Система Orphus

Пенсионные взносы казахстанцев увеличились почти на 30%

23.02.2022, 20:23 3271
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - На 1 февраля 2022 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) сформированы пенсионные накопления на сумму 13,1 трлн тенге, сообщили в фонде, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным ЕНПФ, основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,7 трлн тенге. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 367,8 млрд тенге, сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила порядка 1,7 млрд тенге. 
 
За первый месяц 2022 года вкладчики ЕНПФ внесли почти на 30% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 февраля 2022 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объёме порядка 114,9 млрд тенге, что превысило показатель за аналогичный период 2021 года на 26,1 млрд тенге. Из общего объёма взносов 93,3% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ - 107,2 млрд тенге (рост 29%), по ОППВ поступило 7,6 млрд тенге (рост 28%), 72 млн тенге было перечислено по ДПВ (рост 149%). При этом, чистый инвестиционный доход за месяц составил 10,6 млрд тенге. 
 
Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 февраля 2022 года составило 11,7 млн единиц. Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) - 10 865 718 единиц. Далее идут счета, сформированные за счёт ОППВ, 550 405 единиц, количество счетов за счёт ДПВ в ЕНПФ сейчас 63 471 единица.
 
С начала года вкладчикам ЕНПФ выплатил 113,2 млрд тенге, большую часть составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на цели улучшения жилищных условий и лечение - 97,0 млрд тенге. Выплаты по возрасту - 6,6 млрд тенге, выплаты по наследству - 3,8 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - 3,5 млрд тенге, переводы в страховые организации составили - 1,6 млрд тенге, выплаты на погребение - 0,4 млрд тенге и выплаты по инвалидности - 0,2 млрд тенге.
 
Как отметили в фонде, сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 29 200 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила 548 741 тенге.
 

новости по теме

Нацбанк РК провел валютные интервенции на сумму $104 млн

24.02.2022, 13:29 961
Нацбанк РК провел валютные интервенции на сумму $104 млн
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Национальный банк Республики Казахстан провел валютные интервенции на сумму $104 млн, за эту неделю интервенции составили $137 млн, сообщили в пресс-службе Нацбанка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на 13.00 часов 24 февраля 2022 года Национальный банк Республики Казахстан провел валютные интервенции на сумму $104 млн. За эту неделю валютные интервенции составили $137 млн", - говорится в сообщении.

 
В Нацбанке отметили, что дополнительно будет сообщено о мерах по поддержке тенговых депозитов населения, которые будут реализованы правительством Республики Казахстан совместно с Национальным банком.
 

Национальный банк непрерывно проводит мониторинг ситуации на внутренних денежном и валютном рынках, а также мировых сырьевых рынках и при необходимости примет дополнительные меры по обеспечению финансовой стабильности. Очередное решение Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 9 марта 2022 года в 15.00 по времени Нур-Султана", - отметили в пресс-службе.

 
Напомним, Нацбанк РК принял внеочередное решение по уровню базовой ставки, обусловленное необходимостью поддержания стабильности цен на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора при существенном ухудшении геополитической ситуации, которая рассматривалась в рамках негативного сценария и планов антикризисных мер Нацбанка и правительства РК. С 24 февраля 2022 года базовая ставка установлена на уровне 13,5% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 14,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 12,5%.

Тем временем курс тенге стремительно падает по отношению к доллару США. В обменниках доллар продают уже по 472 тенге. 
 

Что будет с тенге на фоне эскалации конфликта вокруг Украины рассказали в Нацбанке

22.02.2022, 18:44 7266
Что будет с тенге на фоне эскалации конфликта вокруг Украины рассказали в Нацбанке
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - О том, как отреагирует тенге на возрастающую эскалацию конфликта вокруг Украины и антироссийские санкции, рассказала заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На фоне дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и возросших геополитических рисков волатильность на финансовых рынках резко возросла. Ожидание ужесточения антироссийских санкций и дальнейший выход глобальных инвесторов из российских активов оказывает давление на российский рубль", - сообщила Молдабекова.

 
Она отметила, что за последние сутки рубль ослаб на 4%. 
 

Учитывая ситуацию на рынке ключевого торгового партнера, которая влияет на все мировые и локальные рынки, риски для казахстанского финансового рынка также возросли. Ослабление рубля оказывает давление на тенге", - подчеркнула Молдабекова. 

 
По ее словам, тенге ослаб на 2,6%, с 426,5 до 437,80 тенге за доллар. 
 
Молдабекова подчеркнула, что мировые финансовые рынки остро отреагировали на повышение неопределенности дальнейшего развития ситуации: индекс EURO STOXX снизился на 2,17%; индекс DAX - на 2,07%; цена золота выросла до 1906 долларов за унцию.
 
Однако, по словам зампреда Нацбанка, поддержку тенге оказывают продажи экспортеров на фоне февральской налоговой недели и высокая цена на нефть, которая держится в диапазоне 92-97 долларов за баррель и достигала в отдельные моменты отметки 98-99. 
 

Мы внимательно отслеживаем ситуацию на финансовых рынках, в частности, развитие событий по ситуации с Украиной. Дальнейшая динамика рынков во многом зависит от характера и глубины санкций и их влияния на экономику РФ", - подчеркнула Молдабекова. 


Напомним, Касым-Жомарт Токаев сегодня, на заседании Совета безопасности РК поручил разработать антикризисный план в связи с обострением международной ситуации. 

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договор о сотрудничестве между Российской Федерацией и республиками. 

В последние дни обстановка в Донбассе обострилась - Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. 

Казахстан надеется на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине, заявил сегодня глава МИД РК Тлеуберди, добавив, что вопрос о признании ДНР и ЛНР Казахстаном не стоит. 
 

Обновлен состав совета директоров АО "Отбасы банк"

21.02.2022, 19:10 10871
Обновлен состав совета директоров АО "Отбасы банк"
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Председателем совета директоров АО "Отбасы банк" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") 21 февраля избран Канат Шарлапаев, председатель правления холдинга "Байтерек", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее, 16 февраля 2022 года, на заседании правления холдинга "Байтерек" были избраны новые члены совета директоров АО "Отбасы банк". Ими стали Адиль Мухамеджанов и Санжар Жамалов. Также в совет директоров банка были переизбраны председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова, Ерсаин Хамитов, независимые директора Нурлан Токобаев и Эльмира Ермекова, сообщает пресс-служба банка.
 
Всего в составе совета директоров "Отбасы банка" представлено семь человек.
 
Адиль Мухамеджанов и Ерсаин Хамитов в совете директоров банка будут представлять интересы холдинга "Байтерек".
 
Санжар Жамалов в совет директоров "Отбасы банка" вошел в качестве независимого директора. Он будет возглавлять комитет по аудиту и комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию.
 
Санжар Жамалов работает в ING Bank в Алматы на должности главы представительского офиса в Республике Казахстан, CFA Charterholder (дипломированный финансовый аналитик). В 2007 году окончил Карлов Университет, бакалавр Финансовой Математики (Факультет Математики и Физики), в 2010 году - университет Ньюкасла, Мастер по Международному Финансовому Анализу. Обучается в Кембриджском университете, Executive MBA, Judge Business School.
 
Переизбранный член совета директоров "Отбасы банка", независимый директор Нурлан Токобаев возглавит комитет по управлению рисками. Также он входит в совет директоров ТОО "Kazakhstan Project Preparation Fund" и ОАО "Оптима Банк" (Кыргызстан). Ранее Нурлан Токобаев занимал должность независимого директора совета директоров "Advance Bank of Asia" (Cambodia) и АО "Визор Капитал" (Казахстан), был председателем правления и председателем совета директоров АО "Коммерческий банк "Кредит-Стандарт" (Узбекистан). Нурлан Токобаев участвовал в разработке законопроектов по жилищно-строительным сбережениям и ипотечному кредитованию в Республике Казахстан.
 
Переизбранный член совета директоров "Отбасы банка", независимый директор Эльмира Ермекова возглавит комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам. Ранее Эльмира Ермекова занимала должность председателя правления АО "Учебный Центр Национального Банка Республики Казахстан". Также она была исполнительным директором АО "Казкоммерцбанк". Имеет 18-летний опыт работы в финансовой сфере, в том числе руководителем HR-направления Национального Банка РК, АО "Халык Банк", АО "Казахинстрах".
 
Срок полномочий членов совета директоров "Отбасы банка" - 3 года.
 

