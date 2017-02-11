Греция подписала договор участия в ЭКСПО-2017

Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - В ходе проходящего сейчас рабочего визита комиссара ЭКСПО-2017 Рапиля Жошыбаева в Афины подписан договор участия Греции в выставке ЭКСПО в Астане, сообщает секретариат комиссара ЭКСПО-2017.

По информации секретариата, в рамках визита проведены встречи с министром окружающей среды и энергетики Георгиосом Статакисом, генеральным секретарем Министерства экономики и развития - комиссаром национальной секции Греции Илиасом Ксанфакосом, а также председателем правления крупнейшего национального агентства Греции "Enterprise Greece" Христосом Стайкосом, передает Kazakhstan Today.

"Жошыбаев подробно обсудил с греческими руководителями вопросы участия Эллады в астанинской выставке, а также проинформировал собеседников о глобальных инициативах президента РК Нурсултана Назарбаева, выделив последнее послание президента народу Казахстана "Третья модернизация РК: глобальная конкурентоспособность". В частности, он сообщил о переходе страны к новой экономической модели и планах по развитию новых индустрий с применением цифровых технологий. Комиссар пригласил греческий бизнес в будущем использовать возможности объектов ЭКСПО-2017, где будет создан международный технопарк IT-стартапов", - говорится в распространенном сообщении.

Министр энергетики Греции, в свою очередь, сообщил, что на выставке Греция намерена предоставить конкретные примеры энергетической инфраструктуры в соответствии с международными экологическими стандартами. Средиземноморская страна располагает значительным опытом в вопросах, связанных с возобновляемыми источниками энергии, в особенности солнечной энергией с показателем в 20%. Также Греция планирует увеличить долю ВИЭ на 30% до 2020 года.

По итогам встречи Жошыбаев и Ксанфакос подписали Договор участия греческой стороны в Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017".

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