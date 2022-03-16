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Нарушителям запрета на вывоз валюты грозит ответственность - КГД

15.03.2022, 17:49 5406
Нарушителям запрета на вывоз валюты грозит ответственность - КГД
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - В Комитете государственных доходов предупредили об ответственности за нарушение запрета на вывоз валюты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наличные деньги и денежные инструменты в иностранный валюте не должны превышать в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США по курсу Национального банка Республики Казахстан. Также нельзя иметь при себе (в багаже) золотые слитки аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционные монеты из золота Altyn Barys и из серебра Kumis Barys, выпускаемые Национальным банком Республики Казахстан, а также аффинированное золото свыше 100 граммов", - напомнили в КГД. 

 
В комитете рекомендуют при переходе государственной границы заранее рассчитать на день выезда имеющуюся при себе (в багаже) сумму наличных денег.
 

В случае нарушения запрета лица будут привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - предупредили в ведомстве.

 
Так, физлицам за нарушение запрета грозит административный штраф в размере 15 МРП (45 тысяч 900 тенге). Также по решению суда указанные деньги и товары могут быть конфискованы в доход государства. 
 

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Общий объем привлеченных через МФЦА инвестиций составил 6,2 млрд долларов - Келимбетов

15.03.2022, 18:03 5026
Общий объем привлеченных через МФЦА инвестиций составил 6,2 млрд долларов - Келимбетов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Управляющий Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) Кайрат Келимбетов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах работы центра за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также глава МФЦА отчитался о выполнении поручений по репатриации капитала и редомициляции компаний из зарубежных юрисдикций в Республику Казахстан, сообщает Акорда.
 
Президент обратил внимание на особую важность указанных процессов, подчеркнув, что они не только обеспечат возврат крупных активов в Казахстан, но и продемонстрируют конкурентоспособность МФЦА на региональном уровне.
 

На данный момент в МФЦА зарегистрировано 1236 компаний из 63 стран мира. Совокупный объем привлеченных инвестиций через площадку МФЦА составляет 6,2 млрд долларов. Через биржу МФЦА Astana International Exchange (AIX) привлечено порядка 321 млн долларов акционерного капитала и 1,65 млрд долларов долгового капитала. Торговыми членами биржи МФЦА являются 18 казахстанских и 11 международных брокеров", - рассказал Келимбетов. 

 
Он также сообщил, что количество компаний, лицензируемых комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA), удвоилось за 2021 год и достигло 46. 
 
В прошлом году AFSA впервые выдал лицензию исламскому банку и компании исламского финансирования. 
 
Кроме того, судом МФЦА и Международным арбитражным центром в совокупности рассмотрено более 1000 споров, сообщил глава МФЦА.

Ранее президент дал ряд поручений главе Министерства культуры и спорта Абаеву.
 

Министерства не освоили 55 млрд тенге бюджетных средств с начала года

15.03.2022, 12:44 7306
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Министерства не освоили 55 млрд тенге бюджетных средств с начала года. Об этом сообщил на заседании правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Расходы государственного бюджета исполнены на 96,9%, республиканского - на 97,7%, местных бюджетов - на 96%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 2 трлн 683 млрд тенге. Неисполнение составило 64 млрд тенге, из них 9 млрд тенге - экономия. Не освоено 55 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах образования и науки, здравоохранения, внутренних дел, финансов и сельского хозяйства", - сообщил Ерулан Жамаубаев.

 
По его словам, основными причинами неосвоения стали: длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм), несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.
 

Расходы местных бюджетов составили 1 трлн 138 млрд тенге. Не исполнено - 47 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму почти 2,6 трлн тенге. На 1 марта им выделено 310 млрд тенге, из них освоено 96,8%. Не исполнено - 10 млрд тенге, в том числе экономия - 4 млрд тенге, не освоено - 6 млрд тенге", - сказал министр.

 
Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: городах Нур-Султане и Алматы, Туркестанской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.
 

В государственный бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило на сумму 2 трлн 724 млрд тенге, или план (2 548 млрд тенге) исполнен на 106,9%. В республиканский бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило почти 2 трлн тенге, или план исполнен на 100,9%. План по доходам перевыполнен на 18 млрд тенге, из них налоги на 9 млрд тенге", - проинформировал Ерулан Жамаубаев. 

 
Основная сумма перевыполнения по налогам приходится на НДПИ (8 млрд тенге), КПН (7 млрд тенге) и ЭТП на сырую нефть (5 млрд тенге). На перевыполнение плана по НДПИ повлиял рост цен за два месяца 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на основные экспортные позиции (медь - 20%, свинец - 13,2%, цинк - 33,1%, алюминий - 53,4%, уран - 24,6%) в среднем на 18,8%.
 
Также по результатам налогового администрирования недропользователей поступило порядка 16,5 млрд тенге (в том числе по АО "АрселорМиттал Темиртау" на сумму 16,2 млрд тенге).
 
Доходы местных бюджетов исполнены на 127,7% и составили 727 млрд тенге. План перевыполнен на 158 млрд тенге, из них по налогам - на 142 млрд тенге. Планы по доходам перевыполнены почти во всех регионах, за исключением Шымкента (5 млрд тенге).
 

ЕАЭС и КНР разработают проект независимой международной валютно-финансовой системы

14.03.2022, 21:23 13921
МОСКВА. 14 МАРТА - ЕАЭС и КНР разработают проект независимой международной валютно-финансовой системы. Первый образец проекта будет представлен до конца этого месяца , передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В режиме видеоконференции 11 марта прошел экономический диалог "Новый этап валютно-финансового и экономического сотрудничества Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики. Глобальные преобразования: вызовы и решения". Организаторами сессии выступили Евразийская экономическая комиссия и Китайский народный университет (RDCY), сообщает официальный сайт Евразийской экономической комиссии. 
 
Как подчеркнул министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, Китай первым в мире перешел к этапу восстановления национальной экономики.
 

С учетом общих вызовов и рисков, связанных с замедлением мировой экономики и ограничительными мерами в отношении государств ЕАЭС и Китая, наши страны должны активизировать практическое сотрудничество как на уровне регулярных экспертных диалогов, так и в плоскости совместных мер и проектов", - заявил министр.

 
Декан Института финансов RDCY Ван Вэнь подчеркнул близость позиций стран ЕАЭС и КНР по многим вопросам глобальной повестки развития и выразил поддержку интенсификации евразийско-китайского диалога.
 
По итогам обсуждения было решено разработать проект независимой международной валютно-финансовой системы. Предполагается, что она будет основана на новой международной валюте, которая будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров. Первый проект будет представлен для обсуждения до конца марта.
 
Участники диалога также рассмотрели практические аспекты сотрудничества ЕАЭС и КНР в сфере энергетики и информационных технологий, торговли биржевыми товарами, а также меры по адаптации стран к внешнему экономическому давлению.
 

Наблюдается рост спроса на наличную валюту - Нацбанк

14.03.2022, 19:45 15116
Наблюдается рост спроса на наличную валюту - Нацбанк
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - В Национальном банке РК сообщили о наблюдающемся в настоящее время на фоне реализации внешних шоков росте спроса на наличную иностранную валюту, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Банки второго уровня Казахстана обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов в виде остатков на счетах, депозитах и ценных бумагах, сообщили в пресс-службе регулятора.
 

При этом, удовлетворение спроса на наличную иностранную валюту сталкивается с логистическими затруднениями по доставке наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран", - отметили в НБ РК.

 
Напомним, в целях защиты национальных интересов РК и обеспечения финансовой стабильности страны президент Касым-Жомарт Токаев постановил запретить вывозить из страны золото и валюту.
 
Ранее сообщалось о планах Национального банка внести изменения в постановление правления от 14 июля 2020 года № 86 "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты".
 

Ассоциация QAMS сделала заявление в связи с задержанием Кайрата Сатыбалды

14.03.2022, 18:29 16146
Ассоциация QAMS сделала заявление в связи с задержанием Кайрата Сатыбалды
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Ассоциация QAMS сделала заявление относительно задержания одного из бенефициаров крупной доли в АО "Казахтелеком", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В связи с задержанием Кайрата Сатыбалды, одного из бенефициаров крупной доли в АО "Казахтелеком", миноритарные акционеры компании, объединенные Казахстанской ассоциацией миноритарных акционеров (QAMS), выражают надежду на то, что без внимания правительства Казахстана как конечного собственника госдолей в национальных компаниях не останется сделка (череда сделок) по продаже на бирже KASE 24% доли "Казахтелекома" в АО "Kcell" в конце сентября 2021 года, говорится в тексте распространенного заявления.
 
В Ассоциации считают необходимым дать правовую оценку данной сделки (череды сделок) со стороны госорганов.
 

Расходная часть бюджета компании, включая расходы в рамках проводимых тендеров по закупке товаров и услуг, претерпит существенное улучшение в сторону прозрачности. Миноритарные акционеры рассчитывают, что таким образом увеличится база для распределения прибыли "Казахтелекома" между акционерами посредством дивидендных выплат. Акционерная структура "Казахтелекома" станет адекватной требованиям американской биржи NASDAQ с тем, чтобы был открыт путь для листинга компании на NASDAQ", - говорится в заявлении Ассоциации.

 
Напомним, 13 марта стало известно о задержании Кайрата Сатыбалды по подозрению в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.
 

Глава Kaspi прокомментировал слухи о банкротстве банка

14.03.2022, 17:52 16651
Глава Kaspi прокомментировал слухи о банкротстве банка
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Глава Kaspi Михаил Ломтадзе записал обращение к клиентам банка, в котором опроверг слухи о банкротстве банка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я руковожу Kaspi с 2007 года - вот уже почти 15 лет. Несу личную ответственность за наши успехи и работу. Мы много сделали для страны, нас любят клиенты, и понятно, что многие недоброжелатели и нехорошие люди завидуют, проплачивают распространение лжи, устраивают провокации и стараются нам нагадить", - заявил Ломтадзе.

