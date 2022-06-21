В Акмолинской области реализуется программа повышения доходов населения

КОКШЕТАУ. 20 ИЮНЯ - В Акмолинской области по поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева реализуется программа повышения доходов населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе акима Акмолинской области, программа, сопряженная с индустриализацией и диверсификацией экономики, развитием предпринимательства, нацелена на обеспечение продуктивной занятости.

Сейчас мы должны насытить внутренний рынок отечественной продукцией, повысить производительность труда и создать постоянные рабочие места. Мы видим, что работа уже начата", - подчеркнул заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

По данным акимата, только в течение 5 лет в сфере АПК будут реализованы более 500 инвестиционных проектов на сумму 2,2 трлн тенге, охвачены различными мерами занятости более 500 тысяч человек.

Руководитель региона Ермек Маржикпаев проинформировал, что в области проводится определенная работа в данном направлении. Создано более 8 тысяч новых рабочих мест, в том числе порядка 5 тысяч постоянных, заработная плата увеличена на 22%.

Сообщается, что руководитель кооператива Гульмайра Баймакова в 2020 году запустила проект "Корова на балконе" в поселке Карабулак Акмолинской области.

Все мы нуждаемся в продуктах питания и обычно покупаем их в магазинах. Мало кто из городских жителей может позволить себе свежие овощи прямо с грядки и молоко прямо "из под коровы". Уникальный проект "Корова на балконе" -это проект о том, как получить свежую, экологически чистую молочную продукцию, минуя магазины и многочисленных посредников", - пояснила Гульмайра Баймакова.

Суть проекта заключается в том, что городской житель, которому нужна натуральная продукция, на свои деньги покупает корову и передает "под управление" сельскому жителю, который обязуется ухаживать за этой коровой: кормить, поить, доить и обеспечивать свежей молочной продукцией горожанина.

Отмечается, что кооперативом "Ар-ай" в рамках программы предоставляются сезонные рабочие места, а также помощь социально уязвимым категориям населения, многодетным семьям. Сегодня волонтерскую помощь в виде натуральных продуктов получают многодетная мать 5 детей, вторая многодетная мать воспитывает 4 детей, один из которых с особыми потребностями, и одинокая мама, которая также воспитывает особого ребенка.

Также сообщается, что вице-премьер осмотрел ТОО "Тепличные технологии", которое специализируется на выращивании овощей и зелени, "Прогресс-Агро" по разведению живых рыб, витаминных и минеральных добавок в городе Степногорске, а также предприятия по посадке клубники и овощей в районе Биржан сал.

Следующим объектом стала молочно-товарная ферма комбикормового завода ИП "Абдрахманов", находящаяся в Бурабайском районе.

Современная молочно-товарная ферма создана в 2015 году индивидуальным предпринимателем Болатом Абдрахмановым. Благодаря господдержке ежегодно увеличивается количество поголовья КРС. Для них создан специальный режим питания с натуральными овощными добавками.

По словам фермера, завезен крупный рогатый скот симментальской породы и породы монбельярд.

На данный момент на ферме имеется 500 голов крупного рогатого скота и 109 голов лошадей. Начинал с 200 голов, позже понял, что нужно расти. По программе "Агробизнес-2020" через Агрокредитную корпорацию получил кредит в 88 млн тенге, на который приобрел 96 голов КРС из Чехии. В этом году по программе "Ырыс" планируется завезти еще 53 головы", - рассказывает индивидуальный предприниматель.

Также в акимате Акмолинской области рассказали о работе филиала ТОО "Viamedis" в городе Степногорске.

В 2020 году ГКП на ПХВ "Степногорская городская поликлиника" заключен договор ГЧП с ТОО "Viamedis" по передаче в доверительное управление", - проинформировали в акимате.

Поликлиника проектной мощностью 1020 посещений в смену состоит из 7 участков общей практики, 20 терапевтических и 15 педиатрических участков. Оказывает первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению города Степногорска, близлежащих поселков Аксу, Заводской, Бестобе, сел Карабулак, Степногорское, Кырык кудык, Изобильное, Богенбай. Всего работают 470 сотрудников.

По словам директора филиала Нурлана Ахильбекова, городская поликлиника была открыта в 1980 году. За 40 лет ни разу не производился капитальный ремонт. С приходом Viamedis, а также с привлечением инвестиций порядка 1 143 732 062 тенге поликлиника обрела новую жизнь. Произведено оснащение новейшим оборудованием, позволяющим проводить качественную и оперативную диагностику по целому ряду заболеваний. Населению предоставляются услуги компьютерного томографа, цифрового рентгена и маммографа, также организовано высококачественное отделение лучевой диагностики. Внедрена электронная очередь и созданы комфортабельные зоны ожидания.

Вместе с тем создан инновационный отдел медицинской реабилитации, который оказывает медицинскую помощь индивидуально каждому пациенту. Все услуги доступны прикрепленному к поликлинике населению бесплатно в рамках пакетов ГОБМП и ОСМС.

На сегодняшний день в нашей поликлинике имеется современный аппарат компьютерной томографии, 2 рентген-аппарата, 2 флюорографа, 3 УЗИ-аппарата, 2 маммографические установки, 2 видеоэндоскопические установки, фиброгастроколоноскопы, кольпоскоп, гистероскоп, 2 электрохирургических аппарата фирма BOWA, 2 комплекса суточного мониторирования "Холтер" ЭКГ и АД и др. Работает электронная очередь", - рассказал Нурлан Ахильбеков.

Особое внимание в деятельности поликлиники уделяется профилактике, раннему выявлению и лечению онкозаболеваний, так как Степногорск находится в повышенной зоне риска. Благодаря проведенной работе увеличилось раннее выявление заболеваний среди населения.

Ранее сообщалось, что на заседании правительства рассмотрена программа по повышению доходов населения до 2025 года. Программа членами кабмина принята с учетом некоторых доработок.

Глава правительства Алихан Смаилов отметил, что презентованная программа по повышению доходов населения до 2025 года разработана с целью повышения благосостояния граждан и обновления подходов в социально-трудовой сфере.

Занятость в промышленности и предпринимательстве планируется увеличить за счет создания новых промышленных кластеров, обеспечения финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, создания условий для развития МСБ вокруг крупных предприятий. В целях повышения занятости в сфере АПК предусмотрены меры по созданию домашних хозяйств, реализации инвестиционных проектов и расширению механизмов микрокредитования.