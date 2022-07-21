Около 300 жителей района Акмолинской области прошли обучение в проекте "Бастау Бизнес"

Фото: пресс-служба акима Жаксынского района

КОКШЕТАУ. 20 ИЮЛЯ - В Акмолинской области около 300 жителей Жаксынского района прошли обучение в проекте "Бастау Бизнес", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе акима Жаксынского района, в списке реализованных бизнес-идей различные виды услуг - от парикмахерских до создания брендированных упаковок. Подчеркивается, что одной из наиболее актуальных сфер для жителей сельской местности являлось животноводство.

Светлана Пичурина из села Кийма является участницей данного проекта. Светлана - мастер ногтевого сервиса. Когда она узнала о возможности заняться бизнесом, решила не упускать шанс и реализовать себя в том, что умеет делать лучше всего. Прошла тесты, на протяжении месяца исправно посещала занятия, после чего успешно защитила бизнес-план и обратилась за грантом.

Получение безвозмездного гранта, безусловно, очень помогает начинающему предпринимателю: качественное оборудование, инструменты для работы - все это я закупила на полученные средства. Почему именно "ногтевой сервис"? Просто хотела облегчить жизнь своим землячкам, ведь часто представительницам прекрасного пола, проживающим на селе, приходится преодолевать километры до города, чтобы посетить салон красоты", - рассказывает предпринимательница.

По данным акимата, грант Светлана получила еще в 2018 году и по сей день занимается своим любимым делом.

Конечно, очень хотелось бы расшириться, открыть полноценный салон красоты, где можно предоставлять несколько различных видов услуг. В настоящее время я думаю, как можно претворить это в жизнь", - сообщила она.

К слову, Светлана является не только профессионалом своего дела, но и заботливой мамой. Она одна воспитывает маленького сына.

Подчеркивается, что проект "Бастау Бизнес" имел несомненную финансовую и социальную выгоду: это и возможность самостоятельного заработка для вчерашних безработных, и шанс расширить дело для тех, кто только встал на путь предпринимательства. Благодаря реализации данной программы многие услуги стали доступны и для жителей сельской местности, были открыты новые рабочие места.

За весь период действия программы по району участие в программе приняли порядка трехсот человек. Будущие предприниматели проходили обучение у бизнес-тренеров, защищали свои проекты. Мы со своей стороны оказывали посильную помощь и поддержку в части консультаций, оформления и сбора необходимых документов. К сожалению, реализация данной программы завершилась в 2021 году", - разъясняет директор районного филиала Палаты предпринимателей Акмолинской области Серик Есмагамбетов.

В 2017 национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" запустила уникальный проект - "Бастау Бизнес". Его особенность в том, что любой безработный или самозанятый житель сельской местности мог обучиться азам предпринимательства, получить льготный кредит на открытие своего дела.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области благодаря всесторонней государственной поддержке активно развивается предпринимательский сектор.

Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей". Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные. Всего с начала реализации программы профинансировано 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге.