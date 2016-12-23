Общественный совет ЭКСПО-2017 принял 10 рекомендаций госорганам Казахстана

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании общественного совета ЭКСПО-2017 по вопросам организации и проведения Выставки приняты 10 основных рекомендаций, которые будут направлены правительству Казахстана для дальнейшего рассмотрения, сообщили в пресс-службе национальной компании "Астана ЭКСПО-2017".

Председатель правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов рассказал об основных достижениях, которых добилась компания в 2016 году. "Год оказался напряженным, но результативным. Я думаю, что, осмотрев выставочный комплекс, вы в этом убедились. Недавно президент открывал стелу на территории ЭКСПО. Глава государства отметил колоссальную работу, которая была нами проделана", - сказал он, передает Kazakhstan Today.

Есимов также отметил, что в результате проведенной работы в нацкомпании "сэкономили солидную сумму, которую точно озвучим, когда получим итоговую экспертизу по всем объектам".

В свою очередь, председатель Общественного совета ЭКСПО-2017, ректор Евразийского университета имени Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков высказался об идее создания на базе вуза Центра по подготовке гидов и экскурсоводов в 2017 году. "Гиды и экскурсоводы должны не только на отличном уровне владеть казахским, русским, английским, китайским, французским, турецким и другими языками, но и знать хорошо географию, историю, экономику Казахстана и мира, чтобы в наилучшем свете показать нашу страну иностранным туристам", - сказал он.

Он также озвучил рекомендации касательно открытия прямых авиамаршрутов Астана - Байконур - Астана и Алматы - Байконур - Алматы для развития внутреннего и въездного туризма на космический комплекс Байконур, а также решения вопроса о сокращении сроков рассмотрения заявок на допуск иностранных туристов на комплекс с 45 до 14 дней.

По информации пресс-службы, первое заседание Общественного совета ЭКСПО-2017 состоялось 26 января 2016 года. Стоит отметить, что за всю работу Общественного совета на протяжении года членами консультативно-совещательного органа было дано около 50 ценных рекомендаций и предложений. Правительству и госорганам на рассмотрение будут направлены основные 10 рекомендаций. В частности, о создании самостоятельного государственного органа по развитию туризма, о создании визовых и транспортных условий иностранным туристам для посещения космодрома "Байконур", о создании Центра гидов и экскурсоводов на базе Евразийского университета имени Л. Гумилева и другие. Все эти вопросы неоднократно поднимались на заседаниях Общественного совета и обсуждались с участием экспертов государственных органов, акимами областей и представителями общественности.

АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" создано 15 января 2013 года для подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Выставка пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Планируется, что в ней примут участие 100 стран, не менее 10 международных организаций, 10 компаний-лидеров инновационных технологий. В целом ожидается более 2 млн посетителей и порядка 5 млн посещений.

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