Доллар США укрепился по итогам торгов на 6 тенге

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Национальным банком сформирован отчетный платежный баланс по итогам 2021 года. Текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в 5,7 млрд долларов по сравнению с дефицитом в 6,6 млрд долларов за 2020 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сокращение дефицита текущего счета связано с двукратным ростом положительного сальдо торгового баланса за счет увеличения экспорта товаров, сообщает пресс-служба НБ РК

В сравнении с предварительными данными, опубликованными в январе 2022 года, текущий счет платежного баланса за 2021 год практически не изменился. Корректировка в сторону незначительного увеличения дефицита связана с уточнениями данных по международной торговле и поступившими отчетами респондентов.

В отчетном периоде экспорт товаров по сравнению с показателем за 2020 год вырос на 27,5%, до 60,3 млрд долларов. Увеличение в основном связано с ростом экспорта нефти и газового конденсата. Импорт товаров вырос на 7,1%, до 39,7 млрд долларов, что обусловлено ростом ввоза потребительских и промежуточных товаров. В результате положительное сальдо торгового баланса увеличилось вдвое, до 20,7 млрд долларов.

По итогам 2021 года дефицит баланса первичных доходов вырос на 60,5% и составил 24,2 млрд долларов. Увеличение дефицита произошло за счет роста доходов иностранных прямых инвесторов.

Чистый приток по финансовому счету (без учета резервных активов) за 2021 год составил 3,0 млрд долларов (14,8 млрд долларов в 2020 году). Более высокий прирост обязательств резидентов по сравнению с ростом их активов обеспечил по финансовым операциям чистый приток капитала, или чистое заимствование из остальных стран.

Резервные активы (без учета активов Национального фонда РК) по состоянию на 1 января 2022 года оценивались в 34,4 млрд долларов, что покрывает потребности финансирования 8,7 месяца казахстанского импорта товаров и услуг.