В январе из Казахстана за рубеж перевели 2,6 трлн тенге

19.02.2022, 21:08 17351
НУР-СУЛТАН. 19 ФЕВРАЛЯ - В прошлом месяце из Казахстана за рубеж перевели около 2,6 трлн тенге, сообщил, отвечая на запрос депутатов партии "Ак Жол", председатель агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно данным о подозрительных и пороговых операциях, в январе объем переводов за рубеж составил 2,6 трлн тенге", - сообщил Элиманов.

 
По его словам, это на 30% меньше, чем в январе 2021 года. Тогда за рубеж перевели 3,5 трлн тенге, пишет KazTag.  
 

В текущем году в три раза больше приостановлено подозрительных операций на общую сумму более 150 млрд тенге, которые имеют высокий риск незаконного перевода за пределы страны и направлены в правоохранительные органы. За счет принимаемых мер каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается", - подчеркнул Элиманов. 

 
По его словам, 92% операций приходится на девять стран. Больше всего средств - 1,1 трлн тенге переведено в США, в Россию - 814 млрд тенге, в Великобританию - 176 млрд тенге. В девятку стран также попали Германия, Лихтенштейн, Швейцария, Гонконг, и ОАЭ. 
 
По словам Элиманова, в настоящее время усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. 
 

Выявлены 36 фактов на сумму 4,9 млн долларов", - добавил глава АФМ. 

 
Он подчеркнул, что при рассмотрении вопроса об оттоке капитала из страны необходимо разграничивать отток, связанный с обычной деловой активностью предпринимателей либо экономической ситуацией в стране, и незаконный вывод капитала, зачастую связанный с преступной деятельностью. 
 

В настоящее время владение оффшорами не противоречит казахстанскому законодательству. В рамках внешнеэкономической деятельности существует множество законных оснований перечисления денежных средств за пределы страны, к примеру, в виде выплат дивидендов учредителям-нерезидентам. Ряд предприятий размещают денежные средства в иностранных банках по роду своей деятельности", - заявил Элиманов. 

 
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев поручил АФМ усилить поиск выведенных из Казахстана активов. 
 

Нацбанк сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам года

17.02.2022, 19:52 28926
Нацбанк сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам года
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Национальный банк Казахстана сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По предварительным данным, дефицит текущего счета составил 5,7 млрд долларов, сообщил начальник управления платежного баланса НБ РК Нурлан Оспанов.
 
Он подчеркнул, что постепенное возвращение мировой экономики к своему долгосрочному тренду роста привело к увеличению спроса на сырье и повышению цен на основные позиции казахстанского экспорта. В результате текущий счет несколько улучшился: по сравнению с 2020 годом дефицит сократился на 12,7%, или на 0,8 млрд долларов.
 

Адаптация экономики Казахстана к реалиям Covid-19, а также восстановление мирового спроса способствовали увеличению внешнеторгового оборота на 18,1%, до 99,6 млрд долларов. Данный рост обусловлен увеличением экспорта на 27,2%, до 60,2 млрд долларов, и импорта на 6,6%, до 39,4 млрд долларов. Как результат, торговый баланс сложился с профицитом в 20,7 млрд долларов", - добавил начальник управления платежного баланса НБ РК.

 
Экспорт в основном вырос за счет увеличения стоимостных поставок нефти и газового конденсата на 31,2%, до 31,1 млрд долларов. Поддержку экспорту также оказали цветные металлы, их доля выросла на 25,1%, до 6,1 млрд долларов, и черные металлы, показавшие рост на 55,6%, до 5,0 млрд долларов. Совокупная доля нефти и металлов в экспорте составила около 70%.
 
Импорт товаров увеличился на 6,6%, до 39,4 млрд долларов, приблизившись к уровню предкоронакризисного 2019 года. Потребительский импорт достиг рекордного значения за последние 6 лет - 12,3 млрд долларов. Ввиду реализации отложенных трат 2020 года, карантинных ограничений и роста платежеспособного спроса населения увеличилось количество покупок импортных автомобилей, компьютеров и мобильных телефонов. Совокупный рост этих товаров составил 1,5 млрд долларов (+53,3%).
 
Нурлан Оспанов добавил, что доходы прямых инвесторов увеличились на 56,4%, до 25,2 млрд долларов. При этом дивиденды возросли на 57,7% вследствие роста цен на сырье.
 

Рост доходов иностранных инвесторов и высокий уровень импорта не позволяют текущему счету перейти в положительную зону. Начиная с 2015 года текущий счет продолжает оставаться дефицитным, несмотря на локальные максимумы нефтяных цен в 2018 и 2021 годах", - сказал начальник управления платежного баланса НБ РК Нурлан Оспанов.

 

В январе в РК продано более 1 700 золотых слитков

17.02.2022, 19:44 29336
В январе в РК продано более 1 700 золотых слитков
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - 1 771 мерный слиток общим весом 68,6 кг продан банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в январе 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Всего с начала действия программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения продано 76 676 золотых слитков общим весом 2,8 тонны, сообщает пресс-служба Нацбанка.
 
Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 27% - 20 898 штук. Далее следуют 100-граммовые - 16 930 штук (22%) и 20-граммовые - 14 779 штук (19%), 5-граммовые - 13 566 штук (18%), 50-граммовые - 10 503 штуки (14%). В основном мерные слитки пользуются спросом в Алматы, Нур-Султане и Атырау.
 
С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 11 292 мерных слитка общей массой 275 кг, что составляет 15% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка.
 

В каких случаях банковские переводы будут считаться доходом - КГД разработал критерии

17.02.2022, 17:27 30091
В каких случаях банковские переводы будут считаться доходом - КГД разработал критерии
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан разработал проект критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Критерием отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, является получение 1 (одним) физическим лицом в течение 3 (трех) последовательных календарных месяцев от 100 (ста) и более разных лиц денежных средств на текущий банковский счет", - говорится в тексте документа. 

 
Также разработаны правила и срок представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по таким операциям в комитет государственных доходов. 
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь

Напомним, год назад в правительстве РК заявили, что планируют полноценно охватить налогообложением бизнес, который получает денежные переводы через мобильные приложения и не выдает фискальные чеки. 
 

Избран председатель правления Банка развития Казахстана

16.02.2022, 17:01 33356
Избран председатель правления Банка развития Казахстана
Фото: baiterek.gov.kz
 НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Решением единственного акционера в лице АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" председателем правления и членом Совета директоров АО "Банк развития Казахстана" (БРК) с 16 февраля текущего года избран Руслан Искаков, сообщили в пресс-службе БРК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
До нынешнего назначения он возглавлял дочернюю организацию холдинга - АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport".
 
Нового главу БРК коллективу представил председатель правления холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев.
 

Руслан Викторович обладает опытом работы более 18 лет в финансовых организациях, из них шесть лет плодотворно возглавлял КаzakhExport и с сегодняшнего дня он назначен главой Банка развития Казахстана. Хочу вам сказать, что это принцип меритократии в действии: человек, который успешно работал на банковском рынке и внутри нашего холдинга, теперь дошел до одной из самых высоких позиций. Я рассчитываю, что вы будете поддерживать его и работать успешно в режиме кооперации", - отметил Канат Шарлапаев, обращаясь к коллективу БРК.

 
Руслан Искаков родился в 1980 году. В 2003 году окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима с присвоением квалификации: экономист-менеджер.
 
С 2004 по 2006 годы работал сотрудником департамента риск-менеджмента АО "Казкоммерцбанк".
 
С 2006 по 2008 годы - начальник управления анализа проектных рисков департамента риск-менеджмента АО "Казкоммерцбанк".
 
С 2010 по 2011 годы - начальник отдела корпоративных клиентов АФ ДБ АО "Сбербанк России".
 
С 2011 по 2014 годы - заместитель директора департамента крупнейших клиентов ДБ АО "Сбербанк России".
 
С 2014 по 2015 годы - заместитель председателя правления АО "СК "КазЭкспортГарант".
 
С февраля 2016 года занимал должность председателя правления, члена Совета директоров АО "ЭСК "KazakhExport".
 
Также занимает неоплачиваемые должности, являясь членом Совета директоров АО "Центр развития торговой политики "QazTrade", членом Совета директоров АО "Baiterek Venture Fund" и первым вице-президентом Казахстанской федерации шахмат.
 
АО "Банк развития Казахстана" - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов