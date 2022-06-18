Стал известен курс тенге на выходные

Фото: kolesa.kz/Алмаз Толеке

АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - В Алматы стартовала акция "Город без налоговой задолженности". Целью акции является принудительное взыскание налоговой задолженности по автотранспортным средствам, сообщили в департаменте госдоходов по городу Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках акции департаментом государственных доходов по Алматы совместно с департаментом полиции Алматы и частными судебными исполнителями проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых автомобили должников устанавливаются с помощью видеокамер "Сергек" и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности. За два часа работы более десяти машин с общей задолженностью 11 млн тенге водворены на штрафстоянку.

По данным департамента, на сегодняшний день по городу задолженность по налогу на транспортные средства составляет более 5 млрд тенге, при этом основная часть из этой суммы приходится на владельцев авто с большими объемами двигателя - свыше 4 тысяч куб. см.

Следует отметить, что проверить и оплатить налоговую задолженность можно с помощью мобильного приложения е-Salyq Azamat, приложений банков второго уровня, на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz либо через единый контакт центр 1414/3.

Во избежание неприятных ситуаций, а также издержек по оплате услуг судебных исполнителей и штрафстоянки департамент государственных доходов по Алматы призывает автовладельцев погасить налоговую задолженность.