16.09.2023, 15:59 47081
Железнодорожные перевозки по Казахстану в рамках инициативы "Пояс и путь" выросли в 20 раз
В рамках инициативы 90% поездов следуют через Казахстан
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Пекин. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 14-15 сентября АО "НК "ҚТЖ" в лице заместителя председателя правления по логистике Ерлана Койшибаева приняло участие в первом форуме сотрудничества грузовых поездов "Китай - Европа" в китайском Ляньюньгане, сообщили в пресс-службе нацкомпании.
В рамках визита состоялся ряд встреч с ведущими китайскими компаниями, а также организовано посещение совместного предприятия казахстанско-китайского логистического терминала в порту Ляньюньган, ставшего визитной карточкой форума сотрудничества грузовых поездов "Китай - Европа".
Участниками форума подчеркнута стратегическая роль Казахстана, являющегося ключевым звеном в инициативе "Один пояс, один путь", 10-летие которой отмечается в том году. В рамках данной инициативы 90% поездов следуют через Казахстан, отметили в КТЖ.
По информации пресс-службы нацкомпании, с 2013 по 2022 год перевозки контейнеров железнодорожным транспортом через Казахстан в рамках "Одного пояса, одного пути" выросли более чем в 20 раз и составили около 6,5 млн контейнеров.
Кроме того, представители АО "НК "ҚТЖ" приняли участие в двусторонней встрече с заместителем премьера госсовета КНР Дин Сюэсянем. Проведена встреча и с президентом порта Ляньюньган Ван Гуочаном, где стороны обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также наметили ряд совместных инвестиционных проектов в Казахстане.
Ляньюньган - крупный промышленный, логистический, внешнеторговый и туристический центр провинции Цзянсу. На территории Цзянсу проживает 85 млн человек и производится более 10% всей экономической продукции Китая. ВВП провинции Цзянсу составляет 1,8 трлн долларов США.
Напомним, более 80% импортируемых из Китая в Казахстан товаров распределяются в порту Ляньюньган.
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18.09.2023, 14:12 12501
Повышение ставки НДС приведет к инфляции - эксперты
Повышение ставки НДС приведет к росту теневой экономики, убеждены специалисты
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Повышение НДС с 12 до 16 процентов приведет к резкому повышению цен на товары, инфляции и невозможности малому бизнесу перерасти в средний, а среднему в крупный, убеждены в национальной палате предпринимателей "Атамекен".
Повышать ставку НДС категорически нельзя. Те, кто работал "вбелую", вынуждены будут дальше работать "вбелую". Кто работал в черной зоне, там и останутся. Кто был посередине, уйдет в черную зону. Таким образом, на поручении президента касательно выхода малого бизнеса в средний можно будет поставить жирный крест", - рассказал представитель НПП.
Напомним, в рамках разработки проекта нового Налогового кодекса Министерство национальной экономики предлагает поднять ставку НДС с 12% до 16%.
В министерстве считают, что предлагаемое увеличение ставки приведет к дополнительным поступлениям в бюджет, а также повысит конкурентоспособность отечественных товаров по сравнению с товарами, импортируемыми из соседних стран. Ожидается, что эта ставка будет применена с 2025 года.
Между тем бизнес-сообщество в корне не согласно с этой позицией. Свое мнение уже высказал Максим Барышев, предприниматель, основатель "Учет.kz".
Это недопустимо. Это не приведет к росту, а приведет к стагнации всего предпринимательства в Республике Казахстан. Тем более ставки налога на добавленную стоимость нельзя изменять так быстро, 2025 год - это буквально через год", - поделился своим мнением Барышев.
Сегодня ставка НДС в Казахстане составляет 12%. Это значительно меньше, чем в России, Беларуси, Армении, где ставка НДС равна 20%.
Новый проект Налогового кодекса планируют внести в парламент в первом квартале 2024 года.
Напомним, проект Налогового кодекса также предусматривает пересмотр "порога" для постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.
18.09.2023, 08:13 19471
Смаилов раскритиковал госорганы и акиматы из-за недоработок в привлечении инвестиций
Фото: primeminister.kz
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Темпы привлечения инвестиций в основной капитал за 8 месяцев и ход реализации крупных инвестпроектов рассмотрены на заседании инвестиционного штаба под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Он раскритиковал госорганы и акиматы из-за недоработок в привлечении инвестиций, сообщила пресс-служба премьер-министра.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что за отчетный период общий объем инвестиций в основной капитал составил 9,6 трлн тенге, что на 12,2% больше, чем за январь-август прошлого года. Большая часть средств привлечена в горнодобывающую промышленность, сектор недвижимости, транспорт и складирование, обрабатывающую промышленность. 13 из 20 регионов перевыполнили целевую задачу, среди них Мангистауская, Акмолинская, Кызылординская, Туркестанская, Карагандинская области, город Шымкент и др.
