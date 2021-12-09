В Казахстане изменился порядок определения рыночного курса обмена валюты

НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Совместным постановлением правления Национального банка РК и приказом министра финансов РК от 26 ноября 2021 года внесены изменения в порядок определения рыночного курса обмена валюты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Минфин, рыночный курс обмена валют определяется ежедневно в рабочие дни, когда АО "Казахстанская фондовая биржа" проводит торги по иностранным валютам, в следующем порядке:

по доллару рыночный курс обмена валюты определяется как средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару, сложившийся по состоянию на 15.30 по времени Нур-Султана;

по другим иностранным валютам рыночный курс обмена валют по отношению к тенге определяется как кросс-курс, рассчитанный с использованием рыночного курса доллара по отношению к тенге и курсов данных валют к доллару, сложившихся по состоянию на 16.00 по времени Нур-Султана в соответствии с котировками спроса, полученными по каналам информационных агентств.

Национальный банк в день проведения торгов на бирже фиксирует курсы иностранных валют по отношению к тенге для иностранных валют.

Постановление и приказ вводятся в действие с 18 декабря 2021 года.