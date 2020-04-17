Задолженность казахстанцев по банковским займам и микрокредитам составляет порядка 4,4 трлн тенге

Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - Задолженность по банковским займам и микрокредитам имеют порядка 5,3 млн граждан на сумму 4,4 трлн тенге, сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков, передает Kazakhstan Today.

На сегодня задолженность по банковским займам и микрокредитам имеют порядка 5,3 млн граждан на сумму 4,4 трлн тенге и около 26,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 3,9 трлн тенге", - сказал Смоляков.

Он сообщил, что на 14 апреля текущего года подано заявок на отсрочку выплат по займам в совокупности 1,5 млн заемщиков и 12,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

Получили отсрочку 1 340 707 человек на сумму 186,1 млрд тенге (то есть порядка 89% от обратившихся граждан) и 9 822 субъектов МСБ на сумму 131,4 млрд тенге (81% от обратившихся субъектов МСБ).

На период приостановления выплат прекращается претензионно-исковая работа по заемщикам.

Для восстановления кредитной истории физических лиц предусмотрена возможность для заемщика по исправлению негативной кредитной истории в случае погашения более 50% просроченной задолженности в течение 12 месяцев и последующего исполнения обязательств.

Кроме того, совместно с банками осуществляется оперативное сопровождение реализуемых государством мер по поддержке населения и социальным выплатам.

Для скорейшего получения населением данных выплат банки зачисляют указанные выплаты на любые имеющиеся банковские счета.

На сегодня из общего количества граждан, которым одобрены социальные выплаты, более 92% уже имеют платежные карты.

Агентством совместно с Министерствами юстиции и финансов, Республиканской палатой частных судебных исполнителей проведена работа по отмене выставленных ими ограничительных мер.

В свою очередь, банки принимают меры по отмене своих требований, выставленных к банковским счетам, на которые поступают социальные выплаты.

Агентством и банками отработаны дистанционные алгоритмы открытия счетов, без необходимости посещения отделения банка, включая доставку платежных карт на дом. Услуги по дистанционному открытию счетов и доставке банковских карт предлагают 14 финансовых институтов: 13 банков и АО "Казпочта". Открытие счета осуществляется моментально в онлайн-режиме, а доставка карт - в кратчайшие сроки. Снятие наличных денег возможно без использования платежной карты в 4 банках, на которые приходится 82% всех банковских счетов населения и 84,4% граждан, которым уже одобрены социальные выплаты.

Дополнительно банкам сообщено о недопустимости взимания комиссий по любым операциям клиентов, связанным с социальными выплатами, включая открытие и ведение банковского счета, снятие или перевод денег с такого счета.

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка отметил, что для преодоления негативных последствий пандемии коронавируса, поддержания кредитования бизнеса и снижения рисков, связанных с долговой нагрузкой заемщиков, приняты дополнительные антикризисные меры:

1) введены временные контрциклические меры пруденциального регулирования на период с 30 марта по 30 сентября 2020 года;

2) разработана и реализуется Программа льготного кредитования МСБ, на которую выделено 600 млрд тенге;

3) предусмотрена отсрочка платежей заемщикам, пострадавшим от ЧС.

Временные меры пруденциального регулирования направлены на высвобождение капитала и ликвидности на кредитование, прежде всего субъектов малого и среднего бизнеса.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции и ее негативным влиянием на экономику Казахстана для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, пострадавших в результате чрезвычайного положения, по поручению президента Республики Казахстан Национальным банком совместно с Агентством разработана Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ).

Программа реализуется путем предоставления банками второго уровня льготных кредитов под 8% на 12 месяцев на пополнение оборотного капитала субъектам МСБ, в том числе индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения.

Определены 13 банков-участников, которые прошли независимую оценку качества активов (AQR) и имеют в своем портфеле займы субъектам МСБ.

Банкам-участникам программы запрещено использовать выделенные средства на приобретение государственных и негосударственных ценных бумаг, размещение на депозитах в других банках, приобретение иностранной валюты.

По состоянию на 14 апреля от субъектов малого и среднего бизнеса поступила 1131 заявка на сумму 213,9 млрд тенге, из которых одобрено 92 на сумму 41,7 млрд тенге.

Выработан оптимальный механизм согласования заявок банков на финансирование по программе, чтобы сократить сроки получения финансирования заемщиками.

В целях поддержки населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения Агентством принят ряд оперативных мер: установлен запрет на начисление штрафов и пени за просрочку платежей по всем займам (микрокредитам), а также запрет на начисление вознаграждения по беззалоговым потребительским займам физических лиц, по которым просрочка платежей превышает 90 календарных дней; предусмотрено приостановление с 16 марта до 15 июня 2020 года выплат основного долга и вознаграждения по договорам банковского займа и микрокредита физическим и юридическим лицам, путем отсрочки платежей.

Данные требования распространяются на все банки второго уровня, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, включая ломбарды, компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества.

Отсрочка платежей предоставляется: физическим лицам: социально уязвимым слоям населения (СУСН), получателям адресной социальной помощи (АСП), зарегистрированным безработным, иным гражданам, испытывающим финансовые трудности; субъектам МСБ пострадавших отраслей экономики или чье финансовое состояние ухудшилось.

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