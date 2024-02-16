15.02.2024, 14:37 50766
За чей счет будут ремонтировать железнодорожные вокзалы в Казахстане
Обновить требуется 59 железнодорожных станций
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев рассказал, откуда будут взяты финансы на обновление железнодорожных вокзалов, передает корреспондент агентства.
Мы ведем вопрос о финансировании из республиканского бюджета. Вокзальные части - за счет средств республики, а вот привокзальные территории - за счет акиматов", - сообщил Карабаев.
Как отметил глава ведомства, финансирование в том числе будет поступать из источников "Казахстан темір жолы".
Марат Карабаев уточнил, что обновить требуется 59 железнодорожных станций. Капитальный ремонт производится в Туркестане, Кызылорде, Шымкенте и Павлодаре.
Ранее глава Минтранспорта сообщил о планах повысить тариф на платные дороги.
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16.02.2024, 17:10 2091
НПЗ Казахстана готовы производить авиатопливо Jet-A1 - Минэнерго
Фото: kmg.kz
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Нефтеперерабатывающие заводы Казахстана готовы к производству авиатоплива Jet-A1, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Республики Казахстан.
В настоящее время модернизированные Атырауский, Павлодарский и Шымкентский НПЗ готовы выпускать Jet-A1 вместо ТС-1/РТ в объеме 50-55 тысяч тонн в месяц" - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в случае готовности инфраструктуры перевозки и потребления начнется поэтапный переход НПЗ на выработку Jet-A1.
Ранее вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев на региональном симпозиуме Международной организации гражданской авиации рассказал о нехватке авиационного топлива.
Вице-министр отметил, что для решения проблемы дефицита авиационного топлива в первую очередь необходимо увеличивать собственное производство, поскольку импортный керосин обходится дороже. Кроме того, в стране планируется внедрение стандарта топлива Jet-A1.
Подчеркивается, что стандарт Jet-A1 даст возможность импортировать топливо из Китая и других стран, которые именно этот стандарт производят.
16.02.2024, 16:38 2321
Казахстан опережает страны ЕАЭС по росту цен на продукты
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан опережает страны Евразийского экономического союза по росту цен на продукты и непродовольственные товары, кроме медикаментов.
Второй год Казахстан сохраняет в ЕАЭС антилидерство по инфляции на продукты и непродовольственные товары. И хотя цены на продукты в стране не самые высокие в сравнении с другими государствами Союза, они растут быстрее, чем у соседей. За январь-декабрь прошлого года в РК потребительские цены на продовольствие выросли на 15,2%, а в целом по ЕАЭС - всего на 5,7%. По итогам 2022 года ситуация была аналогичной: при общем росте цен на продукты по Союзу на 15,4% в Казахстане было отмечено удорожание на 19%, сообщает energyprom.kz.
По данным аналитиков, в списке самых быстро дорожающих - мясные, молочные товары, крупы, хлебобулочные и кондитерские изделия. Примечательно, что по большинству этих категорий Казахстан обеспечивает продовольственную безопасность и не зависит от импорта. Например, молоко и молочные продукты в РК за прошлый год выросли в цене на 21,1%. Такой результат годового удорожания выглядит очень высоким на фоне показателей соседей.
Значительно выделяется из общего инфляционного фона союза и удорожание в Казахстане круп, хлеба, муки, макарон, кондитерских изделий. Республика, являющаяся крупным экспортером зерна, не может удержать рост цен на муку внутри страны.
За прошлый год мука подорожала на 14,4%, в то время как в ЕАЭС в целом наблюдалось даже небольшое удешевление - на 1,4%", - отметили экономисты.
В скорости удорожания Казахстан держит сомнительное первенство по всем крупным товарным позициям, кроме медикаментов. Со многими соседями разрыв у РК ощутимый. К примеру, если в России мебель в 2023 году подорожала на 1,6%, то в Казахстане - на 20,4%.
Значительно быстрее, чем у соседей, в Казахстане растут цены на автомобильное топливо, что также влияет на увеличение затратной части в АПК. Например, дизельное топливо за прошлый год подорожало на 27,1% (в ЕАЭС - на 10,4%), бензин - на 9,5% (в ЕАЭС - на 4%).
Несмотря на то что статистики отмечают снижение темпа роста продовольственной инфляции, доля расходов казахстанских семей на продукты остается по-прежнему высокой. В третьем квартале прошлого года расходы на продовольственные товары составляли 55,3% всех потребительских расходов домохозяйств РК. Годом ранее их доля держалась на уровне 54,8%", - добавили обозреватели.
Напомним, в Казахстане инфляция в январе составила 9,5%.
