Сбербанк окажет необходимую поддержку дочерним банкам в Беларуси и Казахстане

НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 февраля, составил 13,1 трлн тенге. Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 13 096,03 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 7,7 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба фонда, на 1 февраля в рамках направлений, одобренных советом по управлению Национальным фондом РК, основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты представлены следующим образом:

- государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 106,21млрд тенге (38,99% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах - 3,4% годовых;

- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 2 257,71млрд тенге. Их доля в портфеле составила 17,24%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 1,6% годовых;

- облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 676,01млрд тенге, доля в портфеле составила 12,80%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах - 5,5% годовых;

- облигации банков второго уровня РК на сумму 949,57 млрд тенге (7,25%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,2% годовых.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом:

инвестиции в национальной валюте - 68,17%, в долларах - 31,77%, в российских рублях и другой валюте - 0,06% портфеля пенсионных активов.

В результате снижения рынка акций и роста доходностей на облигации как на внешних, так и на внутреннем рынках, произошедших на фоне ожиданий более стремительных темпов ужесточения монетарной политики ФРС, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года составил 12,13 млрд. тенге. По состоянию на 1 февраля доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с февраля 2021 года по январь 2022 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 9,73% при инфляции в размере 8,50%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 1,23%.

Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет 7,7 млрд тенге.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО "JusanInvest", составили 3,48 млрд тенге. На них были приобретены: ноты НБРК (36,73% портфеля), паи ExchangeTradedFunds (ETF) (27,83%), ГЦБ Министерства финансов РК (24,75%), активы в денежных средствах на инвестиционных счетах (10,69%). 66,88% портфеля представлено в тенге, 33,12% - в долларах.

В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов с момента передачи в доверительное управление составила 7,36%.