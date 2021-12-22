Казахстанцы активно скупают золотые слитки

Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Общий вес проданных слитков составил 129,2 килограмма. Наибольшим спросом они пользуются в Алматы, Нур-Султане и Атырау, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Слитки продают банки второго уровня и отдельные небанковские обменные пункты.
Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продан 71 631 золотой слиток общим весом 2,6 тонн.
Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 28% или 19 816 штук. Далее следуют стограммовые слитки, их продано 15 911 штук (22%) и двадцатиграммовые – 13 779 штук (19%)".
Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день", - сообщили в Нацбанке.
В то же время на обратный выкуп принято 10 538 мерных слитков общей массой 257 килограммов, что составляет 15% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые банками второго уровня и обменными пунктами на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка.
Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку", - проинформировали в Нацбанке.
В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.