно с Актауским морским торговым портом.
Строительство хаба позволит увеличить транспортировку контейнеров в Транскаспийском направлении через Азербайджан, Грузию, Турцию и переориентировать часть транзитных грузов, следующих из Китая в Европу", - говорится в сообщении Минтранса.
В настоящее время ведутся работы по землеустройству. На объекте задействовано более 20 единиц спецтехники.
На сегодняшний день показатель по контейнерным перевозкам через морские порты увеличился на 84% и составил 58 тыс. ДФЭ, при этом рост контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) отмечается в 2,7 раза", - отметили в ведомстве.
Завершить указанные работы планируется в середине 2025 года.
Ранее между Китаем и Казахстаном открылся новый маршрут грузоперевозок со станции Усу, через ж/д КПП Алашанькоу и Хоргос, для экспорта товаров на рынки Европы и Центральной Азии. Всего по этому маршруту в ноябре из Китая отправятся четыре грузовых состава
14.11.2024, 16:36 48711
Сотрудничество в атомной энергетике обсудил Бектенов с главой "Росатома"
Рассмотрены вопросы обмена компетенциями и технологиями, развития кадрового потенциала
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Обсуждены вопросы сотрудничества в сферах атомной энергетики, квантовых технологий, цифровизации, а также обмена компетенциями и технологиями, развития кадрового потенциала.
Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся современных технологий в указанных сферах. Также отмечены вопросы взаимодействия экспертов различных стран, нацеленные на дальнейшее развитие отраслей.
Напомним, "Казатомпром" и французская Orano Group будут вместе готовить кадры для атомной отрасли
Ранее президент Токаев заявил, что Казахстан и Франция могли бы сотрудничать в сфере гражданской атомной энергетики.
13.11.2024, 16:07 78401
Порядка $3,7 млрд инвестиций в "зеленую" энергетику привлек Казахстан на саммите в Баку
Фото: Depositphotos
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Баку. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев подписал ряд документов о сотрудничестве с международными компаниями и институтами развития в области развития "зеленой" энергетики на полях климатического саммита СОР 29 в Баку, который проходит под эгидой Конференции ООН по изменению климата, рассказали в Министерстве энергетики Казахстана.
Главой Минэнерго заключен меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и Азиатским банком развития (АБР).
Документ предполагает сотрудничество в достижении целей по углеродной нейтральности посредством механизма энергетического перехода АБР, целью которого является ускорение вывода из эксплуатации угольных станций и увеличение использования возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и внедрение новых технологий в производстве электроэнергии и тепловой энергии", - рассказали в ведомстве.
В числе подписанных документов также соглашение с правительством Китайской Народной Республики о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, которое предполагает взаимодействие между сторонами в борьбе с глобальным потеплением посредством продвижения, разработки и реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, устойчивого развития на территории Республики Казахстан, переход на экологически чистые технологии и сокращение выбросов. Предполагается, что сумма инвестиций по данным проектам составит более 2 млрд долларов США.
Также заключено соглашение об инвестициях в отношении проекта ветряной электростанции в Жамбылской области между с компанией ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJSC (MASDAR). Ожидаемая сумма инвестиций по данному проекту составит 1,5 млрд долларов США.
Данный документ заключен в рамках реализация подписанного межправительственного соглашения с ОАЭ с целью развития проектов возобновляемых источников энергии, реализации "зеленого перехода", сокращения эмиссии углерода и борьбы с изменениями климата.
Кроме того, в рамках конференции министр энергетики Казахстана провел серию встреч с представителями ЕЭК ООН, компаний ACWA Power и Masdar, АБР.
В ходе бесед Саткалиев высказал намерение о продолжении сотрудничества в рамках новых инициатив в энергетическом секторе.
Ранее президент Казахстана подписал соглашение об интеграции энергосистем с главами Азербайджана и Узбекистана.
13.11.2024, 15:00 80836
В октябре рост месячной инфляции в Казахстане превысил историческую среднюю величину
Инфляция ускорилась в восьми регионах страны
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре рост месячной инфляции в Казахстане составил 0,9%, что выше исторической средней (0,7% в октябре 2017-2021 годов), сообщили в Национальном банке Казахстана.
По данным Нацбанка, в октябре годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,5% (в сентябре - 8,3%). Замедление годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, в 8 она ускорилась и в 2 осталась неизменной. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Астане и Мангистауской области.
Цены на продовольственные товары в октябре снизили темп роста до 4,9% (в сентябре - 5,1%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Алматы (7,4%), а минимальный - в Туркестанской области (2,7%).
Темп роста цен на непродовольственные товары ускорился до 7,8% (в сентябре - 7,6%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,2%), минимальное - в Жетысуской области (5,0%).
Цены на платные услуги в октябре ускорили темп роста до 14,3% (в сентябре - 13,6%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Павлодарской области (18,1%), значительно ниже - в Алматинской области (8,3%).
Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли почти на 23% за год.
13.11.2024, 14:08 75081
Соглашение об интеграции энергосистем подписали президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана
Фото: Акорда
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Баку. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Всемирного климатического саммита СOP 29 главы государств Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи "зеленой" энергии между Республикой Казахстан, Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан, информирует Акорда.
Подписание соглашения о стратегическом партнерстве - это важный этап трехстороннего сотрудничества в развитии регионов Центральной Азии и Южного Кавказа. Документ открывает новые возможности для интеграции энергетических систем наших государств, а также создания надежных коридоров поставок экологически чистой энергии на европейский и другие рынки. Казахстан здесь играет крайне важную роль как крупная транзитная территория. Практические результаты этого Соглашения также будут способствовать развитию Среднего коридора в качестве "зеленого моста", соединяющего наши экономики. Тесное сотрудничество в этой ключевой сфере активизирует обмен опытом и передовыми технологиями между тремя государствами, будет способствовать дальнейшему укреплению нашей энергетической безопасности", - отметил Токаев.
По его словам, для Казахстана, стремящегося к углеродной нейтральности, "зеленая" энергетика является приоритетным направлением.
Мы активно работаем над снижением зависимости от ископаемых ресурсов, развиваем технологические инновации и создаем инфраструктуру, способную поддерживать нашу экологическую устойчивость. Достигнуты договоренности Казахстана с иностранными партнерами по реализации "зеленых" проектов общей мощностью 43 ГВт", - подчеркнул президент.
Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодняшнее соглашение выводит братские отношения и стратегическое партнерство между тремя странами на новый уровень.
Регионы Центральной Азии и Кавказа во многих вопросах действуют синхронно, в том числе и в сфере развития "зеленой" энергии. Мы знаем о тех больших планах и уже достигнутых результатах по созданию возобновляемых источниках энергии в Узбекистане и Казахстане", - сказал президент Азербайджана.
Президент Узбекистана заявил, что данное соглашение преследует не только экономическую цель, но и олицетворяет общий вклад в будущее.
Особо отмечу экологическую значимость этого проекта. Энергия, которая будет передаваться, - это энергия ветра и солнца позволит смягчить влияние на климат. Тем самым мы поддерживаем совместные усилия по защите климата в рамках Парижского соглашения и достижения целей устойчивого развития", - отметил Шавкат Мирзиёев.
Также сообщается, что в присутствии глав государств министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики Узбекстана Журабек Мирзамахмудов и министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд подписали исполнительную программу о сотрудничестве в области развития и передачи "зеленой" энергии.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?