Срок получения гарантийных выплат вкладчиками ликвидируемых банков истекает 1 мая

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Оставшиеся деньги вкладчики восьми ликвидируемых банков могут получить до 1 мая 2022 года включительно, сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на 15 апреля 2022 года в Казахстане в процессе ликвидации находятся 9 банков, вкладчикам которых выплачено более 98% суммы гарантийного возмещения, что составляет порядка 113,1 млрд тенге.

В КФГД напомнили, что в процессе ликвидации находтся АО "Валют-Транзит Банк", АО "Казинвестбанк", АО "Delta Bank", АО "Эксимбанк Казахстан", АО "Qazaq Banki", АО "Банк Астаны", АО "Tengri Bank" и АО "AsiaCredit Bank ("АзияКредит Банк")".

Вкладчики АО "Capital Bank Kazakhstan", который был ликвидирован позже, могут получить гарантийное возмещение до 3 июля текущего года включительно.

Заявление на выплату можно подать как традиционным способом, так и онлайн через электронный портал выплат (ЭПВ), где также есть возможность проверить сумму, доступную к выплате, и отследить статус обращения. С письменным заявлением депозиторы могут обращаться через банки-агенты, которые назначаются для осуществления выплат вкладчикам лишенного лицензии банка. Более подробно с информацией об отделениях банков-агентов, осуществляющих выплату гарантийного возмещения, можно ознакомиться на их сайтах", - проинформировали в ведомстве.

После истечения срока выплаты невостребованная гарантийная сумма будет переведена на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ для учета добровольных пенсионных взносов. Перевод, согласно закону РК "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", осуществляется КФГД в течение 30 календарных дней. Таким образом, клиенты указанных восьми ликвидируемых банков могут ожидать перечисления своих средств в ЕНПФ до 31 мая, а АО "Capital Bank Kazakhstan" - до 2 августа текущего года включительно.

Вкладчику, пропустившему срок выплат по уважительной причине, стоит обратиться с письменным заявлением напрямую в КФГД. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие уважительную причину. К уважительным причинам относятся: поступление вкладчика на воинскую службу, нахождение вкладчика за пределами РК или в местах лишения свободы, принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, а также другие обстоятельства, установленные судом", - пояснили в КФГД.

В ЕНПФ в свою очередь отметили, что невостребованные вкладчиками ликвидируемых банков суммы гарантийного возмещения будут зачислены на индивидуальные пенсионные счета для учета добровольных пенсионных взносов, открытые на имя вкладчиков в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.

Невостребованная сумма гарантийного возмещения зачисляется в ЕНПФ при соответствии персональных данных вкладчика данным, имеющимся в ЕНПФ, и при наличии у вкладчика действующего документа, удостоверяющего личность. Также необходимо наличие у вкладчика ИПС с пенсионными накоплениями за счет обязательных пенсионных взносов, и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, и (или) добровольных пенсионных взносов.

Но для этого вкладчикам не стоит специально обращаться в ЕНПФ - если все условия совпадают, суммы перечислятся в ЕНПФ автоматически.

В ЕНПФ также сообщили, что зачисленные на ИПС невостребованные суммы гарантийного возмещения будут инвестироваться в таком же порядке, как и другие пенсионные активы. Эти суммы будут приносить инвестиционный доход вкладчику (получателю).