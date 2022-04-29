В Акмолинской области обсудили вопросы готовности к проведению весеннего сева
23.04.2022, 11:23 60391
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 23 АПРЕЛЯ - В Кокшетау состоялось аграрное совещание с участием акимов различных уровней и сельхозтоваропроизводителей региона по вопросам готовности и задачам по организованному и качественному проведению весеннего сева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Открывая встречу, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметил, что президентом страны во время поездки в регион была поставлена стратегическая задача - сельское хозяйство должно получить новый импульс развития за счет применения новых технологий, автоматизации и цифровизации, сообщает управление внутренней политики региона.
В своем докладе заместитель акима Акмолинской области Галымжан Абдыкаликов отметил, что в текущем году область планирует провести яровой сев на площади 5,1 млн га с увеличением площади посева зерновых, зернобобовых и масличных культур.
Особое внимание спикер обратил на ключевых мерах государственной поддержки сельхозпроизводителей. Одной из таковых является инвестиционное субсидирование и субсидирование ставок вознаграждения по лизингу техники.
В регионе за три года приобретено 6,1 тысячи единиц техники на сумму 148,5 млрд тенге. С начала 2022 года сельхозтоваропроизводителями области приобретено 371 единица сельхозтехники на сумму около 14,2 млрд тенге.
Одним из основных условий своевременного проведения посевной кампании является наличие ГСМ. Правительством страны для проведения посевной кампании на область выделено 72 тысячи тонн гарантированного дизельного топлива, или 95% от потребности.
Немаловажное значение для местных аграриев имеет вопрос субсидирования минеральных удобрений и пестицидов. В этом году из местного бюджета на субсидирование пестицидов выделено 10,5 млрд тенге.
Заместитель акима Акмолинской области подробно остановился и на развитии орошаемого земледелия региона.
На областном агросовещании выступили производственники и ученые, рассказавшие об особенностях проведения весенне-полевых работ нынешнего года. Неподдельный интерес у участников вызвали рекомендации ученых, которые изложил в своем докладе председатель правления ТОО "НПЦЗХ имени А.И. Бараева" Нурлан Серекпаев, приведший в кратком изложении зональные особенности возделывания сельскохозяйственных культур.
В завершении мероприятия Ермеком Маржикпаевым были даны поручения по своевременному проведению посевной кампании и решению проблемных вопросов в сфере сельского хозяйства и земельных отношений.
Текущая ситуация требует, чтобы мы как можно быстрее приблизились к мировым стандартам сельскохозяйственного производства. В этой связи нам следует неуклонно осуществлять курс на интенсификацию земледелия, обеспечение стабильного производства продукции не только в благоприятные годы, но и в годы с недостаточным увлажнением", - заключил аким области.
К слову, в регионе самый большой зерновой клин в республике, ежегодно производится около четверти зерна страны. Местные аграрии ежегодно экспортируют свыше 2 млн тонн зерна в 28 стран ближнего, дальнего зарубежья и более 1 млн тонн реализуется в другие регионы республики.
Ранее была организована региональная специализированная выставка "Агро Кокшетау - 2022", на которой были представлены сельскохозяйственная техника, перспективные сорта зерновых, зернобобовых, масличных культур и др.
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В Акмолинской области прошел День призывника
27.04.2022, 19:25 21121
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 27 АПРЕЛЯ - Сегодня из региона в ряды Вооруженных сил отправляется еще одна команда призывников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Местом проведения стал Флагшток областного центра, где наряду с будущими защитниками Отечества собрались их родные и близкие, члены военно-патриотических клубов, ветераны Вооруженных сил, а также студенческая молодежь города, сообщает управление внутренней политики.
С приветственным словом выступил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.
Наша армия отличается высоким уровнем боевой подготовки, качественным мобилизационным резервом, сетью национальных военных учебных заведений и необходимым материально - техническим обеспечением. Служба в рядах Вооруженных сил стала почетной обязанностью каждого казахстанца, нравственной школой патриотизма, основанной на героических традициях старших поколений. Желаю удачи молодым людям, отправляющимся исполнять свой воинский долг перед Родиной!" - отметил руководитель региона.
В ходе мероприятия благодарственными письмами акима Акмолинской области за вклад в патриотическое воспитание молодого поколения был награжден ряд сотрудников департамента обороны, руководители военно-патриотических клубов, а также ветераны Вооруженных сил страны.
