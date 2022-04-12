Нацбанк: спрос на наличные доллары идет на спад

НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о текущей ситуации в банковском секторе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

6 апреля США расширили санкции в отношении двух российских банков - ПАО "Сбербанк" и АО "Альфа-Банк". Решением управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) эти банки и их дочерних организаций, в том числе распложенные в Казахстане, включены в список SDN (Specially Designated Nationals), в результате чего вся собственность и интересы в собственности, находящиеся во владении или под контролем лиц США, включая финансовые учреждения США, или в пределах юрисдикции США, блокируются, и о них необходимо сообщать OFAC.

Кроме того, все имущество и доли в имуществе любого лица, которое прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 или более процентов принадлежит одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются. Соответственно, лицам США, в том числе финансовым учреждениям США, запрещено совершать операции с этими организациями, если они не освобождены или не уполномочены OFAC.

OFAC установил срок завершения сделок с "Альфа-Банком" до 6 мая 2022 года, со "Сбербанком" - до 13 апреля 2022 года.

Клиентам этих двух банков будут недоступны операции с платежами и переводами в долларах. При этом клиенты могут осуществлять внутрибанковские операции в национальной валюте без каких-либо ограничений.

В частности, в отношении "Альфа-Банка" введенные санкции вызвали ряд временных ограничений. Банком приостановлены переводы в долларах и евро для физических и юридических лиц. Кроме того, приостановлены работы карт Visa и MasterCard за пределами собственной сети банкоматов и POS-терминалов для физических и юридических лиц. "Альфа-Банк" временно ввел лимиты на снятие наличных и переводы для физических и юридических лиц, приостановил выдачу кредитов. Приостановлен прием платежей в POS-терминалах для юридических лиц картами других банков, кроме "Альфа-Банка".

При этом клиенты могут снять наличные в банкоматах, перевести деньги в тенге в мобильном приложении по номеру телефона в банки - участники СМП (системы мгновенных платежей) и реквизитам счета в другие банки в пределах суточного лимита. Оплата коммунальных услуг, мобильной связи и других платежей за услуги проходят в штатном режиме в рамках суточного лимита.

В целом дочерние российские банки свои обязательства перед клиентами исполняют своевременно и в полном объеме, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств. Данные банки являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов, что гарантирует сохранность средств граждан.

Санкции и ограничения, введенные в отношении дочерних российских банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков.

Банковский сектор Казахстана располагает существенным запасом капитала и ликвидности - 16 трлн тенге, или 42,3% от активов, что позволяет банкам абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки. С начала текущего года совокупные активы банков выросли на 148 млрд тенге, или на 0,4%, до показателя 37,8 трлн тенге. Собственный капитал вырос на 96 млрд тенге, или 2,1%, и составил 4,6 трлн тенге.

Нормативы капитала и ликвидности БВУ в несколько раз превышают минимальные значения, установленные законодательством, что позволяет банкам работать в штатном режиме и обеспечивать бесперебойное предоставление услуг для населения и корпоративных клиентов.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка осуществляет ежедневный мониторинг за ситуацией в банковском секторе и в случае необходимости примет необходимые меры для ослабления влияния внешних экономических рисков на стабильность финансового рынка.