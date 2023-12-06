Премьер поручил для развития грузоперевозок провести цифровизацию пунктов пропусков

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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил провести совместно с Министерством цифрового развития полную цифровизацию пунктов пропусков, а также обеспечить интеграцию всех информационных систем.





Развитые автомобильные грузовые перевозки напрямую влияют на все секторы экономики. Как известно, по территории Казахстана проходят 8 международных автокоридоров общей протяженностью около 13 тысяч километров. Среди них Западная Европа - Западный Китай, Север - Юг, ТРАСЕКА и другие. Поэтому для увеличения грузопотоков по этим маршрутам и обеспечения быстрого прохождения грузов надо максимально сократить имеющиеся барьеры. К ним можно отнести долгие процедуры оформления документов и пересечения границ, неразвитая инфраструктура, плохая организация перевозок и многое другое. Именно на это сейчас жалуются участники грузоперевозочного процесса. Кроме того, нарекания вызывают долгий досмотр грузов и проверка документов", - сказал премьер-министр.





Он отметил, что эти вопросы можно было уже давно решить за счет внедрения цифровых решений и интеграции информационных систем.





Более того, требуется развитие бондовых складов, которые являются важнейшим инфраструктурным звеном распределения грузов.





Это мировой опыт, который позволит нам разгрузить наши пункты пропусков, а также увеличить грузопоток", - добавил Смаилов.





Также, по его словам, есть проблемы с выдачей бланков разрешений на осуществление грузовых перевозок в другие страны.





Их мы получаем на паритетной основе со многими государствами. Необходимо пересмотреть механизм предоставления бланков для наших грузоперевозчиков и не предъявлять им лишних требований", - сказал премьер.





В связи с этим премьер-министр поручил Министерству финансов совместно с Пограничной службой, министерствами сельского хозяйства и транспорта до конца года выработать конкретные меры по увеличению пропускной способности пунктов пропуска.





Требуется совместно с Министерством цифрового развития провести полную цифровизацию пунктов пропусков, а также обеспечить интеграцию всех информационных систем. Министерству транспорта совместно с министерствами торговли, финансов, сельского хозяйства и акиматами разработать дорожную карту по развитию транспортно-логистических центров и бондовых складов", - распорядился премьер-министр.





Кроме того, глава правительства обратил внимание, что имеются вопросы и к придорожному сервису.





К примеру, транзитный коридор Западная Европа - Западный Китай был введен более 5 лет назад, а развития придорожного сервиса до сих пор не произошло. Об этом много говорили, давали поручения, но ничего не изменилось. Аналогичная ситуация на всех международных коридорах и внутренних маршрутах. Акиматами затягивается предоставление земельных участков вдоль дорог для объектов сервиса. Соответственно, не развивается инфраструктура. Более того, мы давно приняли Национальный стандарт, который устанавливает требования к объектам придорожного сервиса и оказываемым услугам. Это позволило бы привлечь дополнительные объемы транзита. Однако множество объектов сервиса до сих пор не соответствует нашему стандарту", - отметил Смаилов.





В целях дальнейшего развития автомобильных грузовых перевозок он поручил местным исполнительным органам в двухмесячный срок провести все затянувшиеся процедуры по передаче земельных участков субъектам бизнеса для строительства объектов сервиса.





Также необходимо выработать упрощенные механизмы по привлечению инвесторов и реализации проектов придорожного сервиса. Акиматам необходимо разработать свои Дорожные карты по приведению объектов придорожного сервиса в соответствие Национальному стандарту", - добавил Смаилов.





Министерству транспорта поручено разработать эффективный механизм распределения иностранных бланков разрешений для отечественных компаний и внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты.