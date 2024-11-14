$1,15 млрд инвестирует Исламский банк развития в водную сферу Казахстана

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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Исламский банк развития инвестирует $1,15 млрд в водную сферу Казахстана. Соответствующее соглашение стороны подписали на Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29) в Баку, - Исламский банк развития инвестирует $1,15 млрд в водную сферу Казахстана. Соответствующее соглашение стороны подписали на Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29) в Баку, сообщила пресс-служба правительства.





Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров отметил, что это самый крупный проект, финансируемый Исламским банком за всю историю.





Кроме того, Исламский банк развития выделит безвозмездный грант в размере $3,5 млн на развитие водной отрасли Казахстана.





Также ИБР примет участие в реализации разработанного Министерством водных ресурсов и ирригации проекта "Развитие климатически устойчивых водных ресурсов". Ранее стороны подписали протокол переговоров по первому этапу проекта.





Первый этап финансируемого проекта предусматривает строительство 4 новых и реконструкцию 4 действующих водохранилищ, реконструкцию и капитальный ремонт 115 каналов, включая проект по подпитке Астанинского водохранилища. Строительные работы пройдут в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, области Жетысу и в городе Астане.





Кроме того, проект предусматривает техническое сотрудничество между ИБР и министерством в изучении проблем водных и речных бассейнов Казахским научно-исследовательским институтом водного хозяйства, а также оценку внедрения систем раннего реагирования для информационно-аналитического центра водных ресурсов.





В том числе планируется техническое оснащение республиканского государственного предприятия "Казводхоз" и строительство центра автоматизации для усовершенствования управления водными ресурсами.





Перед нами стоит задача по модернизации и адаптации водной инфраструктуры к происходящим климатическим изменениям. Финансирование таким авторитетным институтом, как Исламский банк развития, свидетельствует о высоком доверии к нашей стране, выстроенной инвестиционной политике и проводимым социально-экономическим реформам", - отметил Нурлан Байбазаров.