"Баспана" присоединена к Казахстанскому фонду устойчивости

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - В настоящее время завершился процесс добровольной реорганизации двух дочерних организаций Национального банка РК - АО "Баспана" в форме присоединения к АО "Казахстанский фонд устойчивости" (КФУ), передает Kazakhstan Today.

"Реорганизация компаний была проведена для объединения дублирующих функций с целью обеспечения финансовой стабильности банков второго уровня. Теперь действующие и планируемые государственные программы будут сконцентрированы в деятельности одного оператора – Казахстанского фонда устойчивости. Это позволит повысить эффективность и транспарентность работы объединенной организации и оптимизировать выделяемые для этого ресурсы (финансовые, человеческие и так далее)", - проинформировали в Национальном банке РК.

Оценку процессу реорганизации двух вышеперечисленных компаний дало международное агентство Fitch Ratings, опубликовавшее документ, в котором после проведенного анализа подтвердило долгосрочный рейтинг "КФУ" в иностранной и национальной валютах на уровне BBB/прогноз "Стабильный". Рейтинг отражает мнение Fitch о прочных связях "КФУ" с Республикой Казахстан.

Объединенная компания продолжит работу в части: содействия финансовой стабильности банковского сектора посредством финансовой поддержки банков второго уровня; выполнения государственной жилищной программы 7-20-25, разработанной в рамках реализации задач первой инициативы "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи", озвученной в Обращении Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу "Пять социальных инициатив Президента".

Что касается дальнейшего выкупа прав требования по займам у банков, то данный процесс будет проходить без лицензии на основании изменения закона РК "О банках и банковской деятельности в РК" от 1 января 2020 года. Это позволит банкам второго уровня производить уступку прав требования по банковским займам организации, входящей в структуру Национального банка", - сообщили в Нацбанке.

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