Премьер-министр подчеркнул, что до конца года необходимо привлечь не менее 18,5 трлн тенге инвестиций в основной капитал. Однако по итогам 8 месяцев годовой план исполнен всего на 52%. В этой связи для выполнения поставленной задачи некоторым регионам и госорганам потребуется привлечь значительно больше инвестиций, чем за прошедшие месяцы. В качестве примера Алихан Смаилов привел область Улытау, где отмечаются самые низкие показатели по инвестициям в основной капитал - всего 54% за отчетный период.
Нам нужно, чтобы план был выполнен в этом году, а не в следующем. Если инвестиции будут привлечены в этом году, то мы увидим результат уже в следующем. А если вопрос по ним решится в следующем году, то результаты будут только через 2 года. Кто этого будет ждать? Людям сейчас нужны результаты. Рабочие места нужны сейчас", - сказал глава правительства.
Он указал, что из-за медлительности в решении некоторых инфраструктурных вопросов затягивается запуск завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов на 11 млрд тенге. В свою очередь это сдерживает экономическое развитие региона.
Об этой проблеме было известно еще 2-3 года назад. Берик Абдыгалиулы (аким области Улытау. - Прим. ред.), с вашей стороны должна быть соответствующая координационная работа, даже если это относится к компетенции других госорганов. На каждом заседании инвестштаба мы говорим о необходимости усиления работы по привлечению инвестиций. Однако темп работы очень медленный. Реальных результатов по запланированным проектам нет. Нет активной позиции с вашей стороны. Пересмотрите свои подходы к работе, организуйте людей на решение конкретных проблем", - сказал премьер.
По его словам, в Алматы также была приостановлена реализация ряда инвестпроектов. В целом из-за недостижения плана в этом году свыше 200 млрд тенге не вложены в реальную экономику города.
С докладом по данному вопросу выступил заместитель акима города Алишер Абдыкадыров, однако главу правительства озвученная информация не устроила.
Вы можете красиво докладывать и много говорить, но факты, цифры говорят об обратном. Индекс физического объема по инвестициям у вас составил 100,1%, фактически на уровне прошлого года. Это означает, что вы стоите на месте, то есть к прошлому году нет прироста. Подтягивайте работу. Целый ряд инвестпроектов у вас приостановлен. Ускоряйте их реализацию и вводите в эксплуатацию. Показывать результат нужно уже в этом году, а не ждать следующего", - указал Алихан Смаилов.
Далее на заседании инвестштаба был рассмотрен ход реализации ряда крупных инвестпроектов, среди которых завод по производству пищевой продукции в Алматинской области, международная школа на 4 тысячи мест в Астане и предприятие по выпуску биотехнологических препаратов.
Премьер-министр подчеркнул, что по каждому из данных значимых проектов затягиваются процедуры согласования и решение других актуальных вопросов. По его словам, такой подход со стороны министерств и акиматов к работе с иностранными инвесторами не приемлем.
Нужно навести порядок в части реализации инвестпроектов. Это ведь касается создания новых рабочих мест и повышения благосостояния наших граждан", - сказал он.
В заключение глава правительства потребовал от МИДа усилить координирующую роль в привлечении крупных инвесторов в Казахстан, активизировать работу нацкомпании Kazakh Invest и республиканских загранучреждений, а также оперативно принимать необходимые решения на уровне министерств и акиматов.
Ранее сообщалось, что компания Wabtec намерена инвестировать около $1 млрд в транспортно-логистическую отрасль Казахстана.
18.09.2023, 07:50 20066
Компания Wabtec намерена инвестировать около $1 млрд в транспортно-логистическую отрасль Казахстана
Фото: Акорда
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Нью-Йорк. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом и главным исполнительным директором компании Wabtec Рафаэлем Сантаной. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией Wabtec в рамках реконструкции железнодорожной отрасли Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Рафаэль Сантана проинформировал главу государства о прорабатываемых инвестиционных проектах по запуску в Казахстане производства локомотивов, использующих водородные технологии, и их комплектующих, созданию инжинирингового центра и трансферту технологий.
Касым-Жомарт Токаев приветствовал планы компании инвестировать около 1 миллиарда долларов в транспортно-логистическую отрасль, отметив, что это будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и станет основой для других инфраструктурных проектов.
В рамках визита президента в США было подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между акционерным обществом "НК "Қазақстан темір жолы" и Wabtec.
Президент также встретился с главным исполнительным директором Citigroup Джейн Фрейзер. В ходе встречи были рассмотрены перспективы расширения деятельности американского финансового холдинга в нашей стране.
Citibank Kazakhstan, являющийся единственным американским банком, представленным в Казахстане, выступает одним из ведущих партнеров для международных инвесторов, государственного сектора и крупнейших предприятий.
Глава государства отметил, что в рамках недавнего послания народу Казахстана перед правительством была поставлена задача привлечь в страну три надежных зарубежных банка для повышения конкуренции в данной сфере.
В этом ключе Касым-Жомарт Токаев положительно оценил важную роль Citigroup в обеспечении связи МФЦА с глобальными инвесторами и содействии цифровой трансформации финансового сектора.
Глава государства поприветствовал планы Citigroup по финансированию ряда важных проектов, направленных на развитие транспортно-логистического потенциала Казахстана.
Собеседники также обсудили макроэкономические прогнозы и основные тренды мирового финансового рынка.
В рамках встречи между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и Citibank состоялось подписание соглашения об основных условиях организации финансирования для приобретения локомотивов Wabtec.
Wabtec (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) входит в список Fortune 500 и является одним из мировых лидеров в области транспорта и логистики. В компании работают свыше 27 000 сотрудников в более чем 50 странах мира.
Напомним, вчера президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. В ходе визита глава государства выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите "Центральная Азия - США".
16.09.2023, 15:11 48286
Сельским предпринимателям выдано 7,4 тысячи микрокредитов на 42 млрд тенге
85% микрокредитов будут направлены на сферу животноводства
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ход реализации проекта "Ауыл аманаты", направленный на поддержку сельского предпринимательства, обсудили в правительстве.
По состоянию на 13 сентября выданы 7429 микрокредитов на сумму 42 млрд тенге с охватом 1388 сельских округов. Из них 85% микрокредитов будут направлены на сферу животноводства (35,8 млрд тенге), 7% - растениводства (2,8 млрд тенге), 5% - приобретение сельхозтехники и оборудования для кооперативов и 2,6% - прочие направления (1,1 млрд тенге), проинформировали в пресс-службе кабмина.
В ходе мероприятия заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова дала поручения ответственным госорганам и регионам по созданию проектных офисов на уровне области, района, сельского округа и ускорению процесса разработки цифровой платформы.
В правительстве отметили, что акиматам всех уровней до конца текущего года предстоит провести скрининг сельских округов, определить их экономическую специализацию, а также активизировать работу по созданию кооперативов и ответственным госорганам и регионам - по созданию проектных офисов на уровне области, района, сельского округа и ускорению процесса разработки цифровой платформы.
Напомним, задача по развитию сельского бизнеса через сельхозкооперацию была поставлена президентом страны. Для этого реализуется проект, в рамках которого сельчанам выделяют микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет.
В ходе послания народу Казахстана президент подчеркнул, что следующим этапом развития проекта "Ауыл аманаты" должна стать не просто выдача льготных кредитов, но и стимулирование кооперации личных подсобных хозяйств.
16.09.2023, 14:36 49666
Казахстанские бизнесмены заключили контракты на поставку в Китай продукции на $28 млн
В китайском Ухане впервые проходит торговая миссия казахстанских товаропроизводителей
Фото: МТИ РК
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Пекин. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском Ухане впервые проходит торговая миссия казахстанских товаропроизводителей. Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев на встрече с деловыми кругами отметил позитивное развитие торговли между двумя странами, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
Китайский рынок представляет собой стабильного и требовательного потребителя нашей продукции. Казахстан готов предложить богатый ассортимент промышленных и сельхозтоваров на сумму более $1 млрд по дополнительным 135 товарным позициям", - сказал Торебаев на бизнес-форуме.
Он подчеркнул, что торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем Казахстан уделяет особое внимание. По оценке глав государств РК и КНР, в ближайшие годы объем взаимной торговли между странами может увеличиться до $40 млрд.
Как рассказали в МТИ, китайские покупатели смогли в полной мере оценить высокое качество казахстанской сельхозпродукции. Наибольшим спросом на рынке Китая пользуются продукты питания. Это подтверждают результаты торговой миссии. По итогам бизнес-встреч предприниматели заключили контракты на поставку муки, яичной лапши, кондитерских изделий, растительных масел и кормов на сумму 28 млн долларов.
Торговая миссия в город Ухань предоставляет компаниям отличную возможность продемонстрировать свой экспортный потенциал, а также откроет казахстанские товары для провинции Хубэй", - отметил вице-министр.
