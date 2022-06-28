Токаев: мы ни в коем случае не должны сохранять исключительно сырьевой статус

Фото: telegram/БОРТ№1

НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Казахстану крайне важно заявить о наличии своей надежной и конкурентоспособной инфраструктуры биржевого рынка, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании совета по управлению международным финансовым центром "Астана", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы должны максимально использовать наш потенциал. Да, мы страна № 2 по добыче криптоактивов, но мы ни в коем случае не должны сохранять исключительно сырьевой статус. В этой связи правительству необходимо совместно с финрегуляторами и МФЦА создать благоприятные регуляторные условия для развития комплексной цифровой экосистемы", - сказал Токаев.

По его словам, это откроет перед страной новые возможности лидерства в региональной и международной торговле.

Токаев также остановился на вопросах достижения целей устойчивого развития и реализации "зеленых" проектов. Он сообщил, что за прошлый год объем рынка устойчивого финансирования вырос в 500 раз, превысив 250 млн долларов, из них 58% зеленых облигаций и кредитов было верифицировано Центром зеленых финансов МФЦА.

"Это значимый вклад, который доказывает состоятельность нашей страны в успешном решении глобальных задач по декарбонизации экономики и развитию низкоуглеродных технологий. Призываю правительство, МФЦА и членов совета продолжить работу в этом направлении, не снижая заданных темпов", - сказал Токаев.

Подводя итоги заседания, глава государства утвердил годовой отчет о деятельности МФЦА за 2021 год.