Узбекистан подписал договор об участии в ЭКСПО-2017

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Узбекистан подписал договор об участии в ЭКСПО-201714.02.2017
Expo-2017  14:42

Ташкент. 14 февраля. Kazakhstan Today - 13-14 февраля 2017 года состоялся рабочий визит комиссара "ЭКСПО-2017" Рапиля Жошыбаева в Республику Узбекистан, сообщает пресс-служба Нацкомпании.

В рамках визита были проведены встречи с министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан Ганиевым Элёром Маджидовичем и председателем правления АО НВК "Узэкспоцентр" - комиссаром национальной секции Узбекистана Иброхимом Эргашевым, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана подчеркнул, что в условиях уменьшения в мире запасов углеводородов огромное значение для устойчивого развития и увеличения конкурентоспособности экономики приобретает использование альтернативных источников энергии. Он сообщил, что на выставке будут продемонстрированы выпускаемые в Узбекистане солнечные панели, разработки узбекских специалистов в области малого гидроэнергооборудования. Кроме того, на выставке можно будет увидеть макет строящейся солнечной электростанции в Самаркандской области.

Во время встречи с комиссаром национальной секции Узбекистана Р. Жошыбаев рассказал о ходе подготовки к выставке и предстоящему собранию международных участников, которое пройдет в Астане 22-23 февраля 2017 года. И. Эргашев отметил, что узбекская сторона придает большое значение развитию "зеленых" технологий и участию в специализированной выставке. По словам комиссара национальной секции Узбекистана, ЭКСПО-2017 предоставляет прекрасную возможность продемонстрировать не только энергетические разработки и технологии, но и историю, культуру и традиции народа.

По итогам встречи комиссары Р. Жошыбаев и И. Эргашев подписали Договор участия узбекской стороны в Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017.
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