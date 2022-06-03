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В январе-апреле в Акмолинской области промпроизводство выросло на 9,6%

02.06.2022, 18:04 1416
В январе-апреле в Акмолинской области промпроизводство выросло на 9,6%
Фото: pixabay.com
КОКШЕТАУ. 2 ИЮНЯ - В Акмолинской области за период с января по апрель 2022 года произведено промышленной продукции в действующих ценах на 430,6 млрд тенге, что к уровню января-апреля 2021 года составило 109,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Увеличение объемов производства зафиксировано в 15 районах области, снижение - в Егиндыкольском (85%), Биржан сал (93,7%), Зерендинском (95,3%) и Астраханском (97,9%) районах и городе Кокшетау (85,6%)", - информирует АО "НК Kazakh Invest". 

 
Кроме того, сообщатся, что по объему промышленного производства наибольший удельный вес в области занимают предприятия Буландынского, Зерендинского, Шортандинского районов, а также городов Кокшетау и Степногорска, которые произвели 80,6% областного объема промышленной продукции. 
 
Отмечается, что в городе Кокшетау за счет снижения производства комбайнов и тракторов индекс промышленного производства (ИПП) составил 85,6%. 
 
В городе Степногорске ИПП составил 143% за счет увеличения добычи золотосодержащей руды, а также роста производства в металлургической промышленности. 
 
В Буландынском районе за счет роста производства мяса птицы домашней переработанной и консервированной, кормов готовых для животных сельскохозяйственных и изделий из бетона, гипса и цемента ИПП составил 102,1%. 
 
В Зерендинском районе за счет спада производства золота ИПП составил 95,3%. 
 
В Шортандинском районе ИПП составил 192,3% за счет увеличения добычи золотосодержащей руды и производства муки. 
 

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров индекс промышленного производства в январе-апреле 2022 года по сравнению с январем-апрелем 2021 года составил 127,1%. Рост производства наблюдается в добыче угля на 8,1%, прочих полезных ископаемых - на 36,3%, металлических руд - на 40%, предоставление услуг в горнодобывающей промышленности - в 4,8 раза", - проинформировали в компании.

 
Также сообщается, что в обрабатывающей промышленности индекс промышленного производства в январе-апреле 2022 года к уровню января-апреля 2021 года составил 108,7%. Увеличились объемы в следующих видах деятельности: производство продуктов питания (1%), легкая промышленность (13,1%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (16%), металлургическое производство (17,8%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (20,1%), производство напитков (48,5%), производство кокса и продуктов нефтепереработки (27,7 раза). 
 

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом индекс промышленного производства составил 91,4%. Уменьшились объемы в производстве, передаче и распределении электроэнергии - на 10,2%, снабжении паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 7,8%", - подчеркнули в АО "НК Kazakh Invest". 

 
Отмечается, что в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений индекс промышленного производства в январе-апреле 2022 года по сравнению с январем-апрелем 2021 года составил 126,5%.
 
Также в компании сообщили, что Акмолинская область является одним из основных сельскохозяйственных регионов Казахстана, здесь занято 38% трудоспособного населения области. Доля области в валовой продукции сельского хозяйства республики составляет в среднем около 10%. Регион исполняет роль продовольственного пояса города Нур-Султана. 
 

Валовой выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-апреле 2022 года, по предварительной оценке Бюро национальной статистики, составил 91 995,4 млн тенге. Валовой выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства составил 90 771,2 млн тенге, в том числе растениеводства - 796,8 млн тенге, животноводства - 89 968,9 млн тенге, услуг в области сельского хозяйства - 5,4 млн тенге", - заявили в нацкомпании. 

 
Сообщается, что всего в области имеется 8851 агроформирование, в том числе: 1892 юридических лица (АО, ТОО, ГП, ПК), 899 индивидуальных предпринимателей, 6060 крестьянско-фермерских хозяйств. 
 

Средняя заработная плата за январь-декабрь 2021 года в отрасли сельского хозяйства составила 176,1 тысячи тенге с увеличением на 18% к 2020 году (за IV квартал 2021 года - 190,6 тысячи тенге с ростом на 12,1% к уровню IV квартала 2020 года)", - добавили в Kazakh Invest. 

 
Также в компании проинформировали о темпах роста отраслей экономики: 
 
  • Промышленность (январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года, %) - 109,6. 
  • Строительство (январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года, %) - 137,5. 
  • Транспорт (январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года, %) - 115,9. 
  • Сельское хозяйство (январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года, %) - 101,2. 
  • Торговля (январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года, %) - 101,1. 
  • Связь (январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года, %)- 97,5. 
 
Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Казахстане в январе-апреле 2022 года составил 104,7%, сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
 

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Ақмола облысында 17,4 мың гектар жерге картоп отырғызу жоспарлануда

30.05.2022, 14:39 6876
Ақмола облысында 17,4 мың гектар жерге картоп отырғызу жоспарлануда
Фото: Depositphotos
КӨКШЕТАУ. 30 МАМЫР - Ақмола облысында биыл халық санын ескере отырып, 17,4 мың гектар алқапқа картоп егу жоспарлануда, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 

Халық санын ескере отырып, картоп 17,4 мың гектар, көкөніс 2,7 мың гектар алқапқа орналастырылады деп жоспарлануда, бұл өткен жылмен салыстырғанда тиісінше 2240 гектар және 410,2 гектарға жоғары", - делінген Ақмола облысы әкімдігінің сайтында жарияланған құжатта.

 
Сондай-ақ, ағымдағы жылы егіс алқаптарының алдын ала құрылымы бойынша облыс 5,1 млн гектар алаңда жаздық егіс жүргізуді жоспарлап отыр, бұл өткен жылдың көрсеткішінен 57,2 мың гектарға жоғары, оның ішінде:
 
- 4,6 млн гектар алқапқа дәнді және бұршақ дақылдары егіледі, бұл өткен жылмен салыстырғанда 27 мың гектарға артық;
 
- майлы дақылдар – 282,8 мың га, бұл өткен жылмен салыстырғанда 18,5 мың га жоғары;
 
- жаздық мал азықтық дақылдар, оның ішінде жүгері – 184,6 мың гектар, бұл өткен жылмен салыстырғанда 9,1 мың гектарға артық.
 

2022 жылғы 23 мамырдағы жағдай бойынша, дәнді және дәнді–бұршақты дақылдар – 1402,0 мың гектар (немесе жоспардан 30,4%), майлы дақылдар – 172,8 мың гектар (немесе жоспардан 61,1%), жүгері есебімен азықтық дақылдар - 82,4 мың гектар (немесе жоспардан 44,6%), картоп 12,7 мың гектар (немесе жоспардың 73,2%), 1,6 мың гектарға көкөніс (немесе жоспардың 59,4%)", - делінген құжатта.

 
Бұдан басқа, 2022 жылғы қаңтар-сәуірде АШТӨ 19,3 млрд теңге сомасына 589 бірлік техника сатып алды.
 

Астық жинайтын комбайндар - 6,5 млрд теңге сомасына 65 бірлік, тракторлар - 5,6 млрд теңге сомасына 134 бірлік, сепкіштер - 183,4 млн теңге сомасына 130 бірлік, егіс кешендері - 4,0 млрд теңге сомасына 65 бірлік және өзге де техника - 3,0 млрд теңге сомасына 195 бірлік", - делінген мәтінде.

 
Биылғы жылдың егіс науқанына шамамен 14,8 мың трактор, 16,4 мың тұқым сепкіш және 1,4 мың өнімділігі жоғары егіс кешендері қатысуда. 
 

Ауыл шаруашылығы техникасының дайындығы 100%-ды құрайды", - делінген құжатта.

 

В Акмолинской области планируют яровой сев на площади 5,1 млн гектаров

26.05.2022, 15:10 4866
В Акмолинской области планируют яровой сев на площади 5,1 млн гектаров
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 26 МАЯ - В Акмолинской области планируют яровой сев на площади 5,1 млн гектаров, что выше прошлогодних показателей на 57,2 тысячи гектаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В текущем году по предварительной структуре посевных площадей область планирует провести яровой сев на площади 5,1 млн гектаров, что выше показателей прошлого года на 57,2 тысячи гектаров", - сообщается в документе, размещенном на сайте акимата Акмолинской области. 

 
В том числе: зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади 4,6 млн гектаров, что на 27 тысяч гектаров выше уровня прошлого года, масличные культуры - 282,8 тысячи гектаров, что выше показателей прошлого года на 18,5 тысяч гектаров, и яровые кормовые культуры с учетом кукурузы - 184,6 тысячи гектаров, что на 9,1 тысячи гектаров выше показателей прошлого года. 
 