В ведомстве отметили, что нынешняя бизнес-миссия отечественных товаропроизводителей в Китай уже вторая по счету в этом году. В мае была организована деловая поездка для 37 предпринимателей в город Сиань. Был открыт шоу-рум казахстанских товаров при генеральном консульстве Казахстана в Сиане.
В августе казахстанские компании приняли участие в международной выставке "Китай - Евразия": товары и торговля" в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. При этом национальный стенд Казахстана стал одним из лучших на выставке среди 40 стран и регионов. По итогам прошедших мероприятий достигнуты договоренности об экспортных поставках товаров на общую сумму порядка 203,4 млн долларов. А уже в ноябре Казахстан представит свою продукцию на Шанхайской импортной выставке.
По информации Минторговли, с мая текущего года Китай занимает ведущее место среди торговых партнеров Казахстана. Только по итогам 2022 года взаимный товарооборот между Казахстаном и КНР достиг исторического максимума в более чем 24 млрд долларов. За 7 месяцев 2023 года объем торговли между Казахстаном и Китаем увеличился на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,3 млрд долларов.
Торговля Казахстана с провинцией Хубэй по итогам 7 месяцев 2023 года выросла на 77% и составила $94,3 млн, при этом экспорт казахстанских товаров составил $6,8 млн, а импорт - $87,5 млн, заключили в пресс-службе.
Напомним, Казахстан готов нарастить несырьевой экспорт в Китай на сумму $1 млрд.
15.09.2023, 19:31 66816
В туротрасль Казахстана за последние три года привлекли $4 млрд инвестиций
Премьер-министр отметил, что важно решить вопросы фондирования корпоративного фонда поддержки индустрии туризма и спорта
Фото: Depositphotos
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Актау. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На Международном форуме по развитию туризма премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что за последние три года в туристическую отрасль Казахстана были привлечены инвестиции в размере $4 млрд, построено более 400 туробъектов, сообщает пресс-служба главы правительства.
Мы приглашаем иностранных и отечественных инвесторов рассмотреть сферу туризма Казахстана как возможность долгосрочного вложения средств при поддержке правительства страны", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Вместе с тем он отметил, что в рамках повышения международной конкурентоспособности казахстанского туризма важно усилить межведомственную координацию по продвижению имиджа Казахстана за рубежом. В этой связи нужно разработать туристский бренд страны, а также усилить продвижение РК в международном информационном пространстве.
Необходимо принять меры по дальнейшему совершенствованию визово-миграционного режима, упростить процедуры как получения виз, так и прохождения контроля в аэропортах", - заявил глава правительства.
Для повышения инвестиционной активности также требуется проработать увеличение сроков льготного кредитования проектов туризма и усилить меры господдержки по подведению инфраструктуры до объектов туризма.
Мы видим, что именно подведение инфраструктуры до разных туристических дестинаций имеет большое значение. Об этом говорит бизнес. Мы намерены в этом вопросе наращивать поддержку как на республиканском, так и на местном уровнях", - отметил Алихан Смаилов.
Наряду с этим Алихан Смаилов указал на необходимость решить вопросы качества работы объектов придорожного сервиса и разработать меры для развития агротуризма.
Сельские жители, фермеры и садоводы смогут получить дополнительный заработок, принимая туристов на своих хозяйствах. Для этого нам нужно внести соответствующие изменения в законодательство. Community based tourism - это всемирный тренд, и мы не должны отставать от него", - добавил он.
Премьер-министр отметил, что важно решить вопросы фондирования корпоративного фонда поддержки индустрии туризма и спорта с наделением его правом финансировать проекты не только в сфере спорта, но и в туризме. Алихан Смаилов добавил, что отрасль имеет большой потенциал для развития, может обеспечить дополнительную занятость и повышение доходов граждан.
По итогам форума между казахстанскими и зарубежными компаниями туристической сферы подписаны соглашения о взаимном сотрудничестве.
Ранее Казахстан утвердил взаимный безвизовый режим с Китаем.
15.09.2023, 16:05 70131
В Минэнерго рассказали о запасах бензина в стране
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Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Республики Казахстан заверили, что бензина марки АИ-95 хватит на 21 день.
По информации пресс-службы Минэнерго, предельная цена автобензина АИ-92 составляет не более 205 тенге за литр. На "премиальный" АИ-95 госрегулирование цен не распространяется, поэтому на него цена определяется на основе спроса и предложения на рынке
При этом совокупные запасы АИ-95 в стране (на нефтебазах и НПЗ, в пути и импорт) достаточны и составляют 57 тысяч тонн, что обеспечивает 21-дневную потребность страны", - сказано в сообщении ведомства.
В ведомстве добавили, что запасы восполняются в зависимости от заявок ресурсодержателей и объема производства.
