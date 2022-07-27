КФГД повысил ставки по тенговым депозитам

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п., сообщает пресс-служба Нацбанка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отмечается, что ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 13,5%.

По данным Нацбанка, фактическая инфляция существенно превысила прогнозную траекторию на фоне ускорения инфляционных ожиданий. Растут как устойчивая составляющая потребительских цен, так и общий уровень цен. Сложившаяся в мае и июне текущего года инфляция показывает, что ее пик не пройден. Высокие инфляционные ожидания усиливают проинфляционное давление.

По оценкам Национального банка, инфляция по итогам 2022 года превысит прошлый прогноз. При отсутствии новых шоков годовой рост инфляции продолжится до первого квартала 2023 года и в дальнейшем будет замедляться. Текущее решение направлено на стабилизацию и замедление инфляционных процессов и ожиданий в 2023 году, а также приближение инфляции к целевому показателю в среднесрочной перспективе", - проинформировали в пресс-службе.

В Нацбанке отмечают, что устойчивость протекающих инфляционных процессов, фискальное стимулирование спроса и внешний проинфляционный фон требуют поддержания базовой ставки на текущих уровнях в течение продолжительного времени для стимулирования сберегательного поведения населения, что будет постепенно воздействовать на инфляцию в течение следующего года.

Напомним, в июне 2022 года годовая инфляция ускорилась до 14,5%. Цены растут на все ее компоненты - продовольственные товары (19,2%), непродовольственные товары (13,2%) и платные услуги (9,2%). Это происходит в результате роста инфляции издержек из-за сбоев в цепочках поставок, усиления внешнего инфляционного давления, а также высокого спроса, поддержанного фискальным стимулированием, и ослабления курса тенге.

Базовая инфляция вновь начала ускоряться, опережая общую инфляцию и указывая на превалирование устойчивых факторов роста цен. Ускорение демонстрируют и инфляционные ожидания - в июне 2022 года медианная оценка ожидаемой инфляции на горизонте одного года повысилась до 14,9% (в мае - 13,8%).

Учитывая формирование фактической инфляции и инфляционных ожиданий в мае-июне на более высоких уровнях, Национальный банк ожидает ускорения годовой инфляции в 2022 году выше верхней границы ранее озвученного прогноза 13-15%. Новая оценка будет проведена в рамках следующего прогнозного раунда", - пояснили в Нацбанке.

За первое полугодие 2022 года экономика выросла на 3,4%, что в целом соответствует прогнозам Национального банка до конца 2022 года на уровне 2,8-3,8%. Растут все основные отрасли экономики, но в некоторых отраслях наблюдается замедление. Так, замедлился рост горнодобывающей промышленности в связи с ремонтными работами на месторождении Кашаган. При этом показатели торговли свидетельствуют о стабильном спросе, несмотря на ускорение инфляционных процессов. Совокупный спрос стимулируется существенными государственными расходами, годовой рост которых ускоряется и в июне составил 18,7%. Это является значимым проинфляционным фактором и требует соответствующей подстройки монетарных условий.

Следующее решение по базовой ставке будет принято по итогам летнего прогнозного раунда и обновленной прогнозной траектории макроэкономических показателей, баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике", - сообщили в пресс-службе.