В Казахстане начался прием заявок на снятие пенсионных накоплений для лечения

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - С 25 февраля 2021 года АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (дочерняя организация холдинга "Байтерек"), уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) начинал принимать заявки на оплату лечения на территории Республики Казахстан через онлайн-платформу www.enpf-otbasy.kz, передает Kazakhstan Today.

Для использования ЕПВ на оплату лечения заявителю нужно открыть специальный текущий счет в приложении "ЖССБ24". Авторизоваться на платформе www.enpf-otbasy.kz с помощью ЭЦП, выбрать цель "лечение" и подать заявление на ЕПВ, подписав его ЭЦП.

ЕНПФ в течение 5 рабочих дней переводит сумму ЕПВ на спецсчет получателя. После поступления средств на спецсчет, получатель обращается к профильному медицинскому специалисту для проведения диагностики. После получения заключения профильного специалиста, получатель обращается в медицинскую организацию по месту своего прикрепления и подает заявление о предоставлении заключения врачебной комиссии, с приложением копии документа, удостоверяющего личность. Врачебная комиссия в течение 5 рабочих дней с даты обращения принимает решение о направлении заявителя на лечение по медицинским показаниям по утвержденной форме или отказывает заявителю. В течение 2 рабочих дней секретарь комиссии выдает заключение клиенту.

После получения положительного заключения, клиент выбирает медицинскую организацию, в которой он хочет пройти лечение и заключает с ней договор, содержащий информацию о наличии у медицинской организации лицензии на данный вид деятельности, вид медицинских услуг и установленный диагноз из заключения врачебной комиссии, реквизиты медицинской организации. Загружает на платформу заключение врачебной комиссии и договор, заключенный с медицинской организацией. "Отбасы банк" в течение 5 рабочих дней проверяет соответствие документов и перечисляет средства со спецсчета клиента на счет медицинской организации.

Документами, подтверждающими целевое использование ЕПВ на оплату лечения, являются:

1) заключение ВКК;

2) договор об оказании медицинских услуг, заключенный между медицинской организацией и получателем (с приложением нотариально заверенного перевода в случаях, когда договор составлен на иностранном языке), и (или) договор между продавцом и получателем на приобретение лекарственных средств.

В случае не предоставления получателем документов, подтверждающих целевое использование ЕПВ, средства подлежат возврату в ЕНПФ в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты поступления на специальный счет.

Согласно правилам использования ЕПВ для оплаты лечения, в список оплачиваемых медицинских услуг входит:

1) лечение орфанных заболеваний по перечню, определяемому уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с пунктом 3 статьи 177 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения;

2) стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории РК (протезирование зубов, имплантация);

3) реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии;

4) радионуклидная и радиойодтерапия;

5) радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож);

6) протонная терапия;

7) офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения).

При уступке ЕПВ переводятся в течение 5 (пяти) рабочих дней уполномоченным оператором со специального счета заявителя на специальный счет получателя.

В случаях использования получателем ЕПВ супруга и (или) близких родственников после одобрения заявки в личном кабинете вашего родственника появится окно на принятие уступленных средств. Принимающая сторона нажимает кнопку "Согласен" и подписывает соглашение об уступке с помощью ЭЦП. В появившемся окне необходимо указать сумму ЕПВ свыше порога достаточности, которую планируется использовать совместно с уступленными средствами. Если же у получателя нет собственных пенсионных средств и он планирует использовать только уступленные средства, то эта графа должна остаться пустой. Далее нужно сформировать заявку и подписать заявление на ЕПВ и об удержании ИПН. Важно помнить, что с уступленных средств второй раз ИПН не будет списываться.

ЕПВ используется неограниченное число раз и на любые цели, перевод средств осуществляется только безналичным способом. При недостаточности части суммы ЕПВ на лечение, дополнительно могут быть использованы собственные средства получателя.

На сегодняшний день мы получили свыше 192 тысяч заявок от казахстанцев, которые планируют использовать единовременные пенсионные выплаты в целях улучшения жилищных условий. 99 495 из них получили одобрение в ЕНПФ на общую сумму 504 млрд тенге. Из них 12 540 заявителей уже погасили частично/полностью свои жилищные займы в "Отбасы банке" на сумму более чем 41 млрд тенге", - отметила председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова.

АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" - единственный банк в стране, реализующий систему жилищных строительных сбережений. Банк состоит в Европейской федерации строительных сберегательных касс (ЕФССК) и в Международном союзе жилищного финансирования. Единственным акционером АО "Отбасы банк" является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

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