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Пенсионные накопления казахстанцев за март уменьшились на 605,6 млрд тенге - Нацбанк

28.04.2022, 18:17 4501
Пенсионные накопления казахстанцев за март уменьшились на 605,6 млрд тенге - Нацбанк
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Пенсионные накопления казахстанских вкладчиков по состоянию на 1 апреля 2022 года составили 12 979,5 млрд тенге, уменьшившись за март 2022 года на 605,6 млрд тенге, или на 4,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Такие данные приводятся в отчете Нацбанка РК о ситуации на финансовом рынке в марте 2022 года.
 

За март 2022 года произошло уменьшение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 230,6 млрд тенге, до 7 203,3 млрд тенге на 1 апреля 2022 года. Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 апреля 2022 года составило 10,9 млн счетов", - сообщается в отчете.

 
Сумма пенсионных выплат за март 2022 года составила 567,4 млрд тенге.
 

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 апреля 2022 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (40,7% и 22,6% от общего объема пенсионных активов соответственно)", - сообщается на сайте Нацбанка.

 

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Стал известен курс тенге на выходные

29.04.2022, 17:55 741
Стал известен курс тенге на выходные
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17.30 средневзвешенный курс доллара составил 445,62 тенге, снизившись на 2,05 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Средневзвешенный курс евро - 470,67 тенге. Курс рубля -6,23 тенге.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 446,5-450,5 тенге.
 

Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 апреля, составил 13,0 трлн тенге

29.04.2022, 17:50 921
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - В ЕНПФ представили подробную информацию об инвестировании пенсионных активов Национальным банком РК (НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (УИП), а также обзоры инвестиционной деятельности по состоянию на 1 апреля 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 апреля, составил 13,0 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 12 982,64 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 8,6 млрд тенге, сообщает пресс-служба ЕНПФ.
 
На 1 апреля в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК, основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты представлены следующим образом:
 
  • основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 5 182,93 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 39,92%. На 1 апреля 2022 года средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,7% годовых, в долларах - 3,4% годовых.
  • облигации квазигосударственных организаций РК текущая стоимость 1 700,04 млрд тенге (доля в портфеле составила 13,09%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах - 5,5% годовых.
  • облигации банков второго уровня РК на сумму 928,04 млрд тенге (7,15%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,2% годовых.
  • государственные ценные бумаги иностранных государств составили 713,74млрд тенге. Их доля в портфеле составила 5,50%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,4% годовых. 
  • облигации международных финансовых организаций составили399,54млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 3,08%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 10,0% годовых.
 
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом:  
инвестиции в национальной валюте - 66,78%, в долларах - 33,15%, в другой валюте - 0,06% портфеля пенсионных активов. 
 
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала года сложился положительным и составил304,90 млрд. тенге.
 
Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков с начала года, составила 2,19%.
 
При этом по состоянию на 1 апреля доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с апреля 2021 года по март 2022 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 10,43%. 
 

С начала текущего года совокупные активы банков РК выросли на 148 млрд тенге

29.04.2022, 09:51 2446
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в режиме видео-конференц-связи провел переговоры с вице-президентом ЕБРР по банковским операциям Аланом Пию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе онлайн-встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Казахстане и краткосрочный план действий правительства РК в отношении банковского сектора. Премьер-министр РК проинформировал о мерах, которые реализовал Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка для поддержания доверия к тенге и обеспечения финансовой стабильности, сообщила пресс-служба премьер-министра.
 
Было отмечено, что банковский сектор Казахстана располагает существенным запасом капитала, что позволяет банкам сохранять устойчивость, несмотря на негативные факторы. С начала текущего года совокупные активы банков выросли на 148 млрд тенге (0,4%), до показателя 37,8 трлн тенге. Собственный капитал вырос на 96 млрд тенге (2,1%) и составил 4,6 трлн тенге. 
 
По итогам встречи стороны договорились продолжить активное взаимодействие по реализуемым проектам и другим направлениям сотрудничества.
 