Картофель с учетом населения планируется разместить на площади 17,4 тысячи гектаров, а овощи на площади 2,7 тысячи гектаров, что выше показателей прошлого года на 2240 гектров и 410,2 гектара соответственно", - отмечается в документе.

 
Кроме того, сообщается, что по состоянию на 23 мая 2022 года посеяно зерновых и зернобобовых культур - 1402,0 тысячи гектаров (или 30,4% от плана), масличных – 172,8 тысячи гектаров (или 61,1% от плана), кормовых с учетом кукурузы – 82,4 тысячи гектаров (или 44,6% от плана), посажено картофеля с учетом населения на площади 12,7 тысячи гектаров (или 73,2% от плана), овощей на 1,6 тысячи гектаров (или 59,4% от плана). 
 
Также отмечается, что в январе-апреле 2022 года СХТП приобретено 589 единиц техники на сумму 19,3 млрд тенге, в том числе: зерноуборочных комбайнов - 65 единиц на сумму 6,5 млрд тенге, тракторов - 134 единицы на сумму 5,6 млрд тенге, сеялок - 130 единиц на сумму 183,4 млн тенге, посевных комплексов - 65 единиц на сумму 4,0 млрд тенге и прочей техники - 195 единиц на сумму 3,0 млрд тенге.
 

В посевной кампании этого года участвуют порядка 14,8 тысячи тракторов, 16,4 тысячи сеялок и 1,4 тысячи высокопроизводительных посевных комплексов. Готовность сельскохозяйственной техники составляет 100%", - сообщается в тексте.

 
Ранее сообщалось, в Кокшетау состоялось аграрное совещание с участием акимов различных уровней и сельхозтоваропроизводителей региона по вопросам готовности и задачам по организованному и качественному проведению весеннего сева. 
 

Текущая ситуация требует, чтобы мы как можно быстрее приблизились к мировым стандартам сельскохозяйственного производства. В этой связи нам следует неуклонно осуществлять курс на интенсификацию земледелия, обеспечение стабильного производства продукции не только в благоприятные годы, но и в годы с недостаточным увлажнением", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. 

 
Также сообщается, что в Казахстане активно проходит посевная кампания.
 

Для проведения посевной кампании строго в оптимальные сроки со стороны государства будут предприняты все меры. В этом году аграриям оказывается беспрецедентная помощь", - сказал директор департамента растениеводства МСХ РК Азат Султанов.

 

Российским туроператорам показали лучшие места отдыха курортов Бурабая и Зеренды

25.05.2022, 17:58 6766
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 25 МАЯ - Российским туристическим операторам показали лучшие места отдыха казахстанских курортов Бурабая и Зеренды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Туристским информационным центром Visit Aqmola при управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области проведен информационно-рекламный тур для туркомпаний определенных территорий Российской Федерации, включая города Екатеринбург, Курган, Челябинск, Тюмень, Омск и др.", - сообщила пресс-секретарь управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Камила Балгожа. 

 
В управлении отметили, что данное мероприятие направлено на широкое ознакомление туркомпаний с лучшими местами отдыха курортов Бурабай и Зеренды. 
 
Председатель Ассоциации развития туризма Курганской области Наталья Краснова подчеркнула, что российские туристы активно выбирают отдых именно в жемчужине Казахстана - живописной Боровской курортной зоне. 
 
Также российская сторона уверенна, что информационно-рекламный тур способствует расширению линейки мест размещения еще более комфортными отелями. Буквально за год здесь открылись новые зоны отдыха, появились новые развлечения, которые приятно удивят зарубежных туристов.

 
Кроме того, в рамках инфотура прошла B2B встреча и презентация туристских возможностей Акмолинской области с участием представителей объектов отдыха региона. 
 

Нам понравились новые отели, особенно Wyndham Garden Burabay, который поразил своей отельной базой, инфраструктурой внутри, а также новейшим медицинским оборудованием. Мы такого еще не видели, хотя инспектируем многие отели и санатории", - отметила директор турагентства Pegas Touristik Семикина Татьяна. 

