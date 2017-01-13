Король Иордании прибудет в Астану на ЭКСПО-2017

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Король Иордании прибудет в Астану на ЭКСПО-201712.01.2017
Expo-2017  18:55

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Сегодня председатель правления национальной компании "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов встретился с комиссаром национальной секции Иордании на ЭКСПО-2017 Мухалладом Аль Омари и чрезвычайным и полномочным послом Иордании в РК Ахмедом Идрис Инабом, сообщили в пресс-службе "Астана ЭКСПО-2017".

По информации пресс-службы, в ходе встречи Есимов проинформировал о процессе передачи павильонов международным участникам выставки. 10 стран уже получили павильоны и приступили к тематическому оформлению экспозиции, передает Kazakhstan Today.

В свою очередь Мухаллад Аль Омари выразил благодарность за предоставленный павильон Иорданскому Хашимитскому Королевству и за возможность показать свои разработки по возобновляемым источникам энергии на выставке в Астане. "Сегодня мы посмотрели павильон Иордании и увидели колоссальный объем работ, проведенный организатором выставки. В ближайшее время приступим к оформлению и тематическому наполнению павильона", - сказал он.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Иордании в РК сообщил, что в период проведения ЭКСПО-2017 в Астане Казахстан посетит король Иордании, который примет участие в мероприятиях, приуроченных к Национальному дню данного государства.

По завершении встречи были подписаны договор участия Иордании в ЭКСПО-2017 и документы по передаче павильона этой стране.

Как уточнили в пресс-службе, на сегодняшний день, участие в ЭКСПО-2017 официально подтвердили 112 стран и 18 международных организаций.

АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" создано 15 января 2013 года с целью подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.
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