Европейский банк реконструкции и развития является международной финансовой организацией, созданной в 1991 году, которая финансирует проекты в странах от Центральной Европы до Центральной Азии, а также в странах Южного и Восточного Средиземноморья.
 
По линии Казахстана в 2021 году ЕБРР инвестировал 558 млн евро в 18 проектов, из которых около 40% связаны с переходом к "зеленой" экономике.
 

Нацбанк назвал причины повышения базовой ставки

27.04.2022, 13:17 8251
Нацбанк назвал причины повышения базовой ставки
Фото: Нацбанк РК
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Причины установления базовой ставки на уровне 14% годовых объяснили в Национальном банке Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам председателя НБК Галымжана Пирматова, повышение базовой ставки в текущих условиях необходимо для разворота тенденции роста инфляции. При этом решение по уровню базовой ставки сбалансированное и принимается с учетом его влияния на экономическую активность, сообщает пресс-служба главного банка страны. 
 

Мы видим, что оно не несет серьезной угрозы для кредитования и темпов экономического роста, но крайне необходимо для контроля инфляции. Устанавливаемый уровень базовой ставки на текущий момент является абсолютно адекватным и полностью соответствует складывающейся ситуации. Мягкая денежно-кредитная политика может привести к сомнительным быстрым выгодам, но в долгосрочной перспективе приведет к необратимым последствиям", - сказал Пирматов в ходе пресс-брифинга НБК.

 
Согласно приведенным на брифинге данным, экономическая активность подкрепляется растущими объемами кредитования. Так, за первый квартал объем новых выданных кредитов экономике увеличился на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе бизнесу - на 19,6%, населению - на 32,5%. 
 

При этом, как показали итоги марта 2022 года, повышение ставки не является сдерживающим фактором для кредитования в условиях усиливающейся неопределенности и изменения условий выдачи кредитов", - сообщил Пирматов.

 
Было отмечено, что текущее решение по базовой ставке также повышает привлекательность тенговых активов. Это поддержит перебалансировку поведения населения с потребительского на сберегательное.
 

Вместе с тем сохраняется пространство для дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий с учетом траектории инфляционных ожиданий, обновленных прогнозов по инфляции, совокупному спросу и импорту, а также с учетом риска реализации возможных дополнительных инфляционных шоков", - заключил глава Нацбанка. 

 
Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 6 июня 2022 года. 

Напомним, 25 апреля Нацбанк повысил базовую ставку до 14%. На следующий день Казахстанский фонд гарантирования депозитов повысил максимальные рекомендуемые ставки по несрочным и краткосрочным депозитам на апрель и май 2022 года.
 

Резервные активы Казахстана могут не покрыть выплаты по внешнему долгу - АФК

26.04.2022, 17:10 12931
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Объем внешнего долга Казахстана вырос на 11,7 млрд долларов, или 47%, до 36,6 млрд долларов, и впервые с 2014 года превысил золотовалютные резервы страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Это говорит о том, что при отсутствии внешних источников финансирования резервные активы страны могут полностью не покрыть ожидаемые в текущем году выплаты по внешнему долгу", - сообщает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК). 

 
По информации АФК, рост внешнего долга был обеспечен гос- и квазигоссектором, тогда как внешние обязательства частного сектора существенно снизились.
 
На 1 января 2022 года зафиксировано максимальное за последние 7 лет отношение внешнего долга правительства и организаций квазигоссектора к валютным активам Нацфонда. Увеличение прямых и условных внешних обязательств государства может оказывать нагрузку на бюджет, требуя дополнительных источников его финансирования (так называемая долговая ловушка), сообщили в АФК.
 
В ассоциации отметили, что, несмотря на улучшение агрегированных статистических показателей внешнего сектора Казахстана в 2021 году, их детальный анализ показывает наличие скрытых угроз, которые в условиях нынешней геополитической ситуации могут негативно сказаться на устойчивости госфинансов и стабильности нацвалюты.
 