 
Как сообщили в управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области, данное мероприятие позволяет гостям поделиться опытом и информацией с коллегами, презентовать свои туробъекты, достичь соглашений и договоренности на направление туристов в регион.
 
Ранее сообщалось, что Акмолинскую область в прошлом году посетили свыше 1 млн туристов. 
 
Текущий внутренний турпоток региона составил более 1 млн человек (в том числе количество остановившихся в местах размещения - 324,8 тысячи человек; отдыхавших в санаторно-курортных организациях - 27,2 тысячи человек; количество посетивших ГНПП "Бурабай" - 655,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Кокшетау" - 22,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Буйратау" - 2,0 тысячи человек).
 

Ақмола облысында 51,9 млрд теңгенің азық-түлік өнімдері өндірілді

25.05.2022, 17:46 10491
Ақмола облысында 51,9 млрд теңгенің азық-түлік өнімдері өндірілді
Фото: Depositphotos
КӨКШЕТАУ. 25 МАМЫР - Ақмола облысында 2022 жылдың қаңтар-сәуір аралығында азық-түлік өнімдері 51,9 млрд теңгеге немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 101,0%-ға өндірілді, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 

Азық-түлік өнімдерін өндіру құрылымындағы негізгі үлесті ет өңдеу саласы – 53,5%, сүт өңдеу саласы – 13,5%, астық өңдеу саласы – 14,3%, нан және нан–тоқаш өндірісі – 3,0%, өзге салалар - 15,7% алады", - делінген Ақмола облысы әкімдігінің сайтында жарияланған құжатта.

 
Бұдан басқа, Ақмола облысында өндірістік қуаты жылына 87,5 мың тонна ет өңдейтін 15 кәсіпорын; өндірістік қуаты жылына 137,0 мың тонна сүт өнімдерін өндіретін 14 кәсіпорын; өндірістік қуаты жылына 794,8 мың тонна 36 ұн тартатын кәсіпорын; өндірістік қуаты жылына 49,3 мың тонна майлы дақылдарды өңдейтін 8 кәсіпорын бар.
 

Аталған кәсіпорындар мен цехтар заттай түрде 25,9 мың тонна ет өндірді, 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,2%-ға төмендеді, шұжық өнімдерін өндіру көлемі 1,2 мың тоннаны құрады, өсім 31,0%", - делінген құжат мәтінінде.

 
Ет өңдеу кәсіпорындарының жүктемесі орта есеппен 83,1%-ды құрады.
 

Ақмола облысында ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру артты

24.05.2022, 16:48 13636
Фото: Depositphotos
КӨКШЕТАУ. 24 МАМЫР - Ақмола облысында ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру 4 айда 1,2%-ға өсті, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 

Ақмола облысы бойынша 2022 жылғы қаңтар - сәуір аралығындағы кезеңде ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы шығарылымы 90 771,2 млн теңгені құрады (НКИ - 101,2%), оның ішінде: өсімдік шаруашылығы - 796,8 млн теңге (НКИ - 100%), мал шаруашылығы - 89 968,9 млн теңге (НКИ - 101,2%)", - делінген Ақмола облысы әкімдігінің сайтында жарияланған құжатта.

 
Облыста барлығы 8851 агроқұрылым бар, оның ішінде: 1892 - заңды тұлғалар (АҚ, ЖШС, БП, ӨК), 899 - жеке кәсіпкерлер, 6060 - шаруа-фермер қожалықтары.
 
2022 жылдың қаңтар - сәуір айларында ауыл шаруашылығының негізгі капиталына инвестициялар 23,2 млрд теңгені немесе өткен жылдың сәйкес кезеңіне 77,5% құрады.
 
Бұдан басқа, 2022 жылғы қаңтар - наурызда ауыл шаруашылығы өнімінің экспорты 348,1 мың тоннаны немесе 2021 жылғы ұқсас кезеңге 101,0%–ды құрады, ақшалай мәнде - 110,9 млн АҚШ долларын немесе 105,4%-ды құрады.
 
Сондай-ақ, облыстың ауыл шаруашылығында жұмыспен қамтылған халық саны жұмыспен қамтылғандардың жалпы санының 27,7%-ын құрайды (барлығы жұмыспен қамтылғандар - 398,8 мың адам, оның ішінде ауыл шаруашылығында - 110,5 мың адам).
 
Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы аясында 2022 жылы АӨК саласын мемлекеттік қолдау көлемі 32,4 млрд теңгені құрайды.
 
Өсімдік шаруашылығы саласын субсидиялауға 12,1 млрд теңге (ӨҚҚ қолжетімділігін арттыруға - 8 151,2 млн теңге, тыңайтқыштар құнын субсидиялауға - 3 171,4 млн теңге, тұқым шаруашылығын қолдауға - 789,0 млн теңге) бөлінді.
 
- Мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау - 4,7 млрд теңге.
 
Мал шаруашылығын дамытуды қолдау екі бағыт бойынша жүзеге асырылады: мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыру, сондай-ақ асыл тұқымды мал шаруашылығын субсидиялау.
 
- Инвестициялық салымдарға және қайта өңдеуді субсидиялауға - 11,3 млрд теңге (инвестициялық салымдарға - 10 653,7 млн теңге, қайта өңдеу кәсіпорындарының шығындарын субсидиялауға - 697,8 млн теңге).
 
- Қаржылық сауықтыру және лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу - 4,3 млрд теңге (қаржылық сауықтыру - 43,5 млн теңге, лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу - 4 279,8 млн теңге).
 

Ақмола облысында туристік саланы дамытудың сандық және сапалық көрсеткіштерінің өсуі байқалады

24.05.2022, 16:23 12651
Ақмола облысында туристік саланы дамытудың сандық және сапалық көрсеткіштерінің өсуі байқалады
Фото: Depositphotos
КӨКШЕТАУ. 24 МАМЫР - 2021 жылғы пандемиялық бумның салдарына қарамастан, жыл Ақмола облысы үшін өңірдегі туризм саласының дамуының сандық және сапалық көрсеткіштерінің айтарлықтай өсуімен белгіленді, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы әкімдігінің Кәсіпкерлік және туризм басқармасының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 

Кластердің мәдени-тарихи сегменті 900 ескерткішпен ұсынылған. Облыста 73 туристік бағыт бар", - дейді Ақмола облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және туризм басқармасының баспасөз хатшысы Камила Балғожа.

 
Басқарманың мәліметінше, өңірдің ағымдағы ішкі туристік ағыны 1,0 млн-нан астам адамды құрады (оның ішінде орналастыру орындарында тоқтағандар саны – 324,8 мың адам; санаториялық-курорттық ұйымдарда демалушылар - 27,2 мың адам; "Бурабай" МҰТП-на келгендер саны - 655,3 мың адам, "Көкшетау" МҰТП-ға келгендер саны - 22,3 мың адам, "Бұйратау" МҰТП-ға келушілер саны - 2,0 мың адам).
 

Орналастыру орындарының жалпы саны 341 нысанды құрайды. 2021 жылы төсек-орын саны 18%-ға артып, 15,1 мың адамды құрады, бұл өңір бір уақытта 15,0 мыңнан астам туристі қабылдай алады деген сөз", - деп хабарлады ведомстводан.

 
Бұдан басқа, орналастыру орындарымен көрсетілген қызмет көлемі өткен жылмен салыстырғанда 64%-ға өсіп, 10,5 млрд теңгені құрады.
 

Курорттық аймақтарда орналастыру орындарының саны өткен жылмен салыстырғанда 11,5%-ға артып, 213 бірлікті құрады, нөмірлер саны 3770 бірлік және көрсетілген қызметтер көлемі 9,1 млрд теңгеге", - деп хабарлады Ақмола облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы.

 
Сондай-ақ, ведомство Щучинск – Бурабай курорттық аймағы - Қазақстанның туристификация картасының ТОП 10-на енгізілген елдің туристік әлеуетін іске асыру үшін басым аумақ екенін атап өтті.
 

2022 жылы Щучинск-Бурабай курорттық аймағында орналастыру орындарының саны 189 бірлікті құрайды, қордың жалпы сыйымдылығы – 3233 нөмір, бір жолғы сыйымдылығы 8584 төсек-орын. Қазірдің өзінде бар нөмірлік қор жазғы кезеңде шамамен 1 млн адамды қабылдауға және қызмет көрсетуге мүмкіндік береді", - деп толықтырды басқармада.

