БРК презентовал финансовые инструменты польским бизнесменам

Ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев на фоне изменений рыночных ставок и ситуации на рынке незначительно снижены: до 13,8% по депозитам без пополнения и до 12,6% по депозитам с правом пополнения. При этом сберегательные депозиты на 12 месяцев без права пополнения остаются самыми доходными.

Максимальные ставки по срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев были повышены на 0,2 процентного пункта в связи с наблюдаемым откликом рыночных ставок банков на рост инфляции и спросом на данные виды депозитов.

НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на ноябрь 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В АРРФР рассказали, что в сентябре 2021 года международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги "Нурбанка" на уровне "В-/В" и долгосрочный рейтинг банка по национальной шкале на уровне "kzBB-". Прогноз - "Стабильный".

По информации пресс-службы АРРФР, статус крупного участника дает право приобрести 100% доли участия в ТОО "JP Finance Group" и, соответственно, косвенно приобрести 87,87% к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций АО "Нурбанк".

НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций одобрена выдача Эльдару Сарсенову согласия на приобретение статуса крупного (косвенного) участника АО "Нурбанк", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - Эксперты АО "Центр развития трудовых ресурсов" (АО "ЦРТР") провели исследование по размерам пенсионных отчислений выпускников 2017 года, в ходе которого выявили, что спустя три года после завершения учебы выпускники магистратуры зарабатывают в среднем на 35% больше выпускников бакалавриата, а наивысшая заработная плата - у магистров делового администрирования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Исследования проводились на основе информации Министерства образования и науки РК о 120 тыс. выпускниках 2017 года, которая использовалась для составления рейтингов университетов в 2018 году, а также с учетом их пенсионных взносов за анализируемый период, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Из общего количества выпускников 105,4 тыс. человек завершили бакалавриат, в том числе 77,5 тыс. - очную форму обучения, 13,8 тыс. - магистратуру, 858 человек - резидентуру и докторантуру. Отмечу, что по состоянию на август текущего года 286 человек от общего числа выпускников скончались, а 773 числятся выбывшими из Казахстана", - сообщил директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Аналитик отметил, что большинство учащихся к моменту выпуска уже успели поработать. В 2016 году у 44,3 тыс. будущих выпускников бакалавриата (42%) уже имелись пенсионные взносы, а среди магистров отчисления были у 8,8 тыс. человек (63,8%).

Таким образом, за год до выпуска опыт официальной работы имели 53,7 тыс. человек (44,8%). В 2017 году это количество выросло до 78,4 тыс. человек (65,3%), а в 2018 - до 87,8 тыс. человек (73%). Совокупно после завершения обучения за 2017 - 2020 годы хотя бы один раз имели официальные пенсионные отчисления 104,9 тыс. человек, или 87% выпускников", - рассказал Дмитрий Шумеков.

Проведенный анализ пенсионных отчислений цензурированной выборки (из расчета средней годовой заработной платы были исключены по 5% выпускников с максимальными и минимальными ее объемами) выпускников 2017 года показал, что наибольший прирост заработной платы имеют завершившие докторантуру PhD. В период с 2017 по 2020 годы ее значение выросло в 2,5 раза.

Меньше всего выросла средняя заработная плата у выпускников заочного бакалавриата - в 1,7 раза, а у бакалавров, завершивших очную форму обучения, она выросла в 2 раза, в то время как у магистров зарплата выросла в 1,8 раза.

В абсолютных значениях средний доход выпускника докторантуры в 2020 году составил 330,3 тыс. тенге, магистратуры – 227,7 тыс. у завершивших очную форму обучения и 579,3 тыс. – заочную, бакалавриата - 165,1 тыс. у очников и 187,9 тыс. - у заочников.

Таким образом, спустя три года после завершения обучения заработная плата магистров, но уже без разделения на очную и заочную формы обучения, составляет в среднем 230,5 тыс. тенге, что на 35% выше аналогичного показателя среди выпускников бакалавриата. У выпускников докторантуры она составляет 336,5 тыс. тенге, что на 97% выше, чем у бакалавров (170,8 тыс. тенге) и на 46% выше, чем у магистров", - сообщил аналитик.

В разрезе направлений подготовки среди бакалавров наибольшая заработная плата сложилась среди завершивших обучение по направлению "5B100000 Военное дело и безопасность", где она составила в 2020 году в среднем 268,5 тыс. тенге. Кроме того, сравнительно высокая заработная плата у выпускников по направлению "5B130000 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" - 207,9 тыс. тенге, а также "5B070000 Технические науки и технологии" - 200,9 тыс. тенге. Наименее высокая заработная плата сложилась у выпускников "5B120000 Ветеринария" - 129,6 тыс. тенге, а также "5B080000 Сельскохозяйственные науки" - 130,6 тыс. тенге.

Среди выпускников бакалавриата в разрезе конкретных специальностей наибольшую заработную плату получают окончившие "5B074300 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" - более 1 млн тенге. Кроме них, высокая, хотя и в разы меньшая заработная плата у выпускников "5B070800 Нефтегазовое дело" (338,4 тыс. тенге), "5B071500 Морская техника и технологии" (298,7 тыс.), "5B070700 Горное дело" (276,1 тыс.), "5B070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых" (257,4 тыс.), "5B100200 Системы информационной безопасности" (268,5 тыс.).

Что касается магистров, то наибольшая заработная плата - у завершивших обучение по "6M052000 Деловое администрирование" (614,8 тыс. тенге), "6M051400 Связь с общественностью" (500,7 тыс.), "6M070700 Горное дело" (391,6 тыс.), "6M070800 Нефтегазовое дело" (386 тыс. тенге), "6M070400 Вычислительная техника и программное обеспечение" (374,7 тыс. тенге).

Касательно университетов Дмитрий Шумеков сообщил, что лидерами по уровню заработных плат выпускников являются алматинские КБТУ (415,6 тыс. тенге), КИМЭП (380,4 тыс. тенге), Академия гражданской авиации (347,6 тыс. тенге), МУИТ (327,8 тыс. тенге), а также Финансовая академия города Нур-Султана (325,4 тыс. тенге).

$1 = 425,3 тенге.