Ранее сообщалось, что Нацбанк РК вчера повысил базовую ставку до 14%. 
 
Сразу вслед за этим Казахстанский фонд гарантирования депозитов повысил максимальные рекомендуемые ставки по несрочным и краткосрочным депозитам на апрель и май 2022 года. 
 
Между тем по результатам торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар за сутки подорожал сразу на 5 тенге.
 

Доллар за сутки подорожал на 5 тенге

26.04.2022, 16:53 13291
Доллар за сутки подорожал на 5 тенге
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Доллар за минувшие сутки подорожал на 5,09 тенге. Курс американской валюты по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 453,53 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В обменниках Алматы доллар продают за 455 тенге, а покупают за 452 тенге. В Нур-Султане приобрести доллары можно за 457 тенге, а продать по цене 451 - 453 тенге за доллар. 
 
Рубль прибавил в цене 0,2 тенге. Официальный курс российской валюты - 6,2 тенге за рубль. 
 
Напомним, вчера Нацбанк РК повысил базовую ставку до 14%. 

Сразу вслед за этим Казахстанский фонд гарантирования депозитов повысил максимальные рекомендуемые ставки по несрочным и краткосрочным депозитам на апрель и май 2022 года. 
 

В Казахстане повысили максимальные ставки по тенговым депозитам

26.04.2022, 12:09 14401
В Казахстане повысили максимальные ставки по тенговым депозитам
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана повысил максимальные рекомендуемые ставки по несрочным и краткосрочным депозитам на апрель и май 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Изменения вводятся в действие с 26 апреля 2022 года, с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам, информирует пресс-служба КФГД. 
 
Нацбанк РК повысил базовую ставку до 14%.



Нацбанк РК повысил базовую ставку до 14%

25.04.2022, 16:11 17836
Нацбанк РК повысил базовую ставку до 14%
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14% годовых с процентным коридором +/- 1,00 п.п., передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 13%", - сообщили в Нацбанке.

 
Отмечается, что решение повысить базовую ставку отражает приверженность Национального банка к проведению антиинфляционной политики в условиях роста инфляционного давления на фоне реализации геополитических рисков, роста цен в мире, а также странах - торговых партнерах Казахстана и их переноса на внутренние цены. Значимым драйвером инфляционных процессов остается положительный фискальный импульс, наблюдаемый третий год подряд.
 
Годовая инфляция в марте 2022 года на фоне указанных факторов ускорилась до 12% (в феврале 2022 года - 8,7%). Годовые темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары достигли 15,4% (10%) и 10,9% (8,6%), соответственно. Стоимость платных услуг выросла на 8,3% (7,1%). Устойчивый характер ускорения инфляции отражается в росте цен по широкому набору товаров и услуг, что подтверждается существенным повышением показателей базовой инфляции в марте 2022 года.
 
Инфляционные ожидания не заякорены и продолжают демонстрировать высокую волатильность. Результаты опроса в марте 2022 года указывают на снижение оптимизма населения и существенное повышение инфляционных ожиданий, отражая ухудшение геополитической ситуации и ослабление обменного курса национальной валюты. Количественная оценка инфляции на год вперед составила 11,4%.
 
Существенное проинфляционное давление будет оказывать фискальная политика. В 2022 году расходы республиканского бюджета вырастут на 23,6% при средних темпах роста в предыдущие три года 16,7%. Сохраняющийся положительный фискальный импульс окажет проинфляционное давление как в 2022, так и в 2023 году. Трансферт из Национального фонда для финансирования дефицита бюджета в 2022 году составит 4,6 трлн тенге, что сопоставимо с 4,8 трлн тенге в 2020 году, выделенными в условиях пандемии и сокращения ВВП на 2,5%. Финансирование дефицита республиканского бюджета за счет активов Национального фонда окажет поддерживающее влияние на обменный курс, но приведет к росту спроса на импорт и ослаблению фискальной позиции, отмечают в Нацбанке.
 