 

В Акмолинской области на господдержку АПК выделено 32,4 млрд тенге

24.05.2022, 15:23 10406
В Акмолинской области на господдержку АПК выделено 32,4 млрд тенге
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 24 МАЯ - В Акмолинской области на государственную поддержку АПК в 2022 году выделено 32,4 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2025 годы объем государственной поддержки отрасли АПК в 2022 году составляет 32,4 млрд тенге", - сообщается в документе, размещенном на сайте акимата Акмолинской области. 

 
-На субсидирование отрасли растениеводства выделено 12,1 млрд тенге (на повышение доступности СЗР - 8151,2 млн тенге, на субсидирование стоимости удобрений - 3171,4 млн тенге, на поддержку семеноводства - 789,0 млн тенге). 
 
-Субсидирование на поддержку развития животноводства - 4,7 млрд тенге. 
 
Отмечается, что поддержка развития животноводства осуществляется по двум направлениям: на повышение продуктивности и качества продукции животноводства, а также субсидирование племенного животноводства. 
 
- На инвестиционные вложения и субсидирование переработки - 11,3 млрд тенге (инвестиционные вложения - 10 653,7 млн тенге, на субсидирование затрат перерабатывающим предприятиям - 697,8 млн тенге). 
 
- Финансовое оздоровление и возмещение ставки вознаграждения по лизингу - 4,3 млрд тенге (финансовое оздоровление - 43,5 млн тенге, возмещение ставки вознаграждения по лизингу - 4279,8 млн тенге).
 
Ранее сообщалось, что депутаты предлагают создать в Казахстане государственные банки в сфере АПК, строительства и промышленности.
 

Предлагаем: кардинально усилить защиту прав и законных интересов вкладчиков, отказаться от выделения государственных средств для реализации госпрограмм и национальных проектов через коммерческие банки и квазигосударственные институты, создать в Казахстане государственные банки в сфере АПК, строительства и промышленности, приоритетом которых будет развитие экономики, а не спекуляции на валютной бирже и вклады в ноты Национального банка", - сообщил мажилисмен Айкын Конуров. 

 
Также сообщалось, что по поручению главы государства МСХ подготовило предложения по корректировке системы субсидирования АПК. 
 
Предложения в настоящее время рассматриваются созданной рабочей группой по повышению эффективности государственной поддержки АПК, куда вошли представители отраслевых ассоциаций и союзов, агробизнеса, науки, заинтересованных государственных и местных исполнительных органов, а также депутаты сената и мажилиса парламента РК. В настоящее время состоялось четыре заседания рабочей группы", - сказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.
 

В Акмолинской области объем производства колбасных изделий вырос на 31%

23.05.2022, 18:31 26201
В Акмолинской области объем производства колбасных изделий вырос на 31%
КОКШЕТАУ. 23 МАЯ - В Акмолинской области за период с января по апрель 2022 года объем производства колбасных изделий вырос на 31% и составил 1,2 тысячи тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В натуральном выражении произведено 25,9 тысячи тонн мяса, снижение на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, объем производства колбасных изделий составил 1,2 тысячи тонн, рост на 31,0%", - сообщается в документе, размещенном на сайте акимата Акмолинской области. 

 
Отмечается, что загруженность мясоперерабатывающих предприятий в среднем составила 83,1% (в 2021 году - 83,3%). 
 
Кроме того, сообщается, что объем производства обработанного молока составил 27,1 тысячи тонн, снижение на 17,2% к аналогичному уровню 2021 года, сливочного масла произведено 449 тонн, рост на 14,5%, сыра и творога - 263 тонны, снижение на 39,4%, кисломолочной продукции 2,3 тысячи тонн, рост на 2,3%. 
 
Подчеркивается, что загруженность молокоперерабатывающих предприятий составила 59,3% (в 2021 году - 71,6%). 
 
Также произведено растительного масла 4,8 тысячи тонн, снижение на 42,9 % к аналогичному периоду 2021 года. 
 
Загрузка мощностей предприятий переработки масличных культур в среднем составила 29,3% (в 2021 году - 51,2%). 
 

Произведено муки мелкого помола 77,9 тысячи тонн, рост на 63,0% к аналогичному периоду 2021 года. Загруженность предприятий по производству муки составила 29,4% (в 2021 году - 18,0%)", - отмечается в документе. 

 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области на складах социально-предпринимательской корпорации Kokske в настоящее время находится 78 тонн сахара.
 

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