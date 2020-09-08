Нацбанк принял решение о сохранении базовой ставки

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с сохранением процентного коридора +/-1,5 процентных пункта, передает Kazakhstan Today.

Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,50% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 7,5%", - информирует пресс-служба Нацбанка РК.

Решение принято с учетом баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Проинфляционные риски выражаются в слабозаякоренных инфляционных ожиданиях, в повышении волатильности на финансовых рынках на фоне нарастания санкционной риторики в отношении России, ожиданиях более медленного восстановления спроса на нефть и риске дальнейшего стимулирования экономической активности фискальными и квазифискальными мерами.

При этом наблюдается влияние и дезинфляционных факторов, связанных с сокращением экономической активности, замедлением потребительского спроса и ожидаемым снижением цен на продовольственные товары на мировых рынках.

Текущий уровень базовой ставки позволит сохранить контроль над динамикой инфляционных процессов и обеспечить плавное замедление годовой инфляции на среднесрочном горизонте.

Очередное плановое решение Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 26 октября", - отметили в пресс-службе НБРК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства