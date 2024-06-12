Железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем выросли на 12%

Экспорт вырос на 17%, до 8 млн тонн, импорт - на 6%, до 4,8 млн тонн

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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Объем перевозок железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем за год увеличился на 12% и составил 12,8 млн тонн.





Экспорт вырос на 17%, до 8 млн тонн. Завезено в Казахстан по железной дороге 4,8 млн тонн груза, этот показатель вырос на 6%", - сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".





За 5 месяцев текущего года перевозка грузов между станциями Алтынколь - Хоргос увеличились на 7% к уровню прошлого года, до 5,3 млн тонн.





Через станцию Достык передано в КНР и обратном направлении 7,4 млн тонн, что на 17% выше показателя прошлого года.



