Новый механизм кредитования молодежи для открытия своего дела разработали в РК

Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК разработали проект приказа "О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 7 февраля 2022 года № 47 "Об утверждении правил организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе".
Согласно тексту документа, порядок микрокредитования на возвратной основе предоставляется через поверенного (агента) - АО "Аграрная кредитная корпорация".
Претендентами на получение микрокредитов являются молодежь из числа безработных, предпринимателей, срок государственной регистрации которых в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения к поверенному за микрокредитом составляет менее пяти лет. Возраст претендента для микрокредитования учитывается на момент подачи документов", - сообщается в документе.
В целях микрокредитования молодежи уполномоченный орган по вопросам занятости населения предоставляет бюджетный кредит в местный исполнительный орган по вопросам занятости населения на следующих условиях:
- на 10 лет на принципах возвратности, срочности и платности, с годовой ставкой вознаграждения 0,01 процента;
- целевое назначение бюджетного кредита - микрокредитование претендентов для реализации бизнес проектов;
- льготный период по погашению основного долга сроком не более 28 месяцев;
- период освоения бюджетного кредита составляет 12 месяцев и исчисляется с момента перечисления бюджетного кредита местному исполнительному органу по вопросам занятости населения.
Также поверенный предоставляет микрокредиты претендентам из числа молодежи с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на следующих условиях:
- срок микрокредита - до 5 лет, срок микрокредита для проектов в сфере животноводства - до 7 лет;
- максимальная сумма микрокредита - до 5 миллионов тенге;
- номинальная ставка вознаграждения - не более 2,5 процента годовых;
- наличие залогового обеспечения;
- льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составляет не более 1/3 продолжительности срока микрокредитования;
- наличие регистрации в налоговых органах в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
Порядок предоставления микрокредитов, основные условия, способы обеспечения микрокредита устанавливаются договором поручения", - подчеркивается в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".