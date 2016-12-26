Вьетнам работает над концепцией павильона на ЭКСПО-2017

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня председатель правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Вьетнама в РК Доан Тхи Суан Хиен и комиссаром национальной секции Вьетнама Нгуен Чунг Кхань, сообщили в пресс-службе национальной компании.
По информации пресс-службы, Есимов ознакомил вьетнамскую сторону с проводимой работой по подготовке к Выставке. В настоящее время представителям 8 государств переданы павильоны для наполнения. Также Есимов отметил, что Павильон Национальной секции Вьетнам готов к передаче и уже можно получать квартиры для сотрудников, передает Kazakhstan Today.
"Мы готовы оказать всяческое содействие вьетнамской стороне по участию на выставке ЭКСПО-2017. Вместе будем готовить торжественное мероприятие по случаю проведения Национального дня Республики Вьетнам - 29 августа. Кроме того, 9 июня состоится торжественное открытие выставки ЭКСПО-2017, в котором будут участвовать главы государств, таких как КНР, Россия, Индия, Пакистан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и т.д. Будем рады видеть высокопоставленных лиц Социалистической Республики Вьетнам", - сказал Ахметжан Есимов.
В свою очередь Нгуен Чунг Кхань рассказал о планах Вьетнама на ЭКСПО-2017. "Мы хотели бы провести ряд культурно массовых мероприятий на выставке ЭКСПО-2017. На данном этапе мы активно готовимся к наполнению павильона Вьетнам", - сказал он.
Стороны обсудили технические вопросы по подготовке павильона.
Просмотров: 0
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter