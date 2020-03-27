Пенсионные накопления в ЕНПФ превысили 11 трлн тенге

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 1 марта 2020 года пенсионные накопления казахстанцев превысили 11 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

Пенсионные активы АО "Единый накопительный пенсионный фонд" за первые два месяца работы в 2020 году увеличились на 283 млрд тенге. Таким образом, пенсионные накопления наших граждан достигли отметки свыше 11 трлн, рост за два месяца составил 3%", - сообщили в фонде.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) и составила 10,8 трлн тенге, увеличившись за последние 12 месяцев на 17%. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 257 млрд тенге (рост 25%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила почти 2 млрд тенге (рост 6%).

Отметим, общее количество индивидуальных пенсионных счетов по всем видам взносов АО "ЕНПФ" превысило 10 млн, а точнее - 10 498 852 единиц (без учета технических договоров: без ИИН, при отсутствии полных реквизитов). Рост с марта прошлого года составил 3%. Большую часть ИПС составляют обязательные пенсионные взносы - 9,9 млн (рост 3%), далее идут обязательные профессиональные пенсионные взносы - 514 тысяч счетов (рост 6%). Самое большое увеличение наблюдается по добровольным пенсионным взносам, на 1 марта 2020 года в ЕНПФ насчитывается 55 221 счетов по ДПВ, что на 12% выше показателя 2019 года.

Важно упомянуть работу ЕНПФ по так называемым техническим договорам, к которым относятся ИПС неидентифицированных вкладчиков (получателей), у которых отсутствует индивидуальный идентификационный номер (ИИН), а также указаны некорректные реквизиты в фамилии, имени, отчестве и дате рождения (ИПС без ИИН). С 1 марта 2019 года по 1 марта 2020 года сотрудникам ЕНПФ удалось определить более 20 тысяч подобных счетов, и сократить их общее количество на 11%. Таким образом, на 1 марта текущего года в ЕНПФ остаётся 186,8 тыс. технических договоров.

Средние накопления на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) по ОПВ (без учета технических договоров) составили 1,11 млн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 12%.

На счета вкладчиков за 2 месяца 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объёме 175,2 млрд тенге, что превысило показатели за первые 2 месяца 2019 года на 20%. Выплаты составили 32,1 млрд тенге, большая часть которых приходилась на выплаты по возрасту (12,2 млрд тенге), по выезду на ПМЖ за пределы РК (8,4 млрд тенге), переводы в страховые организации (5,4 млрд тенге), наследникам (5,2 млрд тенге). Чистый инвестиционный доход на счета вкладчиков (получателей) зачислен в размере 139,9 млрд тенге.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.

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