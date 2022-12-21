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Запрет на вывоз ГСМ из Казахстана планируют продлить еще на полгода

20.12.2022, 17:09 2936
Запрет на вывоз ГСМ из Казахстана планируют продлить еще на полгода
Исключение составит вывоз авиатоплива для проведения научно-исследовательских работ
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют продлить на 6 месяцев запрет на вывоз автотранспортом дизельного топлива, бензина и других видов ГСМ.

Соответствующий проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 января 2023 года.

Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0)", - говорится в тексте приказа.


Исключение составит вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей). При этом вывоз должен быть согласован с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов. Также необходим договор с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письмо с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива.  
 

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Усиление энергетического контроля в Казахстане: Минэнерго предлагает проводить до четырех проверок ТЭЦ в год

20.12.2022, 11:47 4436
Усиление энергетического контроля в Казахстане: Минэнерго предлагает проводить до четырех проверок ТЭЦ в год
Фото: Primeminister.kz
Требуется увеличение предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности с 590 тысяч до 2 млн тенге за МВт в месяц с последующим индексированием на уровень инфляции
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительств предложил ряд мер по усилению энергетического контроля в Казахстане.

Как рассказал глава Минэнерго, в настоящее время проверки субъектов проводятся на основании проверочных листов, в которых отражаются требования нормативных правовых актов.

Однако в проверочные листы не вошли требования по эксплуатации энергооборудования, изложенные в местных инструкциях по эксплуатации и инструкциях заводов-изготовителей, которые не относится к НПА. Данные требования являются обязательными для поддержания надлежащего технического состояния энергооборудования энергопредприятий и потребителей", - пояснил он.


Министерством энергетики были подготовлены поправки по усилению функции органа государственного энергетического надзора и были внесены в проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики". Также был проведен анализ регуляторного воздействия в части усиления государственного энергетического контроля.

Акчулаков обратился с просьбой поддержать подходы Минэнерго по усилению энергетического контроля в части:

  • выведения за рамки Предпринимательского кодекса с проведением энергетического контроля электрических станции, тепловых и электрических сетей;

  • осуществления контроля без применения критериев оценки степени риска и проверочных листов;

  • проверки станций, тепловых и электрических сетей ежегодно не более четырех раз;

  • передачи от МИО контроля за магистральными тепловыми сетями в комитет;

  • принудительного исполнения предписаний в судебном порядке;

  • контроля по мере возникновения аварий и технологических нарушений;

  • проведения проверок ремонтных работ и исполнения инвестиционных соглашений;

  • увеличения штрафов в КоАП и наложение их на первых руководителей предприятий.

Министр также напомнил, что в реализацию послания главы государства от 1 сентября 2022 года прорабатывается вопрос принятия в 2023 году новой программы "Тариф в обмен на инвестиции".

Обеспечение инвестиций в электрические станции позволит вовлечь существующие резервы самым быстрым и эффективным образом. Программа позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций и тем самым повысить надежность работы энергосистемы и обеспечить исполнение снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035 году", - пояснил он.


По его словам, будут определены приоритетные проекты, требующие инвестиций на основании технического аудита станций, осуществляющих теплоснабжение и имеющих критический уровень износа.

Кроме того, требуется увеличение предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности с 590 тысяч до 2 млн тенге за МВт в месяц с последующим индексированием на уровень инфляции", - добавил Акчулаков.


Ранее глава МЭ сообщил, что для проведения капитальных ремонтных работ на ТЭЦ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге.
 

Средний возраст казахстанских ТЭЦ составляет 61 год - Акчулаков

20.12.2022, 10:08 5276
Средний возраст казахстанских ТЭЦ составляет 61 год - Акчулаков
Для проведения капитальных ремонтных работ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Средний возраст теплоэлектроцентралей в Казахстане составляет 61 год, заявил на заседании правительства министр энергетики Болат Акчулаков.

Средний возраст ТЭЦ страны составляет 61 год, из них около 76% ТЭЦ отработало более 50 лет", - сообщил глава Минэнерго.


По его словам, средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66%, при этом износ ТЭЦ Уральска, Степногорска, Тараза, Кызылорды, Кентау превышает 80%.

