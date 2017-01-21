ЭКСПО-2017 и НПП будут совместно вовлекать отечественных предпринимателей в подготовку выставки

Астана. 20 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Астане подписано Соглашение о сотрудничестве между АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" с целью вовлечения казахстанского бизнеса в подготовку и проведение ЭКСПО-2017, сообщила пресс-служба национальной компании.

Как отметили в пресс-службе, совместные усилия будут направлены на увеличение доли местного содержания в обслуживании выставки, а также привлечение малого и среднего бизнеса из регионов, передает Kazakhstan Today.

Глава нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов подчеркнул, что предстоящая выставка станет мировой площадкой для обсуждения и поиска ключевых решений в области зеленой энергетики. Кроме того, национальный проект даст толчок инновационному развитию страны.

"Выставка стала реальным национальным проектом, направленным на поддержку отечественного предпринимательства. Проект позволил не только сохранить, но и создал порядка 50 тыс. рабочих мест. В пиковые периоды на площадке работали 14 тыс. строителей и более 500 единиц техники. В целом, в строительстве объектов выставки задействовано 366 отечественных товаропроизводителей и заключено договоров на 52,5 млрд тенге", - сказал он.

По словам главы нацкомпании, эта цифра в два раза больше аналогичного показателя 2015 года. Подготовка к проведению ЭКСПО-2017 помогла создать новые рабочие места в регионах, обеспечив предприятия заказами на поставку продукции. Стоимость строительства объектов выставки за счет бюджета сократилась на 302 млрд тенге.

В свою очередь, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Тимур Кулибаев отметил высокую готовность объектов и организации выставки, а также то, что она открывает широкие возможности для бизнеса.

По его словам, на сегодняшний день заключено более 50 млрд контрактов для отечественных товаропроизводителей, и эта работа будет продолжена. "Очень важно то, что во время проведения ЭКСПО в Астану приедет большое количество людей, и, конечно, огромные возможности открываются для бизнеса столицы - это гостиницы, рестораны, различные развлекательные заведения, сфера обслуживания. Будет очень большой наплыв туристов из многих стран. Поэтому перед отечественным бизнесом стоят большие задачи по достойному проведению ЭКСПО", - сказал он.

Глава ЭКСПО-2017 добавил, что Выставка в Астане - это уникальный шанс для отечественных предпринимателей развивать сферу услуг. "ЭКСПО дает возможность в продвижении на глобальном рынке, популяризации отечественных брендов, налаживанию коммерческих связей. У нас есть прекрасная возможность развить туристскую индустрию - не только въездной, но и внутренний туризм. Более того, мы не ограничиваемся периодом подготовки и проведения ЭКСПО-2017. Огромный пласт работы предстоит и после выставки. Мы работаем над детальной концепцией развития территории в поствыставочный период", - подчеркнул Есимов.

Руководители ЭКСПО-2017 и НПП "Атамекен" пришли к единому мнению, что подписанное Соглашение не должно быть декларативным. Реализация документа, по их мнению, окажет существенную поддержку отечественному бизнесу, заключили в пресс-службе.

АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" создано 15 января 2013 года с целью подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Выставка пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Планируется, что в ней примут участие 100 стран, не менее 10 международных организаций, 10 компаний-лидеров инновационных технологий. В целом ожидается более 2 млн посетителей и порядка 5 млн посещений.

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