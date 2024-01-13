Запуск 65 ферм увеличит производство молока в Казахстане

Фермы должны начать работу уже в этом году

Фото: акимат СКО

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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ход реализации большого проекта по строительству молочно-товарных ферм в Казахстане обсудили в правительстве на совещании под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба главы - Ход реализации большого проекта по строительству молочно-товарных ферм в Казахстане обсудили в правительстве на совещании под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба главы правительства





65 объектов должны начать работу уже в текущем году. Среди них как новые, так и действующие молочно-товарные фермы, которые увеличат производственные мощности. Все предприятия вошли в пул инвестпроектов с возможностью получения льготного займа под 2,5% сроком на 10 лет. Напомним, на эти цели в 2023 году государство направило 100 млрд тенге.





Как сообщил на совещании вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков, работа над формированием пула потенциальных проектов началась в апреле 2023 года. После принятия всех необходимых документов в 11 регионов-участников большого проекта были направлены средства для льготного кредитования проектов через СПК.





Следующий транш, также в 100 млрд тенге, ожидается в 2024 году. Государством будут профинансированы проекты по орошению сельхозземель, строительству птицефабрик, овоще- и фруктохранилищ, а также мясному животноводству.