Количество аварийных отключений на электростанциях по итогам 2021 года выросло на 5% по сравнению с 2020 годом, рассказал Акчулаков.

Для минимизации рисков при прохождении следующего отопительного сезона для ТЭЦ, находящихся в красной зоне, был определен объем проведения капитальных ремонтов основного оборудования, реконструкции, модернизации 98 котлов, 54 турбин. По проведенным предварительным расчетам в рамках бенчмаркинга для выполнения перечисленных работ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге, срок реализации - 2023 год. Денежные средства, предусмотренные для ремонтов энергопроизводящих организаций с учетом утвержденных тарифов на электрическую и тепловую энергию, составляет 93 млрд тенге", - проинформировал министр.



При этом глава Минэнерго обратил внимание на то, что на текущий момент доходы электростанций от реализации электрической и тепловой энергии в рамках утвержденных тарифов не покрывают расходы для выполнения полноценных ремонтов. Таким образом, сумма недофинансирования составляет 88 млрд тенге.

Для реализации вышеуказанных работ по 12 ТЭЦ, которые находятся в коммунальной и квазигосударственной собственности, предлагается профинансировать из государственного бюджета, а по 22 частным ТЭЦ - за счет собственника", - сообщил он.


По данным Минэнерго, анализ по техническому состоянию ТЭЦ показал, что в стране из 37 функционирующих теплоэлектроцентралей в красную зону вошли 19 ТЭЦ, в желтую - 11 и в зеленую - 7 ТЭЦ.

Акчулаков также затронул проблему нехватки кадров производственного персонала ТЭЦ в связи с низким уровнем заработной платы.

Средняя заработная плата производственного персонала ТЭЦ Казахстана в 2021 году составила 224 100 тенге. Как известно, на ТЭЦ затраты распределяются по тепловой и электрической энергии. В тарифах на тепловую энергию ТЭЦ предусматривается ежегодный 5-процентный рост фонда оплаты труда. Министерство энергетики при рассмотрении предельных тарифов на электрическую энергию предусмотрел 15-процентный рост заработной платы для персонала, задействованного в выработке электрической энергии", - подытожил он.


Заслушав докладчика, премьер-министр РК Алихан Смаилов напомнил, что в сентябре акиматы докладывали об отсутствии проблемных вопросов при подготовке к отопительному периоду.

Но как только начались холода, так возникло множество проблем. За два месяца допущены две крупные аварии на энергоисточниках и тепловых сетях. Это Риддер и Экибастуз. Серьезное снижение стабильности теплоснабжения наблюдалось в Усть-Каменогорске и Риддере, Темиртау, Семее, Актау, Павлодаре. Необходимо принять самые активные меры по стабилизации работы систем теплоснабжения и других инженерных сетей. Откладывать нельзя ни на один день. Проверки только начались, данные уже неутешительные. В регионах ситуация оказалось хуже той картины, которую пытались выдать за реальность. Имеющиеся проблемы скрывались", - высказался глава кабмина.


По его словам, недофинансирование не позволяло проводить модернизацию и качественный ремонт. Собственники станций и сетей не инвестировали в достаточном объеме. Также не решены вопросы и бесхозных сетей.


Понятно, аварии возникали всегда. У нас достаточно суровые зимы. Но не в таком количестве и не в таких масштабах. Вы посмотрите на число жалоб людей в прессе и социальных сетях. Их тысячи по всем регионам. Эта проблема накапливалась годами", - сказал Смаилов, отметив необходимость дальнейшей проверки сетей.


Он также напомнил, что со следующего года начнется масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения.

Заменены будут в первую очередь тепловые сети с износом свыше 70%. Это 1600 километров. Вторым этапом станет обновление уже почти 4 тысяч километров сетей", - добавил глава правительства.


Дополнено 20.12.2022, 11.24

По данным МИИР, на сегодняшний день средний износ теплосетей составляет 55%. Необходимый объем инвестиций составляет порядка 2,2 трлн тенге.

По четырем субъектам в городах Риддере, Шемонаихе и Аркалыке сети протяженностью 52 километра превышают нормативный срок эксплуатации -более 25 лет", - сообщил глава Мининдустрии Каирбек Ускенбаев.


Министр отметил, что с 2020 года наблюдается низкая заинтересованность местных исполнительных органов в бюджетном кредитовании в связи с ограниченностью тарифов и убыточностью субъектов естественных монополий для обеспечения возвратности.

В этой связи, МИИР прелагает поэтапный 17-летний подход по модернизации тепловых сетей.

Первый этап: с 2023 по 2030 годы предлагается заменить тепловые сети с износом более 70%, что составляет 1,6 тыс. километров (объем инвестиций 538 млрд тенге, ежегодно по 225 километров 74 млрд тенге).

Второй этап: с 2030 по 2040 годы замена тепловых сетей с износом от 50 до 70%, что составляет 3,7 тыс. километров (объем инвестиций 1,2 трлн тенге, ежегодно по 370 километров 122 млрд тенге).

Для государственных субъектов с недостаточной финансовой устойчивостью предлагаем финансирование через целевые трансферты", - добавил Ускенбаев.


Для обеспечения доступности сведений и оперативного планирования развития сетей СЕМ было предложено вносить данные инженерной инфраструктуры и их технического состояния в систему градкадастра.

Напомним, аудит всех ТЭЦ будет завершен в первом квартале 2023 года.
 

МСХ: государство будет возмещать четвертую часть капиталовложений на строительство сахарных заводов

19.12.2022, 12:19 8491
МСХ: государство будет возмещать четвертую часть капиталовложений на строительство сахарных заводов
Фото: Pixabay.com
С 2023 года благодаря увеличению норматива субсидирования с 15 до 25 тысяч тенге свекловоды будут реализовывать тонну своего продукта уже за 40 тысяч тенге
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан обещает повышение рентабельности сахарной свеклы до уровня других культур благодаря увеличению субсидирования свекловодов.

С 2023 года благодаря увеличению норматива субсидирования с 15 до 25 тысяч тенге свекловоды будут реализовывать тонну своего продукта уже за 40 тысяч тенге, сообщили в Минсельхозе.

Кроме того, в рамках стимулирования развития сахарной отрасли в перечень инвестсубсидирования будет включено строительство новых сахарных заводов, 25% капиталовложений будет возмещать государство.

Прорабатывается вопрос увеличения с 25 до 50% норматива возмещения на приобретение свеклоуборочных комбайнов и оросительной техники. Предполагается, что новые правила субсидирования начнут действовать с 2023 года.

В рамках реализации комплексного плана по развитию сахарной отрасли до 2026 года посевные площади культуры планируется увеличить до 38 тысяч га", - отметили в министерстве.


По данным ведомства, в этом году 11,7 тысячи га земли  было засеяно сахарной свеклой. Основными регионами выращивания в республике являются Алматинская, Жетысуская и Жамбылская области. В этих же регионах расположены основные производственные мощности по переработке сахарной свеклы. Свекловоды в текущем году сдали на переработку в общей сложности 281 тысячу тонн сырья.

Сегодня государство частично субсидирует затраты на выращивание этой сложной для возделывания культуры, а также дотирует сданную на заводы продукцию. В 2021 году свекловоды в регионах получили в общей сложности порядка 3 млрд тенге. В 2022 году норматив субсидирования увеличился на 3 тысячи тенге и составил 15 тысяч тенге за тонну сданной на переработку сахарной свеклы. Заводы покупают сырье также по 15 тысяч тенге за тонну. В общей сложности аграрии получают 30 тысяч тенге", - проинформировали в пресс-службе.


Напомним, в РК утвердили комплексный план развития сахарной отрасли.

Казахстан сможет обеспечить себя сахаром, сообщил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

В этом году мы прикрепили каждый регион к каждому сахарному заводу. Каждый регион должен оборотные средства дать, чтобы насытить себя, не другой регион, через СПК. Сто процентов мы себя в этом году собственным сахаром будем обеспечивать", - сказал министр.

 

В Казахстане отменят или пересмотрят около 10 тысяч мешающих бизнесу требований

17.12.2022, 13:21 18426
В Казахстане отменят или пересмотрят около 10 тысяч мешающих бизнесу требований
Фото: Акорда
Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по исполнению предвыборной программы
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент принял премьер-министра. Алихан Смаилов доложил об основных направлениях деятельности правительства в 2023 году, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был детально проинформирован о проводимой работе и планах по реализации его предвыборной программы, экономической политике правительства, в том числе о мерах по снижению инфляции, развитию нефтегазовой и энергетической отраслей, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства и других секторов экономики.

Алихан Смаилов сообщил, что предусматривается отмена и пересмотр порядка 10 тысяч мешающих бизнесу требований в 44 сферах регулирования, увеличение числа занятых в МСБ до 3,8 млн человек, реализация 289 новых инвестиционных проектов на 4,2 трлн тенге с созданием 38 тысяч рабочих мест, строительство ряда крупных инфраструктурных объектов и т.д.

Кроме того, президент был ознакомлен с планами по насыщению внутреннего рынка товарами отечественного производства, переформатированию деятельности стабилизационных продовольственных фондов, строительству школ нового формата, модернизации объектов сельского здравоохранения, обеспечению занятости граждан и др.

Премьер-министр также представил прогноз социально-экономического развития республики на 2023 год, предусматривающий рост экспорта, реальных зарплат и экономики в целом, а также снижение инфляции.

Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по исполнению предвыборной программы, а также обеспечить реализацию макроэкономических планов и социальных обязательств государства.
 

Казатомпром планирует увеличить транзит урана через территорию Азербайджана

16.12.2022, 20:13 23491
Этот и другие вопросы обсудили участники казахстанской делегации в Азербайджане
Баку. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества и увеличения транзита казахстанской урановой продукции через территорию Азербайджана обсудили участники казахстанской делегации в Азербайджане.

Делегацию возглавил председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Ержан Муканов.

В ходе визита делегация встретилась с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым, министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым, заместителем председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Игбалом Гусейновым, а также генеральным секретарем МПК "ТРАСЕКА" Асетом Асавбаевым.

Стороны имеют положительный опыт долгосрочного сотрудничества. С 2018 года Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) уже успешно используется Казатомпромом в качестве альтернативного пути поставки готовой продукции своим клиентам. У компании имеется разрешение на транзит груза в объеме до 3500 тонн урана. В настоящее время Казатомпром продолжает работу по увеличению квоты для перевозки груза и планирует полноценно использовать транзитный потенциал ТМТМ", - сообщается в пресс-релизе компании.


По итогам встреч стороны выразили готовность к налаживанию взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном и дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Для информации:

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана. Вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все они расположены на территории Республики Казахстан. Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже, бирже Astana International Exchange и на Казахстанской фондовой бирже. Основные экспортные рынки для продукции - Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа.

Ранее Казатомпром и французская Orano Mining заключили меморандум о взаимопонимании при добыче урановой руды.  
 

В Нацбанке РК рассказали о стоимости "серого" импорта авто

16.12.2022, 13:18 26206
В Нацбанке РК рассказали о стоимости "серого" импорта авто
Фото: Depositphotos
Около 1 млн машин застрахованы иностранцами, 558 тысяч - казахстанцами
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В последние годы казахстанцы все больше стали ездить на машинах с иностранными номерами на территории Казахстана. Импорт осуществлялся как из стран ЕАЭС, так и из третьих стран, сообщает Нацбанк РК.

Кроме того, в последние годы широко распространилась практика приобретения авто по доверенности, при которой право собственности по-прежнему принадлежит иностранному гражданину. Таким образом, несмотря на де-факто проведенную операцию купли-продажи и уплаченные деньги иностранному продавцу, де-юре право собственности не переходит на граждан Казахстана. С позиции учета платежного баланса страны эти операции являются импортом. В свою очередь отсутствие возможности обложить физические лица статистической отчетностью, а также неформальный способ приобретения иностранных авто (т.е. без официального перехода права собственности) приводит к тому, что ввоз авто в Казахстан не отражается в официальной статистике международной торговли. Поэтому такие операции классифицируются как "серый", или теневой, импорт и должны быть досчитаны в статистике платежного баланса.

Согласно данным единой страховой базы данных Казахстана, за период с января 2015 года по июль 2022 года в страховой системе страны было зарегистрировано 1,6 млн легковых автомобилей с номерами стран ближнего зарубежья. Данные показывают, что около 1 млн машин застрахованы иностранцами, 558 тысяч - казахстанцами.

