|
|
По депозитам без пополнения, %
|
По депозитам с пополнением, %
|
Июль1
|
Август
|
Июль1
|
Август
|
Несрочные депозиты
|
14,0▲
|
14,0▲
|
14,0▲
|
14,0▲
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
14,5▲
|
14,5▲
|
14,0▲
|
14,0▲
|
6 месяцев
|
14,5▲
|
14,5▲
|
14,0▲
|
14,0▲
|
12 месяцев
|
14,0▲
|
14,0▲
|
13,7▲
|
13,7▲
|
24 месяца
|
9,9▲
|
9,9▲
|
9,7▲
|
9,7▲
|
Сберегательные депозиты
|
3 месяца
|
15,5▲
|
15,5▲
|
15,0▲
|
15,0▲
|
6 месяцев
|
16,0▲
|
16,0▲
|
15,5▲
|
15,5▲
|
12 месяцев
|
15,7▲
|
15,7▲
|
14,5▲
|
14,5▲
|
24 месяца
|
13,0▲
|
13,0▲
|
12,2▲
|
12,2▲
КФГД повысил ставки по тенговым депозитам
26.07.2022, 11:28 4691
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана повысил максимальные рекомендуемые ставки на июль и август 2022 года по всей депозитной линейке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Изменения вводятся в действие с 26 июля 2022 года, с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам, отметили в КФГД.
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В Алматы изменились условия программы льготного кредитования МСБ
27.07.2022, 10:16 1661
АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - Акимат Алматы совместно с фондом развития предпринимательства "Даму" внесли ряд изменений в региональную программу Almaty Business, усовершенствовав условия льготного кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отмечается, что участниками программы, название которой изменено на Jana Business, могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Алматы.
В соответствии с обновленными условиями программы максимальная ставка по льготным кредитам снижена с 7 до 6%. Максимальная сумма кредита составляет 100 млн тенге, срок кредитования - до 7 лет", - проинформировали в акимате.
Еще одним нововведением программы Jana Business стало предоставление субъектам промышленных парков возможности получения кредитов под 6% годовых в сумме до 500 млн тенге сроком до 7 лет.
С целью повышения эффективности торговых операций программой Jana Business предусматривается возможность финансирования факторинговых сделок по ставке 8,5% годовых.
Механизм факторинга дает возможность покупателю приобрести товар или услугу с отсрочкой платежа. В рамках такой сделки специализирующийся на факторинге финансовый институт (фактор) за определенную комиссию оплачивает поставщику стоимость товара или услуги и приобретает взамен право на получение дебиторской задолженности с покупателя через оговоренное в договоре время. Использование механизма факторинга позволит предпринимателям повысить сроки оборачиваемости товаров и избежать кассовых разрывов.
Льготное кредитование субъектов МСБ будет осуществляться через банки второго уровня, микрофинансовые организации и лизинговые компании. В случае недостаточности залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться гарантиями фонда "Даму".
Региональная программа Almaty Business реализуется с 2019 года. За время ее реализации по Алматы профинансировано 211 проектов на 27,3 млрд тенге, создано 1340 рабочих мест, обеспечено 26,6 млрд тенге налоговых поступлений. Как показал анализ, более 53% проектов финансируются с целью приобретения основных средств, оборудования, сырья и материалов.
Нацбанк повысил базовую ставку до 14,5%
25.07.2022, 16:27 8456
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п., сообщает пресс-служба Нацбанка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отмечается, что ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 13,5%.
По данным Нацбанка, фактическая инфляция существенно превысила прогнозную траекторию на фоне ускорения инфляционных ожиданий. Растут как устойчивая составляющая потребительских цен, так и общий уровень цен. Сложившаяся в мае и июне текущего года инфляция показывает, что ее пик не пройден. Высокие инфляционные ожидания усиливают проинфляционное давление.
По оценкам Национального банка, инфляция по итогам 2022 года превысит прошлый прогноз. При отсутствии новых шоков годовой рост инфляции продолжится до первого квартала 2023 года и в дальнейшем будет замедляться. Текущее решение направлено на стабилизацию и замедление инфляционных процессов и ожиданий в 2023 году, а также приближение инфляции к целевому показателю в среднесрочной перспективе", - проинформировали в пресс-службе.
В Нацбанке отмечают, что устойчивость протекающих инфляционных процессов, фискальное стимулирование спроса и внешний проинфляционный фон требуют поддержания базовой ставки на текущих уровнях в течение продолжительного времени для стимулирования сберегательного поведения населения, что будет постепенно воздействовать на инфляцию в течение следующего года.
Напомним, в июне 2022 года годовая инфляция ускорилась до 14,5%. Цены растут на все ее компоненты - продовольственные товары (19,2%), непродовольственные товары (13,2%) и платные услуги (9,2%). Это происходит в результате роста инфляции издержек из-за сбоев в цепочках поставок, усиления внешнего инфляционного давления, а также высокого спроса, поддержанного фискальным стимулированием, и ослабления курса тенге.
Базовая инфляция вновь начала ускоряться, опережая общую инфляцию и указывая на превалирование устойчивых факторов роста цен. Ускорение демонстрируют и инфляционные ожидания - в июне 2022 года медианная оценка ожидаемой инфляции на горизонте одного года повысилась до 14,9% (в мае - 13,8%).
Учитывая формирование фактической инфляции и инфляционных ожиданий в мае-июне на более высоких уровнях, Национальный банк ожидает ускорения годовой инфляции в 2022 году выше верхней границы ранее озвученного прогноза 13-15%. Новая оценка будет проведена в рамках следующего прогнозного раунда", - пояснили в Нацбанке.
За первое полугодие 2022 года экономика выросла на 3,4%, что в целом соответствует прогнозам Национального банка до конца 2022 года на уровне 2,8-3,8%. Растут все основные отрасли экономики, но в некоторых отраслях наблюдается замедление. Так, замедлился рост горнодобывающей промышленности в связи с ремонтными работами на месторождении Кашаган. При этом показатели торговли свидетельствуют о стабильном спросе, несмотря на ускорение инфляционных процессов. Совокупный спрос стимулируется существенными государственными расходами, годовой рост которых ускоряется и в июне составил 18,7%. Это является значимым проинфляционным фактором и требует соответствующей подстройки монетарных условий.
Следующее решение по базовой ставке будет принято по итогам летнего прогнозного раунда и обновленной прогнозной траектории макроэкономических показателей, баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике", - сообщили в пресс-службе.
Средневзвешенный курс тенге укрепился на KASE
25.07.2022, 16:23 8931
АЛМАТЫ. 25 ИЮЛЯ - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в понедельник по сравнению с пятницей укрепился на 7,96 тенге и составил 475,92 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479/483-483,5 тенге.
Официальный курс на 25 июля равен 483,88 тенге за $1.
В Минтруда РК назвали средний размер пенсии
20.07.2022, 09:58 20691
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 июля 2022 года составил 117 469 тенге. С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,4 трлн тенге, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По состоянию на 1 июля казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,4 трлн тенге. В июне 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 261,9 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 79,4 млрд тенге, солидарной пенсии - 182,6 млрд тенге", - информирует Минтруда РК.
По состоянию на 1 июля 2022 года численность пенсионеров составляет 2 млн 247 тысяч человек.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
Налогоплательщикам необходимо перепрограммировать контрольно-кассовые машины до 15 сентября
19.07.2022, 13:28 23216
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Налогоплательщикам необходимо перепрограммировать контрольно-кассовые машины до 15 сентября, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В случае если до 15 сентября 2022 года налогоплательщики не перепрограммируют контрольно-кассовые машины, то такие ККМ перестанут поддерживаться операторами фискальных данных", - уточнили в Комитете государственных доходов.
Как напомнили в ведомстве, в 2022 году в порядок применения контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (ККМ) внесены изменения и дополнения (в статью 166 Налогового кодекса).
В этой связи в рамках рабочей группы по вопросам применения ККМ совместно с разработчиками ККМ и операторами фискальных данных (ОФД) обновлен и утвержден единый протокол передачи данных с ККМ на сервер ОФД по передаче сведений о денежных расчетах с ККМ.
На этом основании всем предпринимателям, применяющим ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр ККМ, в срок до 15 сентября 2022 года необходимо перепрограммировать все свои функционирующие ККМ. С 15 сентября протоколы, отличные от 2.0.2, перестанут поддерживаться ОФД. В связи с чем рекомендуем всем заблаговременно обновить ККМ до версии протокола 2.0.2", - проинформировали в комитете.
