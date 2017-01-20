Талисманы выставки ЭКСПО-2017 отреставрируют с учетом пожеланий казахстанцев

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Директор департамента маркетинга и продвижения АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Аллен Чайжунусов сообщил, что маскоты (талисманы - прим. агентства) выставки ЭКСПО-2017 демонтированы и будут отреставрированы с учетом пожеланий казахстанцев, передает корреспондент агентства.

По словам Чайжунусова, маскоты Сауле, Куат и Молдир " были изготовлены за счет спонсорских средств. Отреставрируют их тоже за счет спонсоров.

Представитель нацкомпании пообещал, что при реставрации пожелания казахстанцев по внешнему виду маскотов будут учтены, чтобы они достойно представляли ЭКСПО-2017.

Чайжунусов напомнил, что в конкурсе эскизов талисманов выставки изначально победили маскоты несколько другой внешности, однако компания-победитель сняла с конкурса свою заявку, в связи с чем результаты были аннулированы.

По его мнению, избранные в качестве талисманов Сауле, Куат и Молдир - ничем не хуже и символизируют солнце, силу земли, воду и чистый воздух.

"Негативная реакция пошла после того, как было повреждение. Я не хотел бы комментировать, умышленное оно или не умышленное. Вопрос в том, что мы оперативно отреагировали, попросили спонсора учесть те замечания, которые возникли у людей", - сказал Чайжунусов.

Ранее СМИ сообщали, что одна из фигур - Сауле - подверглась акту вандализма, после чего была отправлена на реставрацию. Это событие привлекло к маскотам пристальное внимание казахстанцев. Выяснилось, что далеко не всем внешний вид талисманов выставки пришелся по душе. В социальных сетях началось бурное обсуждение маскотов, люди требовали, чтобы их переделали и сетовали, что некрасивые талисманы плохо скажутся на имидже Казахстана после выставки. После бурной критики в соцсетях было принято решение о реставрации талисманов с учетом пожелания общественности.

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