В Казахстане изменился порядок предоставления микрокредитов

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения и дополнения в постановление правления Национального банка РК от 29 ноября 2019 года №232 "Об утверждении порядка заключения договора о предоставлении микрокредита в том числе требований к содержанию, оформлению, обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, формы графика погашения микрокредита", передает Kazakhstan Today.

Устанавливается процедура досудебного урегулирования задолженности физических лиц по микрокредитам. Микрофинансовая организация обязана уведомить заемщика о возникновении просрочки по микрокредиту не позднее 15 календарных дней с даты ее возникновения. Заемщик вправе обратиться в МФО с заявлением об урегулировании вопроса погашения задолженности в течение 30 календарных дней с даты наступления просрочки. МФО в течение 15 календарных дней рассматривает заявление заемщика и в письменной форме сообщает о принятом решении", - сообщает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка

По данным ведомства, при отсутствии обращения от заемщика и/или недостижении соглашения с заемщиком, МФО имеет право взыскать задолженность на основании исполнительной надписи нотариуса.

Отсутствие обязательной процедуры досудебного урегулирования задолженности по микрокредитам приводит к тому, что МФО принимают меры по принудительному взысканию задолженности практически сразу после возникновения просрочки и не дают возможности заемщикам предложить варианты урегулирования вопроса, что в свою очередь ведет к росту социального напряжения. Установление процедуры досудебного урегулирования задолженности физических лиц по микрокредитам позволит снизить социальное напряжение и уменьшить риски увеличения проблемных обязательств", - отметил директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства Александр Терентьев.

Помимо этого, документ предусматривает оптимизацию оформления и содержания договора о предоставлении микрокредита. В частности, участники рынка внесли предложения о возможности включения дополнительных сведений в график погашения микрокредита.

К примеру, при реструктуризации микрокредита отсроченные платежи должны фиксироваться в графике погашения, поскольку остаются обязательством заемщика", - пояснили в агентстве.

По новым правилам, на титульном листе договора теперь обязательно прописывается информация о дате договора, сумме микрокредита, процентной ставке, сроках исполнения договора и других обязательных условиях.

Дублирующие условия микрокредита при заключении соглашения об открытии кредитной линии теперь не обязательно прописывать в акцессорном договоре.

Еще одно дополнение исключает вероятность заключения договора микрокредита на основании примерных условий. Так, МФО теперь будут оказывать услуги на условиях договора присоединения.

Поправка позволит гарантировать прозрачность и доступность условий договоров микрокредита, их условий для восприятия клиентами, а также обеспечит защиту прав заемщика в случае расторжения договора о предоставлении микрокредита и/или оспаривания его в суде. В целом изменения и дополнения разработаны в целях защиты прав потребителей микрофинансовых услуг, повышения прозрачности и ответственности микрофинансовых организаций, недопустимости ими совершения недобросовестных действий", - резюмировал Терентьев.

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