С 2015 года по июль 2022 года стоимость "серого" импорта автомобилей оценена в порядка $4,3 млрд (средняя стоимость автомобилей для оценки используется по объявлениям о продаже ТС на иностранных государственных регистрационных номерных знаках, а также с учетом маржи перепродавца). В случае использования средних цен всех объявлений оценка достигала бы $7,2 млрд", - сообщили в Нацбанке.


Напомним, согласно действующему законодательству авто с иностранными номерами могут ввозиться на территорию Казахстана до одного года и считаться находящимися в международном движении.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. В Министерстве внутренних дел рассказали о данной работе.
 

В МИД РФ прокомментировали ход переговоров по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном

16.12.2022, 12:18 26876
В МИД РФ прокомментировали ход переговоров по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном
Фото: Depositphotos
Сейчас идет процесс изучения этого предложения
Москва. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Переговоры по газовому союзу России с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются, интерпретациям СМИ о ходе дискуссий доверять не стоит.

В Москве обратили внимание на то, как в "медийном пространстве появляются цитаты наших партнеров по переговорам, вырванные из контекста", сообщает РИА Новости.

…Узбекистана особенно, на этом акцент делается. И на этом основании делается вывод, что наши коллеги из Узбекистана как-то не принимают это дело. И это при том понимании, что сейчас как раз идут переговоры, они не завершены. Могут быть какие-то суждения, реплика, брошенная "на ногах". На этом основании (СМИ. - Прим. ред.) такого рода выводы делают, что страны не принимают (проект. - Прим. ред.). Как минимум сейчас идет процесс изучения этого предложения, этого подхода", - сказал посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.


Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее в декабре в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. В Минэнерго Казахстана заявляли, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не обсуждался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем. При этом сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон, заметил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Проект создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
 

В Казахстане ограничили потребление электроэнергии для некоторых крупных предприятий

15.12.2022, 13:33 34126
В Казахстане ограничили потребление электроэнергии для некоторых крупных предприятий
Ограничения вводятся, чтобы удовлетворить потребности населения в электроэнергии
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 7 декабря был зафиксирован исторический максимум потребления за всю историю казахстанской энергосистемы - 16 459 мегаватт, при этом суммарная генерация электростанций страны составляла только 15 203 мегаватт, сообщает пресс-служба KEGOC.

В условиях значительных дисбалансов системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Казахстана вынужден объявлять режим "Авария" по Северной, Южной, а также по Западной зоне казахстанской энергосистемы, с вводом ограничений потребления электрической энергии крупными промышленными предприятиями", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что полное удовлетворение потребностей населения в электроэнергии для системного оператора является приоритетом.

Отмечается, что дефицит покрывался за счет внеплановых перетоков из российской энергосистемы.

Систематическая нехватка генерации для покрытия потребности в электрической энергии и мощности возникает по причине частых аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях РК", - заявили в KEGOC.


Ранее сообщалось, что Казахстан идет в зиму с дефицитом электроэнергии.

Среди всех регионов Казахстана энергопрофицитными по итогам трех кварталов текущего года стали всего два - Павлодарская и Атырауская области. Все остальные регионы страны - энергодефицитные.

В текущем году и президент вновь говорил о дефиците, и в АО "KEGOC", согласно данным El.kz, сообщили, что в предстоящем отопительном сезоне дефицит может достичь 1,5 млрд киловатт в час, а чтобы зимой казахстанцы не остались без электричества, не исключен импорт электроэнергии из приграничных государств.

На электроэнергетическую безопасность республики, помимо всего прочего, негативно влияли майнеры - как "белые", так и в основном "серые". Именно нагрузка майнинга на сеть приводила к веерным отключениям в РК, о чем неоднократно говорили госорганы и писали многие СМИ.

В свою очередь министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК заявил, что продолжающийся дефицит электрической энергии, возникший в 2021 году, является следствием участившихся случаев аварийного выбытия оборудования отечественных энергоисточников, претерпевающих устаревание.

Также премьер-министр Алихан Смаилов на октябрьском заседании правительства отметил, что необходимо решать вопросы развития энергетической инфраструктуры, так как текущий уровень износа региональных электросетей составляет около 65%.
 

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      После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?

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