Рост экономической активности в Казахстане по итогам первого квартала 2022 года составил 4,4% в годовом выражении. После замедления роста в январе на фоне введения чрезвычайного положения по всей стране с февраля наметился позитивный тренд во многих отраслях экономики. Поддержку деловой активности оказывает высокий потребительский спрос. Рост розничного товарооборота в марте 2022 года ускорился до 3,7% в годовом выражении. Потребление домашних хозяйств также подкреплено ростом потребительского кредитования и реальных доходов населения.
 
Монетарные факторы способствуют росту внутреннего спроса в результате реализации антикризисных программ поддержки экономики. За I квартал 2022 года кредитный портфель вырос на 3,9% (за 2021 год рост составил 26,5%). Объем новых выданных кредитов экономике в I квартале 2022 года вырос на 25,3% в годовом выражении (за 2021 год - рост на 46,8%).
 

При этом, как показали итоги марта 2022 года повышение ставки не является сдерживающим фактором для кредитования в условиях усиливающейся неопределенности и изменений условий выдачи кредитов. В дальнейшем банковский сектор продолжит адаптироваться к складывающимся экономическим условиям и изменениям в связи с потенциальными слияниями и поглощениями, а также перестройкой модели поведения экономических агентов с потребительского на сберегательное", - говорится в сообщении.

 
Со стороны внешнего сектора наблюдается усиление проинфляционных факторов. Индекс продовольственных цен продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в марте 2022 года достиг рекордных значений с 1990 года на фоне повышения цен на все подгруппы продовольственных товаров. Мировые цены на продовольствие останутся на повышенных уровнях как в 2022 году, так и в 2023 году. Это связано с сохранением неопределенности вокруг геополитического кризиса, высокими мировыми ценами на удобрения и ростом издержек ввиду разрыва цепочек поставок.
 
Прогнозы по мировому рынку нефти демонстрируют сохранение высокого уровня цен на нефть. По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), запасы нефти в странах ОЭСР к концу марта составили 2,61 млрд баррелей, что чуть больше, чем месяцем ранее, но по-прежнему вблизи минимума с апреля 2014 года. С учетом произошедшего шока на рынке нефти прогноз по цене на нефть был существенно повышен международными организациями. Так, цена на нефть будет складываться в диапазоне 90 - 100 долларов США за баррель в среднем в 2022 - 2023 годах.
 
Как следствие существенного роста цен на продукты питания и энергию, зафиксирован значительный рост инфляции в развитых экономиках и странах - основных торговых партнерах Казахстана, что повлияет на повышение импортируемой инфляции.
 
По прогнозу Международного валютного фонда, ожидается, что в 2022 году глобальная инфляция останется высокой. В развитых странах инфляция будет находиться на уровне 5,7% (предыдущая оценка 3,9%), а в развивающихся - на уровне 8,7% (предыдущее значение 5,9%). В 2023 году на фоне ожидаемого более слабого развития мировой экономики и более низких цен на энергоносители инфляция в развитых странах замедлится до 2,5%, а в развивающихся - до 6,5%.
 
Основные риски для инфляции на ближайшем горизонте сопряжены со значительным фискальным импульсом при положительной динамике экономики, ростом внутреннего и внешнего спроса, повышением мировых цен на продовольствие, сырье и готовые товары, высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями, разрывом цепочек поставок, импортом высокой инфляции из стран - основных торговых партнеров.
 
По данным Нацбанка, при принятии будущих решений по базовой ставке ключевую роль будут играть поступающие статистические данные и итоги прогнозного раунда "май - июнь 2022 года". Сохраняется пространство для дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий с учетом траектории инфляционных ожиданий, обновленных прогнозов по инфляции, совокупному спросу и импорту, а также с учетом риска реализации возможных дополнительных инфляционных шоков.
 
Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 6 июня 2022 года.
 

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