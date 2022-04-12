Нацбанк: спрос на наличные доллары идет на спад

НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В течение месяца обменный курс тенге, отражая волатильность на внешних рынках, был подвержен движениям как в сторону ослабления, так и укрепления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Интенсификация конфликта между РФ и Украиной и глобальное ослабление валют и активов развивающихся рынков оказывали давление на тенге. В середине месяца курс тенге достигал на биржевых торгах отметки 512,17 тенге за доллар, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
В целях обеспечения финансовой стабильности и недопущения дестабилизирующих колебаний курса тенге был принят ряд мер по стабилизации валютного рынка. В целом в марте Национальный банк проводил валютные интервенции в объеме 990,5 млн долларов. Поддержку тенге оказывали продажи из Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет в размере 891 млн долларов, а также продажи части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 233,4 млн долларов.
Для стимулирования рыночного курсообразования на рынке наличных иностранных валют Национальный банк расширил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты: для доллара - с 6 тенге до 15 тенге, евро - с 7 до 20 тенге со сроком действия до 1 января 2023 года. Для снижения давления спекулятивного спроса, а также для обеспечения контроля за чрезмерным вывозом иностранной валюты указом президента введены ограничения на вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов.
В результате предпринятых мер и по мере относительного спада геополитической напряженности курс тенге отыграл значительную часть потерь и составил 467 к концу месяца, укрепившись за месяц на 5,7%. С начала апреля курс тенге продолжил укрепление и сейчас торгуется на уровне 449 - 450 на фоне продаж со стороны экспортеров и снижения спроса со стороны населения на иностранную валюту", - сообщили в пресс-службе регулятора.
В марте банковский сектор столкнулся с проблемами при покупке и логистике наличной валюты, в первую очередь долларов. С учетом сложившейся ситуации Национальный банк оперативно предпринял меры по стабилизации ситуации.
Во-первых, мы на ежедневной основе осуществляли продажи банкам банкнот из собственных запасов, т.е. осуществлялась продажа наличной иностранной валюты за безналичную. Только в марте в БВУ было продано около 500 млн долларов и почти 80 млн евро, которые в последующем банки продавали через свои отделения. Во-вторых, параллельно с продажами Национальный банк наладил дополнительные каналы поставок наличности с ведущими зарубежными контрагентами и логистическими компаниями. В-третьих, мы самостоятельно осуществляли покупку и ввоз банкнот для последующей продажи банкам, не имеющим возможности самостоятельно решить проблему поставки. Итого 17 банков обращались к нам за банкнотами в марте. Как мы видим по текущему положению, спрос на наличные доллары в большей степени удовлетворен и идет на спад", - рассказала председатель Национального банка Алия Молдабекова.
По предварительным данным, на конец марта валютные активы Национального фонда составили 52,7 млрд долларов, снизившись за прошедший месяц на 1,2 млрд долларов. В целях выделения гарантированного и целевого трансфертов на 470 млрд тенге в прошедшем месяце на валютном рынке было продано активов на сумму 891 млн долларов, или 448 млрд тенге. Следует отметить, что часть трансфертов была удовлетворена за счет остатков на тенговом счете и тенговых поступлений в Национальный фонд. При этом поступления в иностранной валюте в марте составили 207 млн долларов.