16.02.2024, 13:49 6991
В Казахстане увеличат посевы масличных, кормовых культур и сахарной свеклы
Самые большие площади под масличные культуры будут отведены в СКО
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Площади посевов масличных, кормовых культур и сахарной свеклы планируют увеличить в Казахстане, сообщил на заседании правительства вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
В целом посевная площадь сезона 2024 года составит 23,9 млн га.
Это на 115,6 га меньше, чем в прошлом году. Будут сокращены посевы пшеницы (-439,2 тыс. га) и ячменя (-129,5 тыс. га). В то же время планируется увеличить посевы масличных (на 414,7 тыс. га) и кормовых культур (на 96,4 тыс. га). Ожидается сокращение площадей, отведенных под такие влагоемкие культуры, как хлопчатник (-16 тыс. га) и рис (-6,4 тыс. га)", - рассказал Султанов.
Больше всего площадей из-под посевов пшеницы под масличные культуры (до 400 тыс. га) намерены перевести в Акмолинской области. Также посевы масличных увеличатся в Костанайской, Северо-Казахстанской, Абайской и Павлодарской областях.
В целом в 2024 году в Казахстане самые большие площади под масличные культуры будут отведены в СКО (751 тыс. га), Костанайской (746 тыс. га) и с учетом планов - Акмолинской областях. В ВКО засеют масличными 219 тыс. га, что на 9 тыс. га больше, чем в 2023 году.
Также до 26,3 тыс. га будут увеличены площади посевов сахарной свеклы.
Напомним, в прошлом году правительство РК рассматривало дополнительные меры поддержки сахарной отрасли. Из-за увеличившегося импорта дешевого российского сахара сахарные заводы РК не могут реализовать произведенную продукцию по справедливой цене, что в свою очередь не позволяет им повышать закупочную цену сахарной свеклы.
В Минсельхозе также разработали план реформирования селекционной отрасли в связи с высокой импортозависимостью по многим овощным и семенным культурам.
15.02.2024, 16:46 43546
КТЖ планирует покрывать долг в 2,9 трлн тенге за счет повышения тарифов
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената председатель правления АО НК "КТЖ" Нурлан Сауранбаев заявил, что покрыть долг компании можно либо за счет увеличения тарифов, либо за счет госсубсидий, передает корреспондент агентства.
2,9 трлн - это долг компании. Вернуть его можно, только подняв тариф, потому что эти деньги тратились на строительство новых железных дорог, но их инвестиционная часть не вставлялась в тариф, - раз. Второе, его можно вернуть за счет капитализации. Если возьмете германские железные дороги - 40 млрд долларов на капитализацию. Если государство хочет держать низкий тариф, то оно нам должно или субсидировать, или должно разрешить повысить тариф, других вариантов нет", - заявил Сауранбаев.
Он отметил, что на сегодняшний день нацкомпания компенсирует расходы за счет увеличения транзита.
Вы знаете, что за 10 лет у нас практически в 100 раз вырос объем тарифа, и за счет этого мы стараемся удерживать экономику компании", - сказал глава КТЖ.
Комментируя вопрос о тарифах, он обратил внимание, что сейчас 80% тарифов КТЖ ниже себестоимости.
Мы финансируем всех: угольщиков, металлургов и так далее. Мы финансируем из своих денег. Почему так должно быть?" - добавил Нурлан Сауранбаев.
Ранее глава КТЖ доложил, что по итогам 2023 года выручка компании по сравнению с прошлым годом увеличилась на 29,3%, составив 1,9 трлн тенге. Получена чистая прибыль в размере 154 млрд тенге, что в 4 раза больше, чем в 2022 году.
15.02.2024, 15:23 49166
Дифференцированный тариф на питьевую воду вводят в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов сообщил, что в Казахстане вводится дифференцированный тариф на потребление питьевой воды, передает корреспондент агентства.
Механизм дифференциации по объемам потребления вводится для группы потребителей "население" в пределах установленной нормы потребления на одного человека. Соответствующий приказ Миннацэкономики вступил в силу 11 февраля, рассказал министр в ходе круглого стола в мажилисе.
Согласно приказу устанавливается четыре категории потребителей:
1-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги до 3 кубометров в месяц на 1 человека. К ним будет применяться действующий тариф;
2-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги от 3 до 5 кубометров в месяц на 1 человека. Они будут платить на 20% выше действующего тарифа;
3-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги от 5 до 10 кубометров в месяц на 1 человека. Им придется доплачивать 50% свыше действующего тарифа;
4-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги выше 10 кубометров в месяц на 1 человека. Данная категория будет платить по двойному тарифу.
По словам министра, при применении данного подхода дополнительный доход по стране составит порядка 13 млрд тенге. Эти средства монополисты должны будут направлять по целевому назначению для реконструкции сетей и оборудования, для снижения уровня изношенности сетей и уменьшения потерь.
Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали, как планируется ограничить использование питьевой воды автомойками.
15.02.2024, 14:12 51811
В Казахстане рассматривают увеличение тарифов на платные дороги
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев сообщил, что тариф на платные дороги планируют увеличить, передает корреспондент агентства.
Да, тариф в сторону увеличения рассматриваем, безусловно. Потому что с 2013 года тариф 11 лет не менялся, в прошлом году - на 20% повышение было", - сказал министр.
По словам главы Минтранспорта, деньги с платных дорог уходят на их содержание. В прошлом году на дороги было потрачено 30 млрд тенге. В целом на их содержание требуется в два раза больше.
Сравните наши тарифы с Россией. Если в Казахстане тариф 1 тенге 20 тиын, то в России - 7 тенге. Вы же хотите, чтобы у нас хорошие дороги были, а чтобы хорошие дороги были, нужно содержание. А содержание, вы же не хотите, чтобы было за счет налогоплательщиков, хотите, чтобы было за счет бюджета "КазАвтоЖол" - тогда единственный вариант - повышать тарифы на платные дороги", - пояснил министр.
Он добавил, что основная часть доходов приходится именно от иностранных перевозчиков. Для местных участников дорожного движения предусмотрена система абонентской платы.
Журналисты спросили Карабаева, на сколько процентов вырастет тариф.
Я предел сказал "не в разы". Отдельные лица говорят, давайте в 2-3 раза. Такого не будет, но в процентах будет. Наши специалисты должны посчитать исходя из того, сколько денег потребуется, чтобы обслуживать дороги, дополнительно, чтобы купить дополнительно 1100 единиц техники. Разумеется, все это сразу на платность не можем уложить. Посмотрим, постепенно какой доход увеличится и какую часть наших расходов покроет, и исходя из этого мы опубликуем", - дополнил он.
Карабаев пообещал, что просто повышения не будет, перед этим опубликуют НПА.
Напомним, Антикор выявил факты нарушения по качеству и содержанию дорог.
15.02.2024, 13:23 53446
ЕНПФ вложил пенсионные в акции "Эйр Астана"
Фонд приобрел более 23 млн акций на сумму 24,9 млрд тенге
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Единый национальный пенсионный фонд инвестировал 24,9 млрд тенге пенсионных активов в акции АО "Эйр Астана" в рамках IPO, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
В инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ приобретены простые акции АО "Эйр Астана" на сумму по цене 1073,83 тенге за одну акцию. Общее количество приобретенных простых акций АО "Эйр Астана" составило 23 168 975 штук, или 6,5% от общего количества выпущенных акций компании", - говорится в информации.
Приобретение простых акций высококачественных казахстанских эмитентов направлено на диверсификацию инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ и будет способствовать повышению его доходности в долгосрочной перспективе.
Решение об инвестировании пенсионных активов ЕНПФ в простые акции АО "Эйр Астана" было основано на стабильных финансовых показателях, а также высокой рентабельности деятельности компании, позволяющей в будущем выплачивать стабильные дивиденды. Данные инвестиции фактически позволяют вкладчикам ЕНПФ стать акционерами одного из лидеров авиационного рынка Центральной Азии", - заявили в ЕНПФ.
Там напомнили, что сведения о результатах управления пенсионными активами ежемесячно публикуются на сайте фонда.
Напомним, торги ценными бумагами "Эйр Астана" на LSE и AIX открылись 9 февраля.
Ранее президент Токаев поручил правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний фонда "Самрук-Казына". Позже стало известно, что в 2025 году "Самрук-Энерго", QazaqGaz и КТЖ выведут на IPO.
15.02.2024, 10:36 56576
В Казахстане планируют установить единую цену на дизтопливо в 295 тенге за литр
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК подготовило проект приказа, которым вносятся изменения в приказ "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которые установлено государственное регулирование цен". Согласно документу планируется установить единые цены на дизтопливо для граждан РК и иностранцев.
Установить предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции, на которые установлено государственное регулирование цен в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость: бензин марки Аи-80-89 тенге за литр; бензин марки Аи-92 и Аи-93 - 205 тенге за литр; дизельное топливо (летнее, межсезонное) - 295 тенге за литр", - говорится в документе, опубликованном на портале "Открытые НПА".
Напомним, в действующей сейчас редакции цена на дизельное топливо (летнее, межсезонное) составляет 450 тенге за литр. При этом при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане, цена составляет 295 тенге за литр.
В целях сохранения баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков дизельного топлива в приграничные страны предлагается установить суточный лимит, определить единую цену по Республике Казахстан, а также повышение цены для сверхлимита, а также лиц, не являющиеся гражданами Республики Казахстан", - говорится в пояснительной записке к документу.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?