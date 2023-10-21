Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с санкциями не устанавливались - Минторговли РК

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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане предлагается ввести запрет на продажу потребительских банковских кредитов и микрокредитов граждан коллекторским агентствам, сообщила в ходе парламентских слушаний о мерах по снижению закредитованности населения председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.





По словам главы агентства, банки и МФО активно продают займы физических лиц коллекторским агентствам со значительным дисконтом. В свою очередь коллекторы осуществляют взыскание всей суммы долга без реструктуризации задолженности. В этой связи в соответствии с указом главы государства предлагается ввести запрет на продажу потребительских банковских кредитов и микрокредитов граждан коллекторским агентствам.





Введение указанных ограничений не означает полной остановки коллекторского рынка. Коллекторы смогут продолжить взыскание проблемных кредитов без их приобретения. Эти кредиты будут у финансовых организаций, и они будут нести ответственность за работу с проблемными должниками. Кроме того, коллекторы смогут выполнять роль сервисных компаний по управлению стрессовыми активами индивидуальных предпринимателей и юридических лиц", - пояснила Абылкасымова.





Кроме того, с целью защиты прав ипотечных заемщиков вводится запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей, имеющих несовершеннолетних детей. Дополнительно банкам предоставляется возможность сдавать в аренду жилище, перешедшее в собственность банка в результате обращения взыскания. Для обеспечения заемщиков доступом к деньгам для неотложных нужд предлагается обеспечить защиту от взыскания остатка денег на счете заемщика в размере одной минимальной заработанной платы.





Вместе с тем для усиления защиты военнослужащих планируется ввести обязательную отсрочку по кредитам на весь период срочной воинской службы без начисления по ним вознаграждения.





В целях совершенствования механизма разрешения споров между потребителями и финансовыми организациями предлагается расширить полномочия института банковского омбудсмена для рассмотрения споров по всем кредитам граждан.





Также в комплекс мероприятий агентства входит противодействие финансовому мошенничеству.





Для защиты граждан от фиктивных микрокредитов в 2022 году введено требование о прекращении претензионно-исковой работы и приостановлению начисления вознаграждения по всем мошенническим кредитам", - добавила глава АРРФР.





По словам депутата мажилиса Юрия Ли, с января 2020 года по июль 2022 года количество заемщиков в МФО на просрочке свыше 90 дней возросло почти в 20 раз. Причем приросли проблемные заемщики.





Если добавить к ним 612 тысяч заемщиков, займы которых были проданы коллекторам, то получится еще больше - 855 тыс. уникальных заемщиков, прирост проблемного портфеля в 28 раз или на 2 727%. Проблемный портфель МФО прирастает в 4 раза быстрее, чем общий портфель. По факту на сегодня уже каждый второй выданный МФО заем является проблемным", - отметил Юрий Ли.



