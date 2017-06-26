Выставку ЭКСПО-2017 уже посетили 400 тыс. человек

Астана. 26 июня. Kazakhstan Today - С момента открытия международной выставки "Астана ЭКСПО-2017" ее посетили 400 тыс. человек, передает Kazakhstan Today.

"ЭКСПО-2017 посетило 400 тыс. человек. К выставке проявили большой интерес во многих странах мира. Билеты приобрели граждане 55 стран. Мы наблюдаем приток туристов. С начала июня в аэропорт Астаны прибыло 140 тыс. зарубежных гостей, что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (46 тыс.)", - сказал председатель правления АО "НК Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов в ходе конференции "Туризм и Энергия будущего".

По его словам, нацкомпанией проведена большая работа по международному продвижению.

"Охват на текущий момент превысил 1,5 млрд человек. До завершения работы выставки запланировано охватить аудиторию в 2,5 млрд человек. Информация о выставке размещается в крупнейших международных аэропортах с суммарной проходимостью более 250 млн человек в месяц, реализуется стратегическое сотрудничество с компанией Google, реклама ротируется на ведущих мировых телеканалах", - отметил Есимов.

Он подчеркнул, что впервые в истории страны Казахстан и ЭКСПО-2017 были включены в рейтинг топ рекомендованных к посещению мест в 2017 году по версии авторитетного издания "Нью-Йорк Таймс", а также в топ по версии "Хафингтон Пост".

"Национальной компанией "Астана ЭКСПО-2017" проведено более 100 роуд-шоу с охватом порядка 3500 туроператоров по всему миру, принято участие в крупнейших международных туристских выставках, организованы инфотуры и конференции для туроператоров", - заключил он.

Международная конференция призвана стать эффективной дискуссионной площадкой для поиска новых возможностей и решений в области развития туризма, информирует пресс-служба нацкомпании.

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