Напомним, в июле и августе на некоторых заправках наблюдалась нехватка бензина АИ-95. В НК "КМГ" отмечали, что данная проблема связана с логистикой.
Позже в МЭ сообщили, что Казахстан импортирует из России 40 тысяч тонн бензина АИ-95.
15.09.2023, 15:19 64046
Смаилов поручил своевременно завершить работы на МАЭК и опреснительном заводе "Каспий"
В настоящее время строительные работы на заводе "Каспий" выполнены на 90%
Фото: Пресс-служба правительства РК
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Актау. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, где ознакомился с ходом модернизации опреснительного завода "Каспий" и подготовки МАЭК к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба правительства.
В ходе посещения ТОО "Опреснительный завод "Каспий" Смаилов отметил, что завод является основным источником питьевой воды для населенных пунктов Мунайлинского и Каракиянского районов. Сейчас его мощность составляет 20 тысяч кубометров в сутки. Он обеспечивает водой более 180 тысяч человек.
С учетом ежегодного роста населения и развития туристического кластера на берегу Каспийского моря появилась необходимость увеличить производство питьевой воды. В этой связи президент поручил реализовать проект по расширению опреснительного завода "Каспий". Со стороны правительства оказана необходимая финансовая поддержка. Акимату области нужно завершить данный проект до конца года, чтобы люди были обеспечены водоснабжением в полном объеме", - поручил он.
Директор завода Нурлыбай Аккулов доложил главе правительства о работе по увеличению его мощности до 40 тысяч кубометров в сутки.
По его словам, на модернизацию объекта из госбюджета выделено свыше 12 млрд тенге, а из резерва правительства дополнительно - более 5 млрд. В настоящее время строительные работы по проекту выполнены на 90%. В частности, на заводе установлены новые насосные агрегаты, фильтры предварительной очистки воды, фильтры-кондиционеры для минерализации воды, камеры смешивания, линии электропередачи и трансформаторные подстанции.
Во время визита на ТОО "МАЭК" директор компании Жасулан Суюнчалиев доложил премьеру, что износ основного оборудования здесь составляет более 80%, это приводит к аварийным ситуациям.
В текущем году за счет собственных средств предприятия ведется капитальный ремонт турбоагрегатов, котлоагрегатов и вспомогательного оборудования. Из резерва акимата Мангистауской области выделено 2,6 млрд тенге на замену наиболее изношенного оборудования. Кроме того, по поручению премьер-министра из резерва правительства РК было выделено еще 4,9 млрд тенге на закуп нового оборудования и комплектующих. В настоящее время договоры с поставщиками оборудования заключены, ожидаемый срок поставки ноябрь-декабрь текущего года.
Алихану Смаилову доложили, что в связи со значительным износом оборудования ТЭС планируется капитальный ремонт энергоблока № 3 с частичной модернизацией в 2024 году. Запланирован также капитальный ремонт с полной модернизацией энергоблока № 2 в 2025 году и энергоблока № 1 в 2026 году. На месте незавершенного строительства в главном корпусе ТЭС планируется строительство энергоблока № 4, для чего имеются все необходимые инженерные коммуникации. Срок реализации - 4-й квартал 2027 года. В целом за счет модернизации действующих энергоблоков и строительства нового ожидается увеличение генерации суммарно на 420 МВт.
Вместе с тем на сегодня готовы технические документы и получены положительные заключения госэкспертизы по таким проектам, как строительство двух водогрейных котлов и модернизация котлоагрегата № 7 на ТЭЦ-1, модернизация котлоагрегата № 10 и реконструкция турбоагрегата № 7 на ТЭЦ-2 с заменой на конденсационную турбину. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации.
Премьер-министр подчеркнул, что замена находящегося в аварийном состоянии оборудования позволит улучшить техническое состояние и работоспособность комбината. Соответственно, будут минимизированы риски отключения генерирующих мощностей и ввода ограничений для потребителей.
Акимату области необходимо обеспечить контроль за своевременным завершением ремонтных работ", - указал он.
Напомним, 11 августа в трех областях Казахстана произошло отключение электроэнергии из-за аварии на МАЭК. В связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока № 3 и вынужденной остановкой энергоблока № 1 ТЭС на электростанции ТОО "МАЭК" были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии, которые позже были сняты.
Похожая авария произошла на МАЭК в начале июля. Тогда на тепловой электростанции аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.
Для недопущения подобных кризисных ситуаций правительство заявило, что примет ряд неотложных и системных мер. В их числе: модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и так далее.
Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Мангистауской области обеспечить бесперебойную работу энергетической системы региона.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?