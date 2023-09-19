Железнодорожные перевозки по Казахстану в рамках инициативы "Пояс и путь" выросли в 20 раз

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Пекин. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 14-15 сентября АО "НК "ҚТЖ" в лице заместителя председателя правления по логистике Ерлана Койшибаева приняло участие в первом форуме сотрудничества грузовых поездов "Китай - Европа" в китайском Ляньюньгане, сообщили в пресс-службе нацкомпании.





В рамках визита состоялся ряд встреч с ведущими китайскими компаниями, а также организовано посещение совместного предприятия казахстанско-китайского логистического терминала в порту Ляньюньган, ставшего визитной карточкой форума сотрудничества грузовых поездов "Китай - Европа".





Участниками форума подчеркнута стратегическая роль Казахстана, являющегося ключевым звеном в инициативе "Один пояс, один путь", 10-летие которой отмечается в том году. В рамках данной инициативы 90% поездов следуют через Казахстан, отметили в КТЖ.





По информации пресс-службы нацкомпании, с 2013 по 2022 год перевозки контейнеров железнодорожным транспортом через Казахстан в рамках "Одного пояса, одного пути" выросли более чем в 20 раз и составили около 6,5 млн контейнеров.





Кроме того, представители АО "НК "ҚТЖ" приняли участие в двусторонней встрече с заместителем премьера госсовета КНР Дин Сюэсянем. Проведена встреча и с президентом порта Ляньюньган Ван Гуочаном, где стороны обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также наметили ряд совместных инвестиционных проектов в Казахстане.





Ляньюньган - крупный промышленный, логистический, внешнеторговый и туристический центр провинции Цзянсу. На территории Цзянсу проживает 85 млн человек и производится более 10% всей экономической продукции Китая. ВВП провинции Цзянсу составляет 1,8 трлн долларов США.