В соответствии со статьей 171 Налогового кодекса прием, хранение сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передача в налоговые органы производятся оператором фискальных данных (ОФД).
Согласно приказу министра финансов "О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых машин" ККМ передает на сервер оператора фискальных данных сведения о денежных расчетах согласно техническим требованиям и форме соответствия техническим требованиям ККМ, обеспечивающей передачу сведений о денежных расчетах в органы государственных доходов.
Годовая инфляция в июне ускорилась в 16 регионах
18.07.2022, 18:47 25771
В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 16 регионах, замедлилась в одной области. Наибольшее ускорение зафиксировано в Мангистауской и Акмолинской областях, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
Темпы роста цен на продовольственные товары в июне увеличились до 19,2% (в мае - 19,0%) в годовом выражении. Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (23,6%). Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 13,2% (в мае - 11,9%) в годовом выражении. Максимальное значение зафиксировано в г. Нур-Султане (16,4%), а минимальное - в г. Шымкенте (10,8%). Цены на платные услуги в июне повысились на 9,2% (в мае - 9,1%) в годовом выражении. При этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Туркестанской области (11,4%), ниже - в Атырауской области (6,0%)", - сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики НБ РК Игорь Осипов.
В июне 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,6%, что значительно выше среднего значения июньской инфляции за последние 5 лет.
Более половины казахстанцев ожидают дальнейшего роста инфляции - исследование Нацбанка
14.07.2022, 16:49 36281
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Более 50% казахстанцев ожидают сохранение текущих либо более быстрых темпов роста цен, говорится в исследовании Национального банка РК по инфляционным ожиданиям, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Квалифицированная оценка ожидаемой через год инфляции в июне выросла до 14,8% по сравнению с 11,7% в мае", - говорится в отчете.
По данным Нацбанка, инфляционные ожидания ускорились, отражая шоки на стороне предложения продовольственных товаров и изменение обменного курса.
За прошедшие 12 месяцев доля опрошенных, отметивших более быстрый и такой же, как раньше, рост цен, составила 86%. Большинство респондентов, отметивших рост цен за прошлый месяц, отмечают удорожание продуктов питания - 88%. В целом по многим позициям доля населения, отметившая сильный рост цен, в июне уменьшилась", - сообщает Нацбанк.
Респонденты продолжают отмечать рост цен на сахар (60%), подорожание хлеба и хлебобулочных изделий (31%), фруктов и овощей (27%).
Тем не менее потребительские настроения населения постепенно восстанавливаются, отметили в Нацбанке.
Оценки текущего материального положения улучшаются, при этом продолжая оставаться в негативной зоне: 36% респондентов фиксируют его ухудшение, 46% - неизменность. Готовность к крупным покупкам также находится на низком уровне - в июне 44% респондентов оценили текущее время негативно", - сообщается в исследовании Нацбанка.
Резервы Казахстана с начала года сократились почти на 6 млрд долларов - Пирматов
14.07.2022, 16:03 36611
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Резервы Казахстана за последние 6 месяцев этого года потеряли 5,8 миллиарда долларов, рассказал сегодня на заседании правительства председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Активы Национального фонда на конец июня составили 51,9 млрд долларов, снизившись с начала года на 3,4 млрд. Для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 2,4 трлн тенге за 6 месяцев продано валютных активов на 2,7 млрд долларов", - сообщил Пирматов.
Золотовалютные резервы Национального банка составили 32 млрд долларов, снизившись с начала года на 2,4 млрд из-за валютных интервенций, сокращения остатков на счетах банков второго уровня и выплат по внешнему долгу.
Всего с начала 2022 года резервы Казахстана потеряли 5,8 млрд долларов.
Глава Нацбанка также рассказал о причинах колебания курса тенге. По его словам, на обменный курс оказали давление геополитические риски и высокая волатильность курса рубля.
В этих условиях в целях обеспечения финансовой стабильности и недопущения дестабилизирующих колебаний курса тенге были приняты меры по сбалансированности валютного рынка. Точечные валютные интервенции Национального банка способствовали нормальному функционированию валютного рынка в кризисный период", - сказал Пирматов.
По прогнозам Нацбанка, рост экономики Казахстана во втором полугодии текущего года замедлится, но останется вблизи долгосрочных потенциальных уровней.
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