 
Касаясь темы дефицита наличных долларов, Ломтадзе заявил, что это временное явление.
 

Это явление напрямую связано с антироссийскими санкциями, в результате которых затруднена доставка наличных по привычному маршруту. Например, мы же все видим, что авиарейсы тоже стали более долгими в облет Украины и России или вообще отменяются. То же самое и с доставкой наличных. Национальный банк сейчас работает над организацией доставки напрямую из США и обещает привести наличные деньги в ближайшее время", - заявил он.

 
Михаил Ломтадзе также отметил, что пока нет вопросов о связи банка с Кайратом Сатыбалды, но он уверен, что они в скором времени появятся. 
 

Кайрат Сатыбалды уже почти четыре года не имеет отношения к Kaspi. Он был одним из акционеров с 2015 по 2018 год", - сказал глава Kaspi.

 
Он также обратился к недоброжелателям и "нехорошим людям".
 

Хватит уже заниматься всякой… фигней. Вместо того чтобы тратить время и деньги на распространение ложных слухов про Kaspi для достижения своих корыстных целей, вы бы лучше работали на благо страны и казахстанцев. Я уверен, что именно за это вас будут больше уважать!" - сказал Ломтадзе.

 
 

Совокупный объем торгов на KASE в феврале снизился на 1,6 трлн тенге

14.03.2022, 14:52 17666
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Совокупный объем торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE в феврале 2022 года составил 18,1 трлн тенге и снизился относительно января на 8,0%, или на 1,6 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам февраля значение индекса KASE снизилось на 5,3 % и составило 3 361,98 пункта. Капитализация рынка акций снизилась на 13,3%, до 23,1 трлн тенге, объем торгуемого корпоративного долга - на 2,7%, до 15 трлн тенге", - сообщает пресс-служба KASE в февральском отчете.

 
Капитализация рынка акций составила 23,1 трлн тенге, что на 3,5 трлн тенге, или 13,3 %, ниже, чем в январе. Снижение обусловлено корректировкой цен акций в последние дня февраля, связанной с обострением геополитической ситуации и ростом волатильности фондовых рынков.
 

Объем торгов акциями в феврале относительно января вырос на 3,4% и составил 10,3 млрд тенге. При этом количество заключенных сделок выросло на 28,9%, до 51 217. Среднедневной объем торгов составил 515,7 млн тенге, среднедневное количество сделок - 2561, средний объем одной сделки - 201,4 тысячи тенге. Торги акциями в феврале проходили исключительно на вторичном рынке", - сообщает KASE.

 

В резерве КФГД для выплаты возмещений накоплено 856 млрд тенге

14.03.2022, 13:53 17241
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - В специальном резерве Казахстанского фонда гарантирования депозитов накоплено 856 млрд тенге, сообщили в пресс-службе фонда, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

КФГД постоянно накапливает резерв для выплаты возмещения и поэтому готов принять обязательства в любой момент. Сейчас в специальном резерве КФГД накоплено 856 млрд тенге (с учетом 70% уставного капитала фонда, которые также могут быть использованы для выплаты возмещения). Накопленный резерв составляет порядка 7% от депозитной базы физических лиц, что выше предусмотренного законодательством уровня - 5%)", - проинформировали в КФГД.

 
В фонде заверили, что под гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов находятся 100% счетов казахстанцев в пределах лимитов, установленных законодательством. При этом 99,8% депозитных счетов в казахстанских банках защищены гарантией в полном объеме.
 
Сообщается, что в январе 2022 года максимальный размер гарантийного возмещения по сберегательным вкладам в тенге был увеличен с 15 млн до 20 млн тенге. Совокупная сумма возмещения для вкладчиков, имеющих в одном банке помимо сберегательного вклада и другие виды депозитов и/или депозит в иностранной валюте, также повышена до 20 млн тенге.
 

Более "мобильные" виды тенговых депозитов, а именно срочные и несрочные вклады, деньги на счетах в тенге и платежных карточках, а также условные вклады и вклады до востребования в тенге гарантируются на максимальную сумму 10 млн тенге. Любые депозиты в иностранной валюте гарантируются на максимальную сумму 5 млн тенге", - заявили в пресс-службе фонда.

 
Депозиты, размещенные в разных банках, гарантируются отдельно. Для крупных вкладчиков, имеющих в одном банке несколько различных по виду и валюте депозитов, в том числе сберегательный вклад в тенге, совокупная максимальная гарантия от КФГД составляет 20 млн тенге (в пределах максимального размера гарантийного возмещения, установленного по каждому виду депозита отдельно).
 
На данный момент в систему гарантирования депозитов входят 20 казахстанских банков второго уровня, за исключением двух исламских банков.

Ранее сообщалось, что правительство сделало заявление по экономической ситуации.
 

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