Также от имени руководителя области будущим защитникам родины вручены подарочные вещмешки с необходимым армейским набором.
Сегодняшний призыв считаю символичным, буквально через несколько дней наша страна будет отмечать 30-летие создания своих Вооруженных сил. Наши земляки достойно несут службу во всех подразделениях Вооруженных сил, опираясь на пример своих легендарных дедов", - поделился председатель Акмолинского областного филиала "Ветераны Вооруженных сил Республики Казахстан" Жанат Ережепов.
К слову, порядка двух тысяч акмолинцев несут службу по защите Отечества в рядах Вооруженных сил, а также в высших военных учебных заведениях обучаются более 50 жителей региона.
В Акмолинской области стартовал ежегодный региональный чемпионат WorldSkills Aqmola - 2022
20.04.2022, 11:46 23991
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 20 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области стартовала маштабная "олимпиада рабочих рук" - WorldSkills Aqmola - 2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На днях в Акмолинской области стартовал VII региональный чемпионат WorldSkills Aqmola - 2022, в котором принимают участие более 300 участников. Возможность проявить свои способности имеет каждый студент колледжа, вуза или молодой специалист, соответствующий требованиям проекта, сообщает областное управление внутренней политики.
По информации управления образования, с каждым годом увеличивается и число участников, и количество номинаций регионального конкурса профессионального мастерства.
В этом году участники конкурса профессионального мастерства будут соревноваться по 66 компетенциям. Впервые представлены презентационные компетенции "Укладка напольных покрытий", "Управление экскаватором". В числе полюбившихся - инновационные "Сити фермер", "Smart агрономия", "Прототипирование", "Интернет вещей", "Информационные кабельные сети", "Предпринимательский вызов", "Технология промышленного дизайна" и другие", - отметили организаторы.
В УВП рассказали, что конкурс направлен на формирование механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по техническим профессиям на основе международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки кадров, формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда.
Среди учащихся школ и организаций дополнительного образования набирает силу и чемпионат JuniorSkills в сфере искусства, дизайна и IT-направлений. С начала проведения чемпионата в стране акмолинцы завоевали 27 золотых, 13 серебряных, 21 бронзовую медаль, 27 медальонов совершенства и представляли Казахстан в составе национальной сборной на международных чемпионатах в Бразилии, Арабских Эмиратах, Венгрии, Российской Федерации и Австрии", - поделились в ведомстве.
В управлении добавили, что впервые в Казахстане чемпионат по рабочим профессиям был проведен в 2015 году, с того времени Акмолинская область активно участвует в движении WorldSkills и входит в тройку лидеров по республике. В 2015 году в региональном чемпионате WorldSkills приняли участие 42 участника по 6 компетенциям.
Языковой клуб "Тілдесейік, достар!" открылся в Кокшетау
18.04.2022, 18:02 24786
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 18 АПРЕЛЯ - В Кокшетау теперь все желающие могут овладеть казахским языком по инновационной методике. Языковой клуб "Тілдесейік, достар!" провел первое занятие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Основная идея клуба - изучение казахского языка не с помощью педагогов, а в неформальном кругу друзей и знакомых. Знающий помогает начинающему, не дидактическими материалами, а простым общением и искренним желанием помочь, сообщает управление внутренней политики региона.
По словам преподавателя областного учебно-методического центра по развитию языков Мадины Кокеновой, количество желающих изучать казахский язык растет с каждым днем.
Особенность нашего клуба - владение языком без всякой грамматики, только через общение. Развитие произношения и аудирования с просмотром различных видеороликов. Занятия проводятся на бесплатной основе как в групповой, так и в индивидуальной форме. Главное - желание обучаемых",- рассказала Кокенова.
Помимо общения слушателей знакомят с древними традициями и обычаями казахов, учат составлению небольших диалогов и выполнению языковых упражнений.
Отметим, что участникам не мешает и разница в возрасте - самому пожилому члену клуба 63 года, самому младшему - 15 лет.
Узнала про курсы через социальные сети. Я бабушка продвинутая и хочу знать казахский язык, чтобы могла своих внуков обучать. Мне очень понравилось, буду постоянно ходить", - поделилась 62-летняя жительница областного центра Галия Боскина.
К слову, инициатором курсов является областное управление внутренней политики в рамках реализации государственной программы реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